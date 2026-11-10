Danemarca anunță un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de 645 de milioane de euro

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut discuții privind securitatea cu liderii țărilor nordice, Danemarca anunțând cu acest prilej un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de 645 de milioane de euro, informează Euronews.

Хороша зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Є новий оборонний пакет для України на 645 мільйонів євро. Це передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя. Обговорили й додаткову гуманітарну підтримку. Сьогодні, напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від росіян є також рішення Данії підтримати наших людей саме на Херсонщині. Є енергетичний пакет на 20 мільйонів євро для регіону. Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться. Також говорили про результати нашої роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA. Дякую Метте, уряду, парламенту та всьому Данському народові за незмінну підтримку, дійсно сильні рішення та лідерство у захисті життів та цінностей. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat reporterilor că Danemarca va acorda, de asemenea, 20 de milioane de euro pentru a sprijini sectorul energetic al Ucrainei.

„La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă, ploaia de bombe care vizează civilii, centrele de asistență umanitară și stațiile de apă și de încălzire continuă. De aceea trebuie să rămânem fermi”, a declarat Frederiksen.

Țările nordice se numără printre cei mai puternici susținători ai Ucrainei. La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski s-a deplasat la Oslo pentru a se întâlni cu reprezentanții SUA.

După acea întâlnire, Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au purtat o conversație telefonică de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. Stubb a descris conversația ca fiind „sinceră și substanțială”, chiar dacă premierul danez a criticat această inițiativă, precizând că nu a avut loc în baza unei coordonări cu țările nordice.

Chiar dacă președintele ucrainean le-a luat apărarea premierului norvegian și președintelui finlandez, nemulțumiri au apărut și din partea altor state.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a transmis președintelui Consiliului European, Antonio Costa, o scrisoare prin care atrăgea atenția că Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă în orice negocieri de pace privind Ucraina dacă nu pune capăt inițiativelor diplomatice concurente și nu decide asupra unui reprezentant mandatat să vorbească în numele întregului bloc.

Șefii de stat sau de guvern vor discuta despre acest lucru în cadrul reuniunii informale pe care o vor avea pe 13 noiembrie la Dublin, după ce negocierile ruso-ucrainene mediate de americani, desfășurate la Abu Dhabi, se vor fi finalizat.

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