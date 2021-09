Daniel Buda: Parlamentul European contribuie la construirea unei Uniuni a Sănătății mai puternice

România va beneficia în următorii 7 ani de peste 8 miliarde de euro care trebuie să se regăsească în dezvoltarea și modernizarea fermelor din țara noastră, a anunțat eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European în cadrul unui mesaj video transmis participanților la Forumul antreprenorilor din industria agricolă, organizat de Clubul Antreprenor și de Camera de Comerț și Industrie.

Forumul antreprenorilor din agricultură își propune să prezinte soluții legislative care să determine dezvoltarea fermierilor, stimularea asocierii acestora și o creștere vizibilă a absorbției fondurilor europene. Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate exemple de succes – companii care au reușit să atragă fonduri europene, care fac export și care contribuie consistent la bugetele locale.

”Având în vedere programul încărcat din această săptămână la Parlamentul European, nu am reușit să fiu fizic prezent, însă am transmis un mesaj participanților la această conferință. UE pune la dispoziții resurse financiare considerabile pentru dezvoltarea sectorului agricol. În România, vor veni în următorii 7 ani, peste 8 miliarde de euro care trebuie să se regăsească în dezvoltarea și modernizarea fermelor din țara noastră. Programul de finanțare a instalării tinerilor fermieri a primit o alocare financiară mai mare, respectiv de la 70.000 de euro la 100.000 de euro per proiect. Noul Regulament privind PAC vine cu o nouă serie de măsuri privind practicile ecologice și de mediu. Acestea trebuie privite ca oportunități și nicidecum ca o povară pentru sectorul agricol. Am dorit să insist din nou asupra importanței ca toți actorii relevanți să se implice în creionarea Planurilor Naționale Strategice care vor sta la baza cheltuirii celor aproximativ 20 de miliarde de euro de care va beneficia România în următorii 7 ani de zile”, a detaliat eurodeputatul Daniel Buda.

Acesta a reluat invitația adresată fermierilor de a colabora cu ”autoritățile naționale în elaborarea Planurilor Naționale Strategice astfel încât nevoile din teren să se regăsească în aceste planuri”.

Pe baza unor norme simplificate la nivel european, fiecare stat membru va trebui să pregătească și să prezinte până la 31 decembrie 2021, în baza prevederilor noii Politic Agricole Comune pentru perioada 2023-2027, propunerile de plan strategic pentru implementare în teren a obiectivelor acestei politici în următorii cinci ani, fiind nevoie de o aprobare din partea Comisiei Europene, însărcinată cu evaluarea rezultatelor.

Executivul european va avea la dispoziție șase luni pentru a evalua și aproba planurile, care vor intra apoi în vigoare la începutul anului 2023.