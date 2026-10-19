Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Economiei: „Prioritatea mandatului meu va fi relansarea economică”

Ministrul propus al Economiei, Daniel Zamfir (PSD), a primit luni aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate, cu 48 de voturi pentru, 26 împotrivă și două abțineri.

„Prioritatea mandatului meu va fi relansarea economică, iar acest lucru nu va rămâne doar pe hârtie, cum s-a întâmplat până acum. Situația economică a țării în acest moment revendică măsuri concrete, măsuri urgente care să producă efecte rapide și vizibile în economie. Doar simpla raportare la deficitul bugetar, cum a fost până acum, fără să avem în vedere starea reală a economiei, nu ne va permite categoric o redresare economică de care România în acest moment are atâta nevoie. Și, da, deficitul anunțat recent a scăzut, însă, ce trebuie să știți cu toții este că deficitul comercial a ajuns la 22,4 miliarde de euro în primele opt luni ale anului. Asta înseamnă o creștere cu 1,4% față de momentul anului trecut, în vreme ce, îngrijorător, producția industrială a scăzut în aceeași perioadă cu 3,7%”, a declarat Daniel Zamfir.

Potrivit datelor Registrului Comerțului, citate de Zamfir, 29.818 societăți au fost dizolvate în primele trei luni ale anului, în creștere cu 12,95% față de perioada similară din 2025.

În ceea ce privește măsurile prevăzute în programul de guvernare, Daniel Zamfir a indicat planul de relansare economică și reindustrializare drept una dintre priorități.

„Avem la bază Ordonanța 8/2026, cum știți, care a fost aprobată, dar nu s-a implementat. Sunt acolo șapte programe canalizate pe șapte direcții de dezvoltare și e foarte important ca acest lucru să se întâmple, mai ales că acest program, vă repet, a fost asumat încă de anul trecut și proiectele importante, cele șapte, sunt: competitivitatea și produsele cu deficit comercial. Aici avem alocat 1,05 miliarde de euro, avem materiile prime critice și aici o să dezvolt, că e un lucru extrem de important pe care eu îl vizez. Avem cercetarea/dezvoltarea și tehnologiile înalte și aici avem 1,05 miliarde. De asemenea, în industria de apărare avem 200 de milioane de euro, în investiții regionale 500 de milioane de euro și IMM-uri și proiecte de minimis de 100 de milioane de euro. Ca să fie foarte limpede pentru toată lumea, sprijinul va fi oferit fie sub forma granturilor, fie sub forma creditului fiscal pe 7 ani și, în ultimul rând, a garanțiilor și a bonificațiilor de dobândă”, a susținut Daniel Zamfir.

De asemenea, Zamfir a subliniat că atragerea investițiilor străine reprezintă o altă direcție importantă pentru relansarea economică, în condițiile în care, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, investițiile străine directe au înregistrat o scădere puternică.

„În perioada ianuarie-august 2026, și vă dau și cifra exactă, valoarea investițiilor străine a scăzut cu 62,5%, de la 5,627 miliarde de euro la doar 2,122 miliarde de euro. Este cel mai mic nivel din ultimii 14 ani. Tocmai de aceea, este urgentă implementarea proiectelor strategice de peste 100 de milioane de euro, iar aici un rol extrem de important îl va juca entitatea noastră, care devine un punct unic de contact pentru investitorii despre care vorbeam, cei care investesc peste 100 de milioane de euro”, a spus el.

Miniștrii propuși în Guvernul Luca Niculescu sunt audiați luni și marți în comisiile de specialitate din Parlament. Luni, audierile au început la ora 12:00, fiind programate până la ora 20:00, timp în care 13 miniștri își vor prezenta prioritățile în comisii și vor răspunde întrebărilor parlamentarilor, scrie Agerpres.