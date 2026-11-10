Danemarca anunță un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de 645 de milioane de euro

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Volodimir Zelenski/ X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut discuții privind securitatea cu liderii țărilor nordice, Danemarca anunțând cu acest prilej un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de  645 de milioane de euro, informează Euronews.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat reporterilor că Danemarca va acorda, de asemenea, 20 de milioane de euro pentru a sprijini sectorul energetic al Ucrainei.

„La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă, ploaia de bombe care vizează civilii, centrele de asistență umanitară și stațiile de apă și de încălzire continuă. De aceea trebuie să rămânem fermi”, a declarat Frederiksen.

Țările nordice se numără printre cei mai puternici susținători ai Ucrainei. La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski s-a deplasat la Oslo pentru a se întâlni cu reprezentanții SUA.

După acea întâlnire, Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au purtat o conversație telefonică de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. Stubb a descris conversația ca fiind „sinceră și substanțială”, chiar dacă premierul danez a criticat această inițiativă, precizând că nu a avut loc în baza unei coordonări cu țările nordice.

Chiar dacă președintele ucrainean le-a luat apărarea premierului norvegian și președintelui finlandez, nemulțumiri au apărut și din partea altor state.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a transmis președintelui Consiliului European, Antonio Costa, o scrisoare prin care atrăgea atenția că Uniunea Europeană riscă să devină irelevantă în orice negocieri de pace privind Ucraina dacă nu pune capăt inițiativelor diplomatice concurente și nu decide asupra unui reprezentant mandatat să vorbească în numele întregului bloc.

Șefii de stat sau de guvern vor discuta despre acest lucru în cadrul reuniunii informale pe care o vor avea pe 13 noiembrie la Dublin, după ce negocierile ruso-ucrainene mediate de americani, desfășurate la Abu Dhabi, se vor fi finalizat.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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