Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a evidențiat impactul transformator al fondurilor europene asupra comunităților culturale și turistice: Este foarte important să investești într-un ecosistem care să ducă la creștere economică

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a arătat arătat cum fondurile europene au dat viață comunității județului multicultural prin crearea unui ecosistem care îmbină moștenirea arhitecturală, culturală și comunitatea locală.

Aceasta a avut o intervenție în cadrul unui eveniment dedicat Politicii de Coeziune, organizat de Grupul de lucru pentru bugete al Partidului Popular European din legislativul european.

La eveniment au participat europarlamentari ai Grupului PPE, reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, aleși locali și reprezentanți ai autorităților din România, dar și reprezentanți ai societății civile.

„Este un județ multicultural în care românii, nemții, ungurii și romii și-au adus un aport de-a lungul istoriei care se regăsește atât în arhitectura satelor, în bisericile construite, în gastronomie, în meșteșuguri. De asemenea, cadrul natural oferă perspective importante pentru dezvoltarea turismului. Și atunci, prin proiectele pe care le-am făcut, prin politica de coeziune, am început prin a restaura toate aceste clădiri, a pune în valoare arhitectura, a pune în valoare bisericile fortificate lăsate de etnicii sași, a face infrastructură de transport care să ducă înspre acestea”, a detaliat Cîmpean.

Potrivit președintei Consiliului Județean Sibiu, „nu este suficient să investești în infrastructură și în clădiri”, ci trebuie „să dai viață acestor comunități în care există această infrastructură culturală și turistică.”

„Dincolo de fondurile prin care faci atractive aceste imobile, aceste destinații, este foarte important să investești într-un ecosistem, într-o relație între acestea și comunitatea locală, astfel încât în acest ecosistem, relația dintre ele să ducă la o creștere economică care să-i facă pe cei care locuiesc în aceste zone să rămână acasă, să le ofere această variantă de alege între a rămâne acasă, unde pot să ducă o viață la fel de bună ca într-un alt loc în care comunitatea este mai dezvoltată, dar ei, prin ceea ce pot să fac acasă, să simtă că și în mediul rural, pentru că de regulă această infrastructură acolo se regăsește, pot să aibă un nivel de trai la fel de bun”, a descris Cîmpean modul de gândire pentru fructificarea fondurilor europene.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a mai spus că un accent deosebit a fost acordat sectorului meșteșugăresc, dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene.

„Dincolo de fondurile pe coeziune prin care am dezvoltat această infrastructură, în județul Sibiu am încercat să creăm acest ecosistem și prin alte fonduri europene care ne-au ajutat să dezvoltăm și să promovăm meșteșuguri, să promovăm turism și am creat acele baze solide pentru a face și din satul românesc un loc în care vin oameni și aleg să trăiască acolo”, a completat Daniela Cîmpean.