Danemarca și Olanda vor livra Ucrainei 61 de avioane de luptă F-16. Zelenski salută decizia “istorică” și “cel mai important acord” din timpul războiului cu Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat duminică seara, la capătul unor vizite fulger în Olanda și Danemarca, decizia “istorică” a Regatului Ţărilor de Jos şi a Danemarcei de a livra Ucrainei un total de 61 de avioane de luptă americane F-16 ca urmare a faptului că Statele Unite și-au dat acordul pentru ca autoritățile olandeze și daneze să livreze avioane de luptă F-16 pentru forțele aeriene ucrainene.

Dintre cele 61 de aeronave de luptă, 42 vor proveni de la Olanda și 19 de la Danemarca.

“O zi puternică și foarte fructuoasă”, a spus Zelenski, mulțumindu-le prim-miniștrilor Mark Rutte și Mette Frederiksen, precum și președintelui american Joe Biden și Congresului SUA pentru aprobarea acestei decizii.

În opinia liderului ucrainean, avioanele F-16 “vor insufla o nouă încredere și motivație atât luptătorilor, cât și cetățenilor obișnuiți”. “Acestea vor produce rezultate noi pentru Ucraina și pentru restul Europei”, a subliniat el.

În opinia lui Zelenski, furnizarea de avioane de luptă F-16 reprezintă “cel mai important acord” din timpul războiului cu Rusia pentru a pregăti Ucraina pentru “iarnă” şi pentru contraofensivă, relatează Agerpres, citând o sinteză AFP.

A powerful and very fruitful day.

I thank @MinPres Mark Rutte, his entire team, and the Dutch people for the decision on F-16s for Ukraine. Our warriors will receive 42 great combat aircraft.

I thank @Statsmin Mette Frederiksen and the entire country of Denmark, as well as each…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023