EDITORIALE
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
de Dan Cărbunaru
Manipulările și dezinformările care macină societatea occidentală ne aruncă într-o derivă pe care democrația se pregătește să o interiorizeze, înlocuind dinamica angajamentului civic. Adică exact legătura fără de care cel ales și cel care alege nu pot rămâne alături decât din resemnata nevoie a asigurării aparenței.
De ani de zile, criticile legitime privind imperfecțiunile sistemului democratic sunt asamblate și integrate în narative ale tehnicilor ostile hibride, în care tehnicile de influențare psihologică au condus deja la conturarea unui adevărat război cognitiv.
Narativele ideologice au reușit să convingă tot mai mulți cetățeni occidentali că democrația e coruptă, în paralel cu favorizarea extremei drepte, după ce conservatorii au migrat spre centru.
În timp ce liderii fac pregătiri pentru tot mai probabila confruntare cu Rusia, pregătirea cetățenilor pentru apărarea drepturilor democratice pare să fie mult în urma celei pentru apărarea propriului teritoriu.
Consolidarea Mass-Media, Educația, Gândirea critică sunt curent pe buzele teoreticienilor și uneori ale oamenilor politici, dar rezultatele întârzie să apară. Dezinformarea continuă, tot mai sofisticată, expunere la teorii ale conspirații și manipulări adâncesc, între timp, nivelul de neîncredere, confuzia, lipsa de angajare.
Peste acest nivel, propaganda începe să dea roade și să determine populația să facă ceva – de exemplu să își orienteze într-o anumită direcție nu doar percepția, ci și votul.
Deși dezinformarea e mai ușor de realizat, este doar o etapă. După relativizarea valorilor, dezorientarea cetățenilor, urmează canalizarea opiniilor către acțiune.
Cu o populație tot mai decuplată de lideri cu care nu se mai identifică, lideri intrați sub tirul decredibilizării, un atac la adresa unor elite sub care indivizii au tendința să se sub-poziționeze.
Atacul asupra elitelor devine, și pe această cale, un atac la adresa celor diferiți de tine, ca individ.
Cum să arăți diferența dintre adevăr și minciună, să aperi Constituția fără să afectezi democrația?
Vedem, azi, tot mai clar cum rușii folosesc arme din panoplia războiului hibrid pe care nu le știm suficient sau nu le înțelegem pe deplin și amenință cu arsenalul militar pe care îl știm.
Drone, avioane, rachete balistice, lansate împreună cu narative care sucesc mințile audienței – arme de primă generație.
După eșecul cuceririi în trei zile a Ucrainei, a durat mai bine de un an pentru fabricarea justificărilor pentru grozăvia nemaivăzută de la al doilea război mondial. Iar apoi, după pregătirea mesajelor care să justifice crimele, atacarea civililor, invazia, mesagerii au speculat rezultatul
alegerilor din SUA. Care le-au oferit ocazia de a poza in pro-americani prin clamarea unora dintre ideile promovate de conservatorii câștigători peste ocean. Și iată cum Europa s-a trezit antagonizată ca progresistă în oglindă cu tabăra democrată în State și cu noii cavaleri pretinși conservatori de la Est.
Și astfel, bătălia dintre autocrații și democrații s-a întețit. Din păcate, mercantilismul a transformat confruntarea valorilor în negociere și mezat. Cumva, ca o tristă ironie, în oglindă cu orbirea europenilor care făceau afaceri cu rușii chiar și după anexarea ilegală a Crimeei. Trecerea de la democrație la autocrație prin mercantilism și legitimarea pro-rusismului prin conservatorism a permis continuarea relativizării, amestecului valorilor și ca atare a sporit dificultatea înțelegerii mizelor fundamentale.
Iar între timp, calitatea clasei politice scade, ceea ce generează mai mult decât problema continuității liderilor in autocrații.
Dar, până la urmă, de ce să creadă cetățenii în democrație mai mult decât liderii lor? Lideri decredibilizați prin campanii de denigrare, bătăliile politice dintre ei, bazate pe realități cunoscute public. Câinele de pază al democrației în aceste condiții amplifică, fără voie, impactul campaniilor hibride – confirmă corupția din sistem, decredibilizează liderii, pe fondul lipsei proiectelor pozitive, de construcție și speranță.
