Danemarca va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune, anunță Mette Frederiksen: „Rusia ne testează”

Danemarca va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete și drone, a anunțat miercuri premierul danez Mette Frederiksen, avertizând că „Rusia ne testează”, informează The Guardian.

În ceea ce a descris drept o „schimbare de paradigmă”, premierul danez a declarat că apărarea aeriană a Danemarcei nu este suficient de puternică și că trebuie să fie capabilă să lovească ținte pe distanțe lungi și să „combată amenințările cu rachete inamice”.

„Rusia ne testează. Ne testează unitatea. Nu există nicio îndoială că Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și pentru Europa pentru mulți ani de acum înainte”, a spus ea într-o conferință de presă de ultim moment, care a fost anunțată abia în această dimineață.

Mette Frederiksen a subliniat că această măsură nu reprezintă o escaladare, ci o „decizie politică”.

„Luăm o decizie politică privind modul în care ne putem apăra. Ca să fiu directă, nu este suficient să ai o apărare aeriană care să țină la distanță ce vine din afară. Trebuie să arăți voința de a putea face mai mult”, a spus ea.

Referindu-se la recenta încălcare a spațiului aerian polonez de către Rusia, ea a declarat: „Vor continua să vadă ce reacție apare. De aceea, acesta este și momentul potrivit pentru a lua această decizie”.

Deși Frederiksen a spus că situația globală este serioasă, ea a adăugat că „în prezent nu există nicio amenințare concretă la adresa Danemarcei”.

Săptămâna trecută, Ministerul Apărării de la Copenhaga a transmis că forțele armate daneze „construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer”.

Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.