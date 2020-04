David Sassoli: Mesele gătite și oferite oamenilor fără adăpost și lucrătorilor medicali sunt “un bun exemplu al spiritului public al Parlamentului European”

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat miercuri, după o vizită la bucătăriile Parlamentului European, că iniţiativa de a găti şi distribui peste 1.000 de mese pentru oamenii fără adăpost şi lucrătorii din sistemul medical este “un bun exemplu al spiritului public al Parlamentului”, se menţionează miercuri într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Potrivit sursei citate, în jur de 500 de mese au fost livrate marţi. Distribuţia a avut loc loc cu sprijinul asociaţiilor “Resto du Coeur Saint Gilles”, Douche FLUX, Crucea Roşie şi CPAS Ixelles.

Parlamentul European mai anunţă şi că şi-a pus la dispoziţie o parte din flota de autovehicule pentru transportul hranei, dar şi al medicilor, asistentelor sau lucrătorilor sociali între locuinţele lor şi spitalele din regiune.

In the kitchens of the @Europarl_EN in Brussels our staff are preparing 1000 meals every day to be distributed to health workers and those in need. This morning, I went to thank them for their work. We want to do what we can to help those who are suffering https://t.co/TjVsMCDb4i pic.twitter.com/e4gZB6SRcx

— David Sassoli (@EP_President) April 15, 2020