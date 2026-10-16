Daniel Buda: Europarlamentarii PNL cer măsuri pentru securitatea României și Bulgariei în rezoluția PE privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Grupul Partidului Popular European (PPE) a solicitat adoptarea unei rezoluții în Parlamentul European privind escaladarea atacurilor Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, context în care europarlamentarii români din PNL, sub coordonarea lui Daniel Buda, șeful delegației, au contribuit la elaborarea documentului și au solicitat includerea unor măsuri concrete pentru consolidarea securității României și Bulgariei și protejarea frontierelor maritime ale Uniunii Europene, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Inițiativa vine în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei, incidente care pun în pericol viețile marinarilor, libertatea navigației și securitatea alimentară mondială.

La solicitarea europarlamentarilor PNL, proiectul de rezoluție pune accent pe consolidarea capacităților de apărare și supraveghere în Marea Neagră și Delta Dunării, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme moderne de detectare și interceptare a dronelor și a altor amenințări aeriene.

Un element important al rezoluției îl reprezintă solicitarea adresată Comisiei Europene și statelor membre de a analiza mobilizarea urgentă a unei părți din fondurile neutilizate în cadrul instrumentului SAFE (Security Action for Europe), pentru a sprijini România și Bulgaria în achiziționarea capacităților de apărare necesare în fața amenințărilor tot mai mari din regiune.

Totodată, documentul solicită consolidarea supravegherii maritime și aeriene, intensificarea schimbului de informații și protejarea infrastructurii critice europene din regiunea Mării Negre, cu accent pe securitatea porturilor, a infrastructurii de transport, a instalațiilor energetice maritime și terestre, precum și a rețelelor digitale strategice.

Rezoluția propune, de asemenea, analizarea posibilității desfășurării unei operațiuni navale europene pentru protejarea navelor comerciale, accelerarea înființării Centrului pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră și dezvoltarea unui centru comun româno-bulgar. Documentul subliniază și necesitatea consolidării cooperării cu NATO și a parteneriatului regional dintre România, Bulgaria și Turcia.

„Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră reprezintă o amenințare directă la adresa securității Uniunii Europene. Nu putem accepta ca nave civile să fie atacate în apropierea frontierelor noastre, iar Europa să răspundă doar prin declarații. Am cerut măsuri concrete pentru România și Bulgaria, inclusiv acces la resurse financiare europene pentru dezvoltarea capacităților de apărare și consolidarea securității maritime. Securitatea României este securitatea întregii Uniuni Europene”, a declarat europarlamentarul Daniel Buda, șeful delegației PNL România din Grupul PPE.

Europarlamentarii PNL subliniază că securitatea Mării Negre și a Deltei Dunării trebuie să reprezinte o prioritate strategică a Uniunii Europene, susținută prin investiții concrete, capacități moderne de apărare și alocări financiare adecvate în viitorul buget european.