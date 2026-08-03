Danemarca și Insulele Feroe își sporesc prezența militară în Atlanticul de Nord. Activitățile vor fi corelate cu Santinela Arctică, sub comanda NATO

Danemarca și Insulele Feroe au convenit să intensifice treptat și periodic prezența Forțelor Armate Daneze în arhipelag și în zonele adiacente, în cooperare cu autoritățile feroeze, a anunțat duminică, 2 august, Ministerul danez al Apărării.

Decizia face parte din eforturile mai ample ale Regatului Danemarcei de consolidare a prezenței NATO în regiune, după ce Copenhaga și-a sporit deja prezența în Groenlanda și în zonele din jurul acesteia.

„Mă bucur de colaborarea solidă și bazată pe încredere care există între țările Regatului Danemarcei. Prin acordul dintre Danemarca și Insulele Feroe de a intensifica împreună activitățile în Insulele Feroe și în zonele din jurul acestora, transmitem un semnal clar că Regatul își asumă cu seriozitate responsabilitatea pentru securitatea noastră colectivă pe întregul său teritoriu. Această consolidare se înscrie în intensificarea generală a prezenței în Arctica și va reprezenta o nouă contribuție importantă la NATO”, a declarat ministrul danez al apărării, Jeppe Bruus.

Prezența sporită va fi asigurată printr-un parteneriat între Danemarca și Insulele Feroe, iar activitățile vor fi desfășurate, coordonate și evaluate de Forțele Armate Daneze împreună cu autoritățile feroeze, inclusiv cu Garda de Coastă a Insulelor Feroe, VØRN.

Acestea ar putea include antrenamente comune ale Forțelor Armate Daneze și VØRN, sprijinirea operațiunilor maritime ale NATO în regiune, misiuni de patrulare cu avioane de luptă F-35, precum și prezența unor fregate și avioane de transport.

„În contextul actualei situații de securitate, consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității cu Danemarca și cu aliații noștri reprezintă o prioritate clară pentru Insulele Feroe. Aștept cu interes participarea activă a Insulelor Feroe, atât la nivel politic, cât și operațional, la efortul comun de consolidare a securității în Atlanticul de Nord. Este esențial ca inițiativele care privesc Insulele Feroe să fie dezvoltate și puse în aplicare în strânsă cooperare cu autoritățile feroeze”, a declarat ministrul afacerilor externe și pescuitului al Insulelor Feroe, Bárður á Steig Nielsen.

Intensificarea activităților în Insulele Feroe și în zonele adiacente va avea loc în cadrul programului de exerciții Arctic Endurance al Regatului Danemarcei și va fi corelată cu Santinela Arctică (Arctic Sentry), aflată sub conducerea NATO.