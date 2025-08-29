NATO
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Guvernul danez a anunțat, joi, constituirea, prin proiectul de buget pe 2026, a unei rezerve de 10 miliarde de coroane (aproximativ 1,3 miliarde de euro) destinată consolidării apărării naționale și sprijinului militar acordat Ucrainei.
Potrivit Ministerului Apărării, suplimentarea bugetară va duce alocările pentru apărare ale Danemarcei la peste 3% din PIB în 2026, depășind obiectivele stabilite la nivelul NATO.
„Situația de securitate cere să ne întărim apărarea. De aceea mă bucur că putem aloca din nou fonduri suplimentare pentru această întărire istorică a Forțelor Armate, proces pe care l-am început deja”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.
O parte importantă a noilor fonduri va fi direcționată către sprijinul militar pentru Ucraina.
„Când susținem Ucraina, nu este vorba doar de securitatea lor – este și securitatea întregii Europe. Danemarca a stat, încă de la începutul războiului, umăr la umăr cu Ucraina, și mă bucur că putem arăta din nou că sprijinul nostru continuă fără ezitare”, a subliniat ministrul apărării.
Prin această măsură, guvernul de la Copenhaga își reafirmă angajamentul de a consolida atât capacitatea de apărare națională, cât și rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse.
NATO
Șeful Statului Major al Apărării din Franța cere Europei să se ridice la dinamica puterii dure: “O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat”
Guvernele dezbinate ale Europei neagă măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să facă un pas înainte pentru a-și afirma forța combinată ca putere dură, a avertizat șeful Statului Major al Apărării din armata franceză într-un amplu interviu înainte de plecarea din funcție, la finalul unui mandat care a marcat implicarea substanțială a Franței pe flancul estic al NATO, îndeosebi prin conducerea grupului de luptă al Alianței Nord-Atlantice în România.
„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat, după două secole în care Occidentul a dat tonul. Nu este vorba doar de forțele armate, ci de faptul că acum predomină dinamica puterii dure”, a declarat generalul Thierry Burkhard într-un comentariu neobișnuit de tranșant pentru Politico Europe și ziarul francez Libération.
Burkhard a avertizat că statele fragmentate ale Europei din perspectivă militară vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.
„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.
Verificarea realității făcută de generalul francez reia un număr tot mai mare de avertismente despre slăbiciunea Europei.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat și el săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul a primit un „semnal de trezire extrem de brutal” de la Donald Trump și că trebuie să gândească în termeni mult mai strategici în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.
Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii, urmând să fie înlocuit de generalul aviației Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.
Sub comanda sa, forțele armate franceze și-au întărit prezența pe flancul estic al Europei și au devenit mai active în NATO, pregătindu-se pentru un război de înaltă intensitate. În ultimele luni, generalul francez a co-prezidat și coaliția celor dispuși, un grup de țări care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
Burkhard a descris o lume definită de patru factori politici: folosirea forței pentru rezolvarea conflictelor; presiunea unor țări precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iran de a contesta Occidentul; puterea războiului informațional; și impactul schimbărilor climatice.
Conflictul de înaltă intensitate din Ucraina declanșează o regândire profundă a modului în care operează forțele armate occidentale, potrivit lui Burkhard.
„Am trecut de la războaiele alese — din Irak, Afganistan sau Mali — la războaie impuse”, a spus generalul francez.
În ceea ce el numește „războaie alese”, liderii politici și militari păstrează controlul asupra cantității de muniție folosite, a duratei desfășurării trupelor și a numărului de personal implicat. Războaiele impuse sunt conflicte existențiale, fără astfel de opțiuni. „Dacă ucrainenii nu luptă sută la sută [împotriva Rusiei], vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a adăugat el.
Pentru a face față noii realități, Burkhard a susținut că forțele armate occidentale trebuie să își diversifice arsenalele. „Întrebarea «ce omoară ce și la ce cost» este centrală. Dacă dezvoltăm doar arme de înaltă tehnologie care omoară, dar sunt de fapt foarte, foarte scumpe, probabil nu vom reuși”, a spus el, adăugând că forțele armate au nevoie și de arme de uzură cu costuri reduse.
Generalul francez a respins argumentul conform căruia forțele armate franceze ar rezista doar câteva zile într-un conflict de înaltă intensitate, deoarece stocurile de muniții sunt prea scăzute. Franța nu ar lupta singură cu Rusia, ci alături de aliații NATO, a subliniat el.
„Stocurile noastre de muniții nu sunt la fel de ridicate pe cât ar trebui, pentru că ne-am concentrat mai mult pe războaiele alese”, a adăugat Burkhard. „Înseamnă asta că forțele armate franceze nu sunt capabile să se angajeze în operațiuni? Nu. Ele pot face acest lucru chiar din această seară, dacă este necesar.”
NATO
Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16. Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave din cele 32 achiziționate
Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu.
Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.
Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
NATO
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Forțele speciale americane au colaborat cu aliații români în cadrul unui exercițiu bilateral menit să sporească gradul de pregătire al NATO în Europa, prin intermediul unor exerciții aeriene desfășurate la Baza Aeriană Boboc, România, în perioada 11–25 iulie, a anunțat miercuri Ambasada SUA la București, citând un comunicat al Pentagonului.
Conform sursei citate, “forțele de operațiuni speciale române, împreună cu Batalionul 53 Comando și Escadrila 352 Operațiuni Speciale a Forțelor Aeriene ale SUA de la Royal Air Force Mildenhall, Marea Britanie, au lucrat pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale comune prin sărituri în cădere liberă, zboruri la joasă altitudine, exerciții de infiltrare și exfiltrare și stabilirea de puncte de realimentare la sol”.
„Colaborăm cu forțele lor terestre, forțele rotative și forțele cu aripi fixe. Obiectivul principal în acest caz este de a ajuta românii să-și îmbunătățească [capacitățile aeriene] și interoperabilitatea”, a declarat comandantul misiunii.
Pe parcursul a două săptămâni, națiunile aliate au executat scenarii comune de parașutare și infiltrare în multiple tipuri de teren.
Peste 500 de parașutiști români au efectuat operațiuni de cădere liberă, sprijiniți de aeronavele americane MC-130J Commando II și românești C-27J Spartan.
În același timp, a 100-a Escadrilă de Realimentare Aeriană a Forțelor Aeriene a înființat și a operat puncte de realimentare la sol pentru a sprijini elicopterele românești IAR-330 Puma.
O echipă combinată formată din 10 membri ai echipajului românesc și 15 membri ai echipajului american a executat zborul în formație, apropierile la joasă altitudine și exerciții de aterizare pe piste scurte în timpul operațiunilor diurne și nocturne, perfecționându-și abilitatea de a opera împreună în medii complexe.
„Privind la ceea ce fac [Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA în Europa], NATO și aliații noștri, cred că învățăm că este bine să avem prieteni în multe locuri”, a spus comandantul misiunii.
Exerciții de acest gen continuă să consolideze capacitățile comune prin unitate, pregătire și încredere, permițând aliaților să răspundă rapid și eficient în momente de criză.
„Ne-am antrenat, ne-am standardizat tacticile. Asta ne va ușura sarcina în cazul în care va apărea vreodată un conflict. Ne face mai eficienți, pentru că astfel avem puterea mai multor țări care se îndreaptă împotriva unui singur inamic sau a unei singure probleme”, a spus el.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- NATO1 week ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- NATO1 week ago
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
- ENERGIE3 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- SUA1 week ago
Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE. Ungaria dorește să găzduiască negocierile de pace Putin – Zelenski la Budapesta