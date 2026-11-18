Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE, i-a mulțumit președintelui grupului Manfred Weber „pentru sprijinul constant arătat României în toate etapele importante ale parcursului nostru european.”

Alături de Manfred Weber și de eurodeputatul Siegfried Mureșan, Daniel Buda a avut o întâlnire cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Am discutat despre securitatea la Marea Neagră, o regiune strategică pentru România, pentru Uniunea Europeană și pentru NATO”, a subliniat Daniel Buda.

Eurodeputatul a făcut apel la „o implicare europeană mai puternică” și la „investiții pentru stabilitatea flancului estic.”

„Am vorbit și despre viitorul buget al Uniunii Europene după 2027. Vom continua să lucrăm împreună ca interesele României să fie bine apărate la Bruxelles”, a conchis Daniel Buda.

Eurodeputatul a participat și la întâlnirea președintelui Senatului cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

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Aceștia au discutat despre situația politică din România și de la nivel european, despre securitatea în regiunea Mării Negre și despre provocările de la frontiera estică a Uniunii Europene.

Daniel Buda „a subliniat că securitatea României este parte integrantă a securității întregii Europe și că avem nevoie de un răspuns european ferm și coordonat.”

„Roberta Metsola este alături de România, un sprijin pe care îl apreciem și care contează în susținerea priorităților noastre la nivel european”, a mai spus europarlamentarul.