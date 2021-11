Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură din PE: Planurile Naționale Strategice PAC trebuie să conțină informații cuprinzătoare cu privire la aplicarea eco-schemelor

Planurile Naționale Strategice trebuie să conțină informații cuprinzătoare cu privire la aplicarea eco-schemelor, astfel încât fermierii să nu piardă resurse financiare consistente, a transmis eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European.

Acesta a participat la un schimb de opinii cu reprezentații statelor membre, la care a participat și comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, cu privire la ”Elaborarea planurilor strategice PAC în fiecare stat membru”, desfășurat în comisia mai sus amintită.

”Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de importantă și foarte bine venită, într-un moment potrivit. Discutăm de nevoia ca statele membre să creioneze aceste Planuri Naționale Strategice care vor sta la baza aplicării și implementării Politicii Agricole Comune în statele membre. În schimburile noastre de opinii, aducem în discuție gestionarea și măsurarea indicatorilor de performanță, cât de eficientă este PAC. Îmi aduc aminte de o dezbatere din mandatul trecut, cu un reprezentant al Curții de Conturi care a adus ca subiect de dezbatere cât de eficiente sunt investițiile în agricultură, din perspectiva sumelor de bani pe care le cheltuim și cum putem cuantifica și măsura aceste rezultate”, a punctat europarlamentarul.

Acesta i-a atras atenția comisarului european pentru Agricultură că ”există o mare frământare în rândul fermierilor nu doar din țara de unde provin, ci la nivel european, asupra a ceea ce înseamnă eco-schemele, cum vor fi ele aplicate în statele membre și mai ales, ce trebuie să facă fermierii astfel încât să nu aibă parte de o birocrație crescută pe de-o parte, și pe de altă parte, să știe cum să le implementeze corect în teren pentru a nu pierde resurse financiare consistente.”

”Stimați colegi, cred că ar trebui să facem un exercițiu de imaginație și ce ar însemna să cumpărăm un kilogram de carne sau un litru de lapte, de la un fermier care nu beneficiază de subvenții din partea UE. Vă spun eu, că asta ar însemna, în mod clar, cel puțin un preț de 2-3 ori mai mare decât înseamnă pe raft. Dacă cumpărăm astăzi un kilogram de carne cu 20 de euro, în mod cert, dacă nu am avea aceste subvenții, acel kilogram de carne ar ajunge undeva la 50-60 de euro. Sau mai mult, am fi în situația în care am importa alimente din țările terțe, care cu siguranță, nu ar respecta aceleași standarde de calitate”, a semnalat Daniel Buda, care l-a invitat pe Wojciechowski să prezinte stadiul de evaluare a acestor eco-scheme.

De asemenea, eurodeputatul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că multe dintre statele membre ”nu au planurile naționale strategice puse la punct și că statele membre nu fac consultări serioase cu fermierii astfel încât acele planuri să îmbrace până la urmă nevoile fermierilor.”

Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2023-2027.

Pe baza unor norme simplificate la nivel european, fiecare stat membru va trebui să pregătească și să pezinte până la 31 decembrie 2021 propunerile de plan strategic pentru implementare în teren a obiectivelor acestei politici în următorii cinci ani, fiind nevoie de o aprobare din partea Comisiei Europene, însărcinată cu evaluarea rezultatelor.

Executivul european va avea la dispoziție șase luni pentru a evalua și aproba planurile, care vor intra apoi în vigoare la începutul anului 2023.