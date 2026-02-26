Danemarca organizează alegeri anticipate în martie. Sprijin în creștere pentru social-democrații lui Frederiksen pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a anunțat joi convocarea de alegeri anticipate, care vor avea loc pe 24 martie, informează Politico.

„I-am recomandat regelui Frederik organizarea alegerilor la 24 martie”, a declarat Frederiksen în plenul Parlamentului danez, la Copenhaga.

Deși mai rămăsese mai puțin de un an din actualul mandat legislativ, alegerile urmând să fie organizate cel târziu până la 31 octombrie, decizia de a devansa scrutinul vine într-un moment favorabil pentru social-democrați, pe fondul creșterii sprijinului electoral generat de reacția fermă a premierului la amenințările președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei.

Frederiksen a făcut referire directă la tensiunile dintre Copenhaga și Washington în discursul susținut în Parlament și a afirmat că guvernul său, care va funcționa interimar până la alegeri, va continua să fie „vigilent”.

„Chiar dacă acum este campanie electorală în Danemarca, lumea din jur nu așteaptă”, a spus ea. „După cum știe toată lumea, conflictul privind Groenlanda nu s-a încheiat. Guvernul va continua, desigur, să apere interesele Danemarcei”, a subliniat premierul danez.

Social-democrații aflați la guvernare au suferit o înfrângere severă la alegerile locale din decembrie, însă sondajele recente indică o revenire semnificativă a partidului lui Frederiksen, care ar putea obține aproximativ 22% din voturi, aproape dublu față de scorul estimat pentru principalii rivali din Partidul Stânga Verde.

Frederiksen conduce în prezent un guvern de coaliție alături de liberalii centriști și de formațiunea Moderates, însă o parte a susținătorilor progresiști ai social-democraților solicită o colaborare mai strânsă cu partidele de stânga. Pe plan intern, guvernul a fost criticat pentru modul în care a gestionat criza locuințelor și pentru orientarea mai pronunțată spre dreapta, criticată de opozanți.

Întrebată alături de cine ar dori să guverneze în cazul unei victorii, Frederiksen a evitat să ofere un răspuns clar. Ea a declarat că ar putea lua în calcul atât continuarea colaborării cu „centrul politic”, cât și o alianță cu stânga.

„Nu exclud nimic dinainte. În vremurile pe care le trăim, mă voi abține de la a formula cereri extreme”, a răspuns premierul danez.