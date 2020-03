Danemarca va plăti 75% din salariile angajaților firmelor private afectate de coronavirus. Premierul Mette Frederiksen: Nu-i concediați

Guvernul german a confirmat duminică seară informațiile vehiculate în presa internațională potrivit cărora administrația americană a președintelui Donald Trump a oferit ”sumă mare de bani” pentru a primi acces în exclusivitate la un vaccin împotriva coronavirusului care este dezvoltat de o companie germană.

Informația a fost publicată în cotidianul Die Welt într-un articol în care este relatat faptul că Donald Trump a încercat să convingă compania CureVac din Tübingen – care are centre științifice și în Frankfurt și în Boston – să își mute centrul de cercetare în Statele Unite și să ”dezvolte vaccinul doar pentru SUA”.

Potrivit Politico Europe, care citează materialul publicat de presa germană, un purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Sănătății a recunoscut această abordare din partea SUA și a spus că Berlinul ”este interesat să se asigure că vaccinul și substanțele sale active împotriva coronavirusului sunt dezvoltate în Germania și Europa”. Din această perspectivă, guvernul german ”este într-un dialog intensiv cu compania CureVac”.

Ulterior, Ministerul Sănătății de la Berlin a confirmat pentru Reuters că purtătorul său de cuvânt a fost citat corect în articolul apărut în Die Welt, confirmând faptul că Washington-ul a încercat să ofere stimulente financiare companiei biofarmaceutice.

Contactată de Reuters, o purtătoare de cuvânt din partea Ministerului Sănătății din Germania a spus: ”Confirmăm informațiile publicate în Die Welt”.

În context, ministrul de interne german Horst Seehofer a spus, într-o conferință de presă în care a anunțat închiderea frontierelor Germaniei pe fondul pandamiei de coronavirus, că a auzit despre știrea privind CureVac și că acest subiect va fi discutat luni în cadrul unei reuniuni a echipei de criză a guvernului german.

Validarea acestei informații publicate inițial pe surse apare și în condițiile în care președintele american Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel vor discuta luni în cadrul unui summit prin videoconferință al țărilor G7 pentru a identifica un răspuns comun la provocarea reprezentată de coronavirus, inclusiv în alcătuirea unui efort pentru descoperirea unui vaccin împotriva pandemiei care a provocat peste 167.000, dintre care peste 6.400 de decese, epicentrul acestui focar regăsindu-se în prezent în Europa.

Ambasadorul american în Germania, Richard Grenell, a negat veridicitatea acestei informații. Într-o postare pe Twitter, diplomatul a spus că materialul apărut în Die Welt este” fals”.

Not true. The Welt story was wrong. But Business Insider, Reuters and others went with it anyway despite not having their own sources. Now everyone is back peddling. https://t.co/88UohluwTj

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 15, 2020