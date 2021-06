David Sassoli, întrevedere cu Papa Francisc: Drepturile oamenilor trebuie să fie măsura tuturor lucrurilor. Redresarea UE va fi un succes doar dacă va reduce inegalitățile

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a avut sâmbătă o întrevedere cu Papa Francisc, în cadrul căreia au discutat despre necesitatea de a-i proteja pe cei vulnerabili.

”Drepturile oamenilor sunt măsura tuturor lucrurilor. Redresarea post-pandemie va fi un succes doar dacă va reduce inegalitățile”, a transmis oficialul european, potrivit unui comunicat al instituției.

In my conversation with @Pontifex today, we focused on the need to protect the weakest and most vulnerable.

The rights of people must be the measure of all things.

Only if it reduces inequalities, will we have a successful European recovery. https://t.co/Dwnp9uNg9Z pic.twitter.com/dEp3SvbuSp

— David Sassoli (@EP_President) June 26, 2021