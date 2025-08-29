Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina

Guvernele dezbinate ale Europei neagă măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să facă un pas înainte pentru a-și afirma forța combinată ca putere dură, a avertizat șeful Statului Major al Apărării din armata franceză într-un amplu interviu înainte de plecarea din funcție, la finalul unui mandat care a marcat implicarea substanțială a Franței pe flancul estic al NATO, îndeosebi prin conducerea grupului de luptă al Alianței Nord-Atlantice în România.

„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat, după două secole în care Occidentul a dat tonul. Nu este vorba doar de forțele armate, ci de faptul că acum predomină dinamica puterii dure”, a declarat generalul Thierry Burkhard într-un comentariu neobișnuit de tranșant pentru Politico Europe și ziarul francez Libération.

Burkhard a avertizat că statele fragmentate ale Europei din perspectivă militară vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.

„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.

Verificarea realității făcută de generalul francez reia un număr tot mai mare de avertismente despre slăbiciunea Europei.

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat și el săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul a primit un „semnal de trezire extrem de brutal” de la Donald Trump și că trebuie să gândească în termeni mult mai strategici în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.

Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii, urmând să fie înlocuit de generalul aviației Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.

Sub comanda sa, forțele armate franceze și-au întărit prezența pe flancul estic al Europei și au devenit mai active în NATO, pregătindu-se pentru un război de înaltă intensitate. În ultimele luni, generalul francez a co-prezidat și coaliția celor dispuși, un grup de țări care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.

Burkhard a descris o lume definită de patru factori politici: folosirea forței pentru rezolvarea conflictelor; presiunea unor țări precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iran de a contesta Occidentul; puterea războiului informațional; și impactul schimbărilor climatice.

Conflictul de înaltă intensitate din Ucraina declanșează o regândire profundă a modului în care operează forțele armate occidentale, potrivit lui Burkhard.

„Am trecut de la războaiele alese — din Irak, Afganistan sau Mali — la războaie impuse”, a spus generalul francez.

În ceea ce el numește „războaie alese”, liderii politici și militari păstrează controlul asupra cantității de muniție folosite, a duratei desfășurării trupelor și a numărului de personal implicat. Războaiele impuse sunt conflicte existențiale, fără astfel de opțiuni. „Dacă ucrainenii nu luptă sută la sută [împotriva Rusiei], vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a adăugat el.

Pentru a face față noii realități, Burkhard a susținut că forțele armate occidentale trebuie să își diversifice arsenalele. „Întrebarea «ce omoară ce și la ce cost» este centrală. Dacă dezvoltăm doar arme de înaltă tehnologie care omoară, dar sunt de fapt foarte, foarte scumpe, probabil nu vom reuși”, a spus el, adăugând că forțele armate au nevoie și de arme de uzură cu costuri reduse.

Generalul francez a respins argumentul conform căruia forțele armate franceze ar rezista doar câteva zile într-un conflict de înaltă intensitate, deoarece stocurile de muniții sunt prea scăzute. Franța nu ar lupta singură cu Rusia, ci alături de aliații NATO, a subliniat el.

„Stocurile noastre de muniții nu sunt la fel de ridicate pe cât ar trebui, pentru că ne-am concentrat mai mult pe războaiele alese”, a adăugat Burkhard. „Înseamnă asta că forțele armate franceze nu sunt capabile să se angajeze în operațiuni? Nu. Ele pot face acest lucru chiar din această seară, dacă este necesar.”