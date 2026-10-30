Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE, pledează pentru infrastructură electrică adaptată noii realități geopolitice: Nu putem moderniza rețelele electrice fără să le asigurăm securitatea

EUROPARLAMENTARI ROMÂNIPPE
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Daniel Buda/ Facebook

Europarlamentarul Daniel Buda, șeful delegației române din grupul PPE, pledează pentru rețele electrice adaptate realității geopolitice actuale.

Într-un mesaj transmis la cea de-a IV-a ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de Distribuție Energie Electrică România, europarlamentarul a arătat că atacurile cibernetice asupra rețelelor electrice au devenit din ce în ce mai complexe, iar efectele lor nu mai sunt doar locale, și pot crea daune extinse.

„Un atac cibernetic asupra rețelei electrice nu se oprește la un calculator. Poate lăsa un spital fără energie, poate întrerupe comunicațiile și poate opri fabrici întregi”, a subliniat Buda.

El a amintit de avertismentul transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind Starea Uniunii, conform căruia atacurile cibernetice și actele de sabotaj s-au intensificat.

„Să modernizăm rețelele fără să le asigurăm securitatea este ca și cum am construi o casă fără uși: investim în tot ce este înăuntru, dar lăsăm pe oricine să intre”, a semnalat eurodeputatul.

Conform acestuia, „sistemele noastre au fost concepute pentru o lume diferită, în care stabilitatea, cooperarea internațională și respectarea regulilor stăteau la baza politicilor europene.”

„Realitatea geopolitică s-a schimbat profund, iar protejarea infrastructurii energetice trebuie să reflecte această schimbare”, a mai spus Daniel Buda.

În încheiere, acesta a transmis un mesaj de felicitare organizatorilor.

Distribuție Energie Electrică Romania organizează, în perioada 29–30 octombrie 2026, la Cluj-Napoca, cea de-a IV-a ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment care aduce împreună reprezentanți la nivel înalt ai autorităților, lideri ai principalelor companii energetice, specialiști IT și cybersecurity, companii de tehnologie și reprezentanți ai mediului universitar, potrivit unui comunicat al DEER.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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