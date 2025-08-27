Danemarca îl convoacă pe șeful misiunii diplomatice americane după suspiciuni privind operațiuni clandestine de influențare în Groenlanda

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a anunțat miercuri că l-a convocat pe șeful misiunii diplomatice americane la Copenhaga, Mark Stroh, după apariția unor informații potrivit cărora cetățeni americani având legături cu administrația președintelui SUA, Donald Trump, ar fi desfășurat operațiuni secrete de influențare în Groenlanda, relatează DW.

Informațiile, prezentate de postul public DR, riscă să tensioneze relațiile dintre cei doi aliați NATO. Oficialii danezi consideră astfel de acțiuni o atingere adusă suveranității naționale. Rasmussen a declarat că Danemarca „nu va accepta, bineînțeles, operațiuni secrete pe teritoriul său.”

DR a relatat că cel puțin trei cetățeni americani, având legături cu administrația Trump, ar fi fost implicați în acțiuni clandestine menite să slăbească relațiile dintre Danemarca și Groenlanda, potrivit a opt surse citate. Identitatea persoanelor nu a fost dezvăluită și nu este clar dacă acestea acționau independent sau la ordin.

„Suntem conștienți că actori străini continuă să manifeste interes pentru Groenlanda și poziția ei în cadrul Regatului Danemarcei”, a precizat Ministerul danez de Externe. Potrivit DR, unul dintre cei trei ar fi lucrat la liste cu cetățeni groenlandezi în favoarea sau ostili ideii ca insula să ajungă sub control american.

De asemenea, Wall Street Journal a relatat recent că îngrijorările autorităților daneze au crescut după ce directorul serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, ar fi cerut agențiilor să analizeze mișcarea pentru independența Groenlandei și atitudinile față de exploatarea resurselor locale de către SUA.

Președintele Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, invocând bogățiile minerale și poziția strategică a insulei în Arctica. El nu a exclus nici folosirea forței, descriind Groenlanda drept „vitală pentru securitatea națională și internațională”.

Danemarca are suveranitate deplină asupra Groenlandei, însă insula beneficiază de o autonomie extinsă.