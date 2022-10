De anul viitor, UE are în vedere să ofere asistență financiară lunară Ucrainei în valoare de 1,5 miliarde de euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut astăzi o conferință de presă la sfârșitul reuniunii liderilor europeni, prilej cu care a anunțat că Uniunea Europeană va continua să sprijine financiar Ucraina și anul viitor, urmând să îi ofere o asistență financiară lunară în valoare de 1,5 miliarde de euro.

„Accentul a fost pus astăzi pe anul care urmează în ceea ce privește Ucraina. Este foarte important pentru Ucraina să aibă un flux de venituri previzibil și stabil. Ucraina ne spune că are nevoie de aproximativ de 3 până la 4 miliarde de euro pe lună și pentru a se lupta pentru a avea suficiente resurse pentru lucruri de bază. Aceste miliarde de euro ar trebui să fie finanțate de Uniunea Europeană, de prietenii noștri americani și de instituțiile financiare. Prin urmare, discuția a fost despre aproximativ 1,5 miliarde de euro pe lună să fie finanțate de Uniunea Europeană”, a informat președinta Executivului European.

Acest ajutor lunar ar trebui să atingă cifra de 18 miliarde pentru anul 2023: „Este o sumă pe care Ucraina poate conta și unde există un flux de venit stabil și previzibil și fiabil.”

Ursula von der Leyen i-a însărcinat pe miniștrii de finanțe să dezvolte mecanismul adecvat.

Liderii statelor membre au discutat în cea de-a doua zi a Consiliului European despre reconstrucția Ucrainei. Ursula von der Leyen a reamintit că săptămâna viitoare va co-organiza conferința #RecoveryofUkraine cu cancelarul german, Olaf Scholz.

„Vom analiza modul de abordare a procesului de reconstrucție împreună cu partenerii noștri globali. Un proces care va fi esențial pentru a ajuta Ucraina să avanseze pe calea sa europeană”, a mai transmis președinta Comisiei Europene.

We also discussed reconstruction.

Next week I will co-host the #RecoveryofUkraine conference with @Bundeskanzler

We will look at how to approach the reconstruction process with our global partners.

A process that will be key in helping Ukraine advance on its EU path. pic.twitter.com/0t3vbb304i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2022