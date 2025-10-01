Danemarca cere un „răspuns foarte ferm” la războiul hibrid al Rusiei: Traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după cel de-al Doilea Război Mondial

Premierul danez Mette Frederiksen a cerut, miercuri, la deschiderea summitului informal al liderilor Uniunii Europene desfășurat la Copenhaga, un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, relatează France Presse, preluat de Agerpres.

„Există o singură țară care este gata să ne amenințe, și aceea este Rusia, așa că avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a declarat șefa guvernului danez, amintind că spațiul aerian al țării sale a fost survolat în ultimele zile de drone neidentificate.

Frederiksen a avertizat că Europa se confruntă deja cu un „război hibrid” orchestrat de Moscova: „Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil sabotaje sau drone zburând în altă parte.”

Ea a descris actualul context drept unul extrem de periculos pentru securitatea continentului: „Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat premierul, îndemnând statele membre să își consolideze capacitățile de apărare și să investească în inovație militară.

Summitul informal al celor 27 de state membre are ca temă centrală securitatea și apărarea europeană. Reuniunea are loc pe fondul intensificării provocărilor militare ruse, inclusiv recentele intruziuni cu drone în spațiul aerian danez, care au determinat închiderea temporară a mai multor aeroporturi, inclusiv a celui din Copenhaga – cel mai mare din nordul Europei.

Autoritățile de la Copenhaga suspectează că Rusia s-ar afla în spatele acestor acțiuni, în condițiile în care Moscova a fost deja acuzată în septembrie de peste 20 de incursiuni cu drone în Polonia și de încălcarea spațiului aerian al Estoniei cu trei avioane militare.

Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia au anunțat la începutul săptămânii că vor ajuta Danemarca să-și consolideze securitatea spațiului aerian.