Danemarca cere un „răspuns foarte ferm” la războiul hibrid al Rusiei: Traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după cel de-al Doilea Război Mondial
Premierul danez Mette Frederiksen a cerut, miercuri, la deschiderea summitului informal al liderilor Uniunii Europene desfășurat la Copenhaga, un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, relatează France Presse, preluat de Agerpres.
„Există o singură țară care este gata să ne amenințe, și aceea este Rusia, așa că avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a declarat șefa guvernului danez, amintind că spațiul aerian al țării sale a fost survolat în ultimele zile de drone neidentificate.
Frederiksen a avertizat că Europa se confruntă deja cu un „război hibrid” orchestrat de Moscova: „Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil sabotaje sau drone zburând în altă parte.”
Ea a descris actualul context drept unul extrem de periculos pentru securitatea continentului: „Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat premierul, îndemnând statele membre să își consolideze capacitățile de apărare și să investească în inovație militară.
Summitul informal al celor 27 de state membre are ca temă centrală securitatea și apărarea europeană. Reuniunea are loc pe fondul intensificării provocărilor militare ruse, inclusiv recentele intruziuni cu drone în spațiul aerian danez, care au determinat închiderea temporară a mai multor aeroporturi, inclusiv a celui din Copenhaga – cel mai mare din nordul Europei.
Autoritățile de la Copenhaga suspectează că Rusia s-ar afla în spatele acestor acțiuni, în condițiile în care Moscova a fost deja acuzată în septembrie de peste 20 de incursiuni cu drone în Polonia și de încălcarea spațiului aerian al Estoniei cu trei avioane militare.
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia au anunțat la începutul săptămânii că vor ajuta Danemarca să-și consolideze securitatea spațiului aerian.
“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat miercuri, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat președintele francez, la sosirea la Consiliul European informal din capitala Danemarcei, organizat cu o zi înainte de cel de-al șaptelea summit al Comunității Politice Europene, o platformă creată la inițiativa lui Macron.
Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, are loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.
Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.
„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.
De altfel, liderii Uniunii Europene vor discuta la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Spre deosebire de alți lideri, Macron nu a folosit cuvântul „război”, ci s-a referit la „amenințări hibride în domeniul confruntării”.
Referirile la amenințările hibride din partea liderilor europeni vin și în timp ce președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
Liderii UE se întrunesc la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida: apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina Liderii vor reveni asupra ambelor subiecte cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului European, care va avea loc pe 23 și 24 octombrie 2025.
UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, cere premierul Finlandei: Nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. „Este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate”
UE ar trebui să-și asume puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva amenințărilor în creștere din partea Rusiei, a declarat prim-ministrul Finlandei.
Într-un interviu acordat POLITICO înaintea summitului liderilor blocului de la Copenhaga, Petteri Orpo a afirmat că UE trebuie să acționeze ca o „uniune reală” atunci când vine vorba de a înfrunta state ostile.
„Avem nevoie de capacități comune ale UE, deci avem nevoie de finanțare și cooperare din partea UE”, a spus Orpo. „Am dat dovadă de solidaritate în ultimele două decenii, de exemplu în ceea ce privește Covid, economia și migrația. Acum este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate”, a completat acesta.
Statele din prima linie, precum Finlanda, cer de mult timp celorlalte țări membre să mărească cheltuielile pentru apărare. Dar Orpo a spus că toți liderii trebuie să înțeleagă acum că flancul estic „este granița noastră comună” și că nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. O serie de apariții ale unor drone au blocat avioanele la aeroportul din Copenhaga cu doar câteva zile înainte de sosirea președinților și prim-miniștrilor.
„Aceste incidente, aceste atacuri, sunt îndreptate împotriva întregii Europe. Cine va fi următorul? Danemarca nu este o țară de frontieră, așa că putem vedea că acest lucru este posibil în toată Europa”, a spus el.
Unii lideri naționali și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fac presiuni asupra liderilor să convină asupra consolidării capacităților defensive comune și asupra creării unui „zid de drone” la summitul de miercuri de la Palatul Christiansborg din Copenhaga. Acest lucru ar duce blocul într-un teritoriu necunoscut și ar putea veni cu o serie de noi angajamente de finanțare.
Cu toate acestea, Orpo a spus că asta nu înseamnă că Bruxelles va înlocui NATO.
„Avem încredere în NATO, asta este clar. Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a ajuta țările și a sprijini NATO, de exemplu, pentru a consolida industria militară, care este necesară. Fără o industrie militară mai puternică, fără capacitate industrială în Europa, apărarea noastră nu poate fi mai puternică”, a adăugat el.
Summitul, găzduit de Danemarca în timpul președinției sale rotative de șase luni a Consiliului UE, este prima întâlnire a liderilor din luna iunie. „Și multe s-au întâmplat de atunci”, a spus Orpo.
„Nu există semne că Putin va avea parte de pace. Din cauza tuturor acestor lucruri, suntem îngrijorați – eu sunt foarte îngrijorat – și acum este momentul să luăm măsuri”, a spus el.
Guvernul german vrea să relanseze economia prin reducerea birocrației și utilizarea inteligenței artificiale, afirmă Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenței artificiale și digitalizării, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
„Suntem, desigur, conștienți de problemele cu care se confruntă economia germană în acest moment, dar aspirăm să revenim la vârf”, a spus Merz într-o conferință de presă organizată la Palatul Borsig, la periferia Berlinului.
Sub conducerea lui Merz, Germania a renunțat la decenii de disciplină fiscală pentru a adopta un pachet de investiții în infrastructură și apărare, cu o valoare de 500 de miliarde de euro, menit să relanseze creșterea economică în singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.
Un studiu realizat de institutul economic Ifo în noiembrie a arătat că birocrația excesivă costă Germania aproape 150 de miliarde de euro pe an sub formă de producție economică pierdută.
„Agenda de modernizare” adoptată miercuri a definit 23 de proiecte cheie care ar putea îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor, inclusiv un serviciu centralizat de înmatriculare online a vehiculelor, o platformă care permite înființarea companiilor în 24 de ore și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a ajuta la procedurile juridice și cele de verificare a vizelor.
Reducerea cerințelor birocratice cu 25% în următorii ani ar putea aduce economii de 16 miliarde de euro, conform agendei.
Merz a adăugat că, în această lună, cabinetul său intenționează să inițieze mai multe propuneri legislative pentru a le trece prin camera superioară a Parlamentului înainte de ultima sa sesiune din decembrie.
Săptămâna trecută, cancelarul Friedrich Merz a avertizat că Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă, pe fondul turbulențelor globale, și a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore.
