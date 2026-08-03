Danemarca, țară membră NATO, lansează oficial noul serviciu militar obligatoriu de 11 luni

Danemarca, țară membră NATO, a lansat oficial luni noul său serviciu militar obligatoriu cu durată de 11 luni, în conformitate cu o reformă aprobată în 2024, informează EFE, citat de Agerpres.

Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntarii și parte a celui de-al doilea contingent din acest an, au fost repartizați între diferitele centre militare, a informat armata daneză într-un comunicat.

Instituția subliniază necesitatea extinderii și consolidării serviciului ca urmare a noii realități „în care amenințările și securitatea noastră sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând”.

„Extinderea serviciului ne permite să folosim recruți în noi roluri în cadrul capacităților operaționale, iar acest lucru contribuie la crearea unei forțe de luptă mai mari și mai rapide”, a declarat Kenneth Strom, șeful programului de recrutare.

Recruții vor petrece primele cinci luni primind instruire de bază și apoi vor face parte din serviciul operațional în cadrul armatei.

În a doua parte a serviciului lor, recruții pot fi detașați pentru a îndeplini atribuții în Regatul Danemarcei, inclusiv pe teritoriul autonom al Groenlandei, în misiunea NATO din Letonia sau integrați în Marină.

Guvernul danez a propus în 2024 extinderea serviciului militar de la patru la 11 luni, începând cu anul 2027. Serviciul este obligatoriu și pentru femei.

Data de implementare a fost ulterior devansată cu un an, Danemarca având drept obiectiv pe termen mediu să crescă numărul anual de recruți cu 2000, de la 4.500 la 6.500.