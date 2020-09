David Sassoli, alături de Svetlana Tihanovskaia: Parlamentul European va continua să fie alături de oamenii din Belarus

Președintele Parlamentului European i-a reiterat Svetlanei Tihanovskaia sprijinul Legislativului, astfel încât pentru a continua un dialog constructiv pentru a realiza o tranziție pașnică a puterii în Belarus.

„Parlamentul European a votat săptămâna trecută o rezoluție cu o largă majoritate care solicită respectarea drepturilor civile, politice și umane în Belarus și să sprijine ideea sancțiunilor pentru autorii violenței. Credem că cetățenii din Belarus trebuie să fie singurii autori ai destinului lor. Singura soluție viabilă este o tranziție pașnică a puterii. Sunt bucuros să-mi reiterez dorința de a coopera și de a continua dialogul cu doamna Svetlana Tikhanovskaya. Sunt foarte mulțumit de vizita ei astăzi în Parlament ca parte a călătoriei sale la Bruxelles pentru a vorbi cu diferitele instituții”, se arată în declarațiile făcute de președintele Legislativului în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Happy to welcome Svetlana Tikhanovskaya and to see that she is safe. The @Europarl_EN rejects the result of the last elections and will continue to support the people of #Belarus. The only viable solution is a peaceful transition of power. https://t.co/LxoTeuSNBU pic.twitter.com/vmpYGKatO9

— David Sassoli (@EP_President) September 21, 2020