Ce se întâmplă la nivelul leadership-ului european? Izolarea și dezbinarea liderilor între ei și între ei și cetățeni. Nu mai avem lideri populari care să nu fie în cel mai bun caz populiști.
Între timp, cei rămași în urmă din cauza educației, pregătirii sau marginalizării de orice fel se simt abandonați, într-o transformare economică și socială derulată sub presiunea diverselor provocări – inflație, schimbări structurale în economie, digitalizare, politici verzi, imigrație.
Ce a rămas din societatea incluzivă, care nu trebuie să lase în urmă oameni abandonați în cursul progresului?
Cât mai poate rezista democrația acestui cocktail de neîncredere, frică, dezangajare?
Liderii populiști spun că sunt singurii care știu soluția, nu vor contestatari. Nu vă băgați în politică, e pentru alții. Descurajarea participării la jocul democratic a întărit o alternativă în care extremiștii cresc în sondaje, în voturi obținute, curând poate și în putere.
Având cetățeni descurajați și decuplați de la mizele democrației funcționale, cu state incapabile sau nedoritoare să gestioneze războiul psihologic îndreptat asupra societății, rămâne să așteptăm confruntarea directă, războiul convențional? Sau democrațiile noastre se vor preda, una câte una, ca turnurile unei cetăți năruite din interior?
Relativizarea democrației și apropierea de autocrație demobilizează efortul de apărare. Ce apărăm? Ce rost are să apărăm o formă de organizare socială care e prezentată ca fiind ineficientă, imorală, coruptă, în orice caz nu atât de diferită de autocrație? Autocrația aduce dialog și pace? Ce fel de pace? Una care redefinește harta morală?
Degeaba modelul economic vestic, cel care a câștigat Primul Război Rece, rămâne funcțional și imbatabil, degeaba progresul tehnologic și inovarea rămân atuuri în competiția globală, dacă
țesutul social este atât de vulnerabil și dificil de protejat sau regenerat prin mijloace democratice, în fața instrumentelor pe care autocrațiile le activează.
Din păcate, vulnerabilitățile exploatate se raportează la greșeli, la realități, nu sunt activate într-un acvariu gol.
Iar cei care ajung să-și vadă rezolvarea problemelor reale sau inventate prin mijloace care slăbesc sau chiar pun sub semnul întrebării mecanismele democratice devin susținătorii planului prin care democrațiile noastre se pot transforma în autocrații. Imaginea unei Rușii salvatoare, capabile să scape de pericolele zugrăvite strident pe rețelele sociale, ca eliberator de sub elitele asupritoare este o falsă reprezentare a soluțiilor reale, de care societățile occidentale au nevoie pentru a-și regăsi echilibrul.
E adevărat, războiul hibrid nu e nou. Acum aproape trei milenii, Sun Tzu spunea că a lupta și a cuceri în toate bătăliile nu este excelența supremă, ci înfrângerea rezistenței inamicului fără a lupta. Războiul cognitiv e cel care duce la predare, la supunere prin frică.
Ne vom imuniza la vreme? Va fi o imunizare de turmă? Va fi un vaccin? Vom ignora această provocare existențială uriașă pentru democrațiile noastre?
EDITORIALE
Iulian Chifu: Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru Republica Moldova
de Iulian Chifu*
Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica Moldova – numele consacrat și recunoscut de către România al statului vecin, cel de-al doilea stat românesc – sau de a caracteriza drept moldoveni doar pe cei ce trăiesc la stânga Prutului, când e mai multă Moldova în România actuală, ca teritoriu și populație, decât rămasă dincolo de hotare. Nu încape discuție pentru nimeni că sunt unionist – de altfel a recunoscut-o și făcut-o public la Chișinău chiar fostul președinte Traian Băsescu cu care am avut privilegiu să lucrez. De aceea îmi permit o reflecție pentru cei care gândesc ca mine la Chișinău, sunt unioniști mai noi sau mai vechi – fără hainele de împrumut pro-ruse pentru a distruge curentul, a-l perverti sau a-l deturna. Cei care au rămas sau au devenit unioniști din convingerea că neamul românesc trebuie să se regăsească odată în granițele firești, fie și parțiale, ale reîntregirii.
Unioniștii și cetățenoi români nu pot fi, natural, decât pro-europeni
Alegerile care vin la 28 septembrie au ridicat mari probleme pentru unioniști, am văzut-o. Probleme de credibilitate, de alegere, de opțiuni. Am avut o dezbatere în mijloc de iulie la Chișinău cu zona unionistă și a elitei culturale, istorice și spirituale a Republicii Moldova. Cu eterna problemă a lipsei unei majorități în Republica Moldova care să-și dorească unirea, cu ajutorul de neclintit al României, în ultimii 35 de ani pentru cetățenii Republicii Moldova, dacă au fost probleme cu conducerea vremelnică de la Chișinău, vreodată – fie a declarat personae non gratae pe ambasadorul și numărul doi din Ambasada României la Chișinău(Voronin) fie a abordat postura anti-românească și a primit ajutoarele pe sub poduri prin Chișinău să nu se vadă(Dodon), asta deși părinții săi sunt români-români, au lucrat la mutarea bisericii din Sadova la Mitropolia Basarabiei, mama e profesoară de limbă română și Dodon însuși vorbește o română mai bună decât jumătate din cei din generația sa.
Totuși, în virtutea acestui fapt, un cuvânt de la București este evident, rostit pe multiplele voci oficiale care au venit la Chișinău – cei care au încă libera circulație și nu intră pe listele de interziși: alegerile din 28 septembrie sunt cruciale, sunt existențiale, deci trebuie mers la vot și votată continuarea drumului european al Republicii Moldova. Dacă nu e suficient, pentru unioniști, cu atât mai mult, pentru urmașii deportaților și celor pierduți în Siberia sau Karaganda, pentru toți cei care au fost elita României interbelice, opțiunea este cu atât mai clară și de netăgăduit, iar îndemnul e fără echivoc: votați drumul european al Republicii Moldova.
E o mare nemulțumire la Chișinău la nivelul unioniștilor. Nu a stat nimeni dintre autorități de vorbă cu noi, nici Maia, nici Recean, nici partidul. Nu a pus pe nimeni dintre noi pe listele lor electorale. Ignoră o întreagă elită românească nu numai prin suflet și cetățenie, dar prin carte, cultură, istoria și orientare, apărată în anii Independenței, majoritatea fiind și parte a artizanilor acestei independențe de stat a Republicii Moldova, pe care și-ar fi dorit-o mai degrabă reunificare cu România. Consideră că au fost păcăliți în august 1991, cu mesajul de la București sau Chișinău(încă le e neclar, deși s-ar putea să fie direct de la Moscova) care a cerut ca declarația de reintegrare adoptată în Parlament să devină Declarație de Independență, privită ca un pas intermediar în perspectiva unirii. Își doresc să revină la partia mamă în timpul vieții, dar fără să-și părăsească baștina din Basarabia, ci prin unire.
Amenințarea existențială rusă la adresa românismului din Basarabia
Toate aceste nemulțumiri, justificări, motive – altfel demne de respect – au însă, astăzi un argument mult mai important care stă deasupra ca sabia lui Damocles, gata să cadă: soarta Republicii Moldova și chiar a României vecine. Ce ar însemna alunecarea din nou sub controlul rusesc, după ce abia s-a reușit – și cu câtă trudă și costuri, cu ce preț – deconstrucția unui stat captiv față de oligarhi și dependent de Rusia prin gaz și energie, prin costuri politice enorme pe care le plătea Chișinăul în fiecare zi? Nimic altceva decât o enclavă rusă-pro-rusă în spatele Ucrainei, care se apără și apără Republica Moldova și Europa în războiul de agresiune al Rusiei, și la frontiera NATO, UE, a Flancului Estic, a statelor din prima linie. Acesta e viitorul pe care și-l doresc unioniștii pentru statul în care trăiesc?
În fața unei amenințări existențiale pentru românismul din stânga Prutului, în fața blocării unei aspirații majoritare, devenită constituțională, a Republicii Moldova, de integrare europeană, un ideal tangibil – contrar propovăduririlor marilor guru ai spațiului românesc care spuneau că niciodată Republica Moldova nu se va integra în UE, nu va fi primită cu Transnistria separatistă, nu va fi lăsată de Rusia etc – ei bine astăzi răspunsul este unul singur: partiticiparea la vot, angajarea absenteiștilor, nedumeriților și nehotărâților, convingerea reticenților și votarea drumului european al Republicii Moldova. O poziție activă, nu contemplativă, care vizează pe toți semenii, rudele, prietenii, vecinii, nicidecum doar o opțiune individuală, eventual ascunsă celor din jur.
Nu mai este vorba astăzi despre celebra sintagmă a votului util. Votați pe cei care ajung în Parlament, pentru a nu pierde voturi către pro-ruși, prin redistribuire. Și cu replica dispariției unor curente politice relevante în cazul unui asemenea vot util. Mâine acestea vor dispărea oricum, dacă vin Putin și acoliții săi la frâiele puterii de la Chișinău, vor dispărea deopotrivă cu libertatea, libera exprimare, partidele diverse, românismul și opțiunile unioniste. Diapare totul. Acum alegerea este existențială, de aceea nu mai e timp de pași înapoi.
Miza Rusiei e enormă, drept probă stau miliardele băgate în finanțări de partide, cumpărări de voturi, dezinformare, antrenarea trupelor de asalt care să se bată cu Poliția și să ia cu asalt instituțiile statului, preoți instruiți să facă o campanie deșănțată, chiar dacă i-a costat sufletul și alunecarea în trădarea propriului neam în varianta trădării lui Iuda Iscarioteanul față de Iisus. Drumul e fără întoarcere, iar conștientizarea imperativului de neam al momentului este o obligație de conștiință a unioniștilor români din stânga și din dreapta Prutului, din lumea largă: drumul european e șansa de a trăi împreună toți românii cu cele patru libertăți, cu un nivel de trai cumva comparabil, în Europa, așteptând perspectiva realizării, dacă va fi posibil, și a idealului nostru unionist.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Război cu spectru larg. Cazul Republicii Moldova
de Iulian Chifu*
Războiul cu spectru larg – full spectrum warfare – a apărut ca un concept nou, ocupând un spațiu situat în preajma conceptelor de război hibrid, asimetric și neregulat, deși nu este pe deplin agregat în domeniul epistemologic. Prezent în mai multe strategii și documente militare din Australia, SUA, Rusia și China, el a migrat într-o familie de concepte legate de dominația pe spectru larg, instrumentele spectru sau apărarea întregului spectru. Cea mai importantă parte a conținutului său este legată de surpriză și de evoluția neașteptată, precum și de elementele creative și inovatoare din familia gândirii asupra lucrurilor de neimaginat – thinking the unthinkable – și a neștiutelor necunoscute – unknown unknowns.
Războiul cu spectru larg: mai mult decât un război hibrid
Agitația și imprevizibilitatea actuale din relațiile internaționale, studiile de securitate și ordinea mondială necesită din ce în ce mai multe instrumente de investigare și o nouă abordare pentru definirea și explicarea, dacă nu chiar anticiparea, surprizei strategice. Soluția a fost introducerea, pe baza unei serii de evoluții în operațiunile practice concepute, a conceptului de război cu spectru larg – full spectrum warfare, care ne permite să implicăm toate mijloacele, militare și non-militare, precum și instrumente rareori asociate conflictelor și violenței, cum ar fi corupția, operațiunile cognitive sau subversiunea pe timp de pace.
Discutarea limitelor predicției și a modelului studiilor prospective se dovedește a fi, de fapt, instrumentală pentru a face distincția epistemologică între războiul cu spectru larg și conceptele conexe precum războiul hibrid, neregulat, asimetric, non-kinetic și așa mai departe. În plus, conceptul a evoluat în mai multe documente, cu semnificații diferite care trebuiau identificate și clarificate.
Războiul cu spectru larg nu înseamnă doar însumarea sau integrarea diferitelor instrumente adaptate pentru a răspunde la un anumit tip de agresiune sau amenințare. Este vorba despre o comandă și un control comun unice, o planificare comună, cu senzorii și sistemele de avertizare timpurie necesare, care ar putea reacționa în ansamblu la un atac complex de război cu spectru larg care combină, în același timp, acele instrumente situate în diferite spectre și coordonate prin planificarea inițială a atacului. Aceasta integrează și coordonează și nu menține dispersat tipul de contra-armă ales pentru fiecare tip de atac sau spectru în care are loc atacul.
Avem mai multe definiții și abordări ale războiului cu spectru larg. Războiul cu spectru larg cuprinde o gamă largă de mijloace militare și non-militare integrate ale puterii de stat și de acțiuni clandestine de care dispune un actor hibrid. Armata SUA definește dominația asupra întregului spectru ca fiind controlul tuturor domeniilor fizice ale pământului – de la mări la ceruri, ceea