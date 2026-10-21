Daniel Buda: Programul „Lapte și fructe în școli” continuă după 2027. Ca raportor PPE, susțin extinderea programului pentru a include și o masă caldă

Programul european „Lapte și fructe în școli” va continua și după 2027, iar viitoarea legislație ar urma să ofere statelor membre posibilitatea de a extinde schema prin acordarea unei mese calde elevilor.

Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) și responsabil al Grupului PPE pentru reforma Organizării Comune a Piețelor Agricole (OCP), susține introducerea în viitoarea schemă europeană a posibilității ca fiecare stat membru să poată finanța și acordarea unei mese calde elevilor. Dosarul se află în prezent în proces legislativ la nivel european.

„Programul trebuie să continue și după 2027, dar vrem să facem un pas înainte: statele membre să aibă posibilitatea de a asigura și o masă caldă în școli. Va fi o opțiune, nu o obligație”, a declarat Daniel Buda.

Experiența României demonstrează și impactul educațional al unei astfel de măsuri. Proiectul-pilot derulat de Guvernul României în 2016, în 1.427 de unități de învățământ, a dus la reducerea abandonului școlar cu 1,8 puncte procentuale și la creșterea prezenței elevilor la cursuri cu 9%.

O prioritate a viitorului program trebuie să fie și lanțul scurt de aprovizionare, astfel încât fermierii, fermele de familie și producătorii locali să poată ajunge mai ușor cu produsele lor în școli.

„Trebuie să scurtăm drumul de la fermă la școală. Laptele, fructele, legumele și celelalte produse oferite copiilor trebuie să provină, ori de câte ori este posibil, de la fermierii din comunitățile respective. Astfel, oferim copiilor hrană de calitate și, în același timp, susținem fermele și economia locală”, a subliniat eurodeputatul Daniel Buda.

„O masă caldă la școală înseamnă mai mult decât hrană. Pentru un copil vulnerabil poate însemna o șansă în plus de a rămâne în sistemul de educație. De aceea, investiția în acest program este în același timp o investiție în copii, în educație și în agricultura europeană. Voi susține în negocierile din Parlament continuarea programului după 2027, prioritate pentru lanțurile scurte și fermierii locali și posibilitatea introducerii unei mese calde în școli”, a concluzionat Daniel Buda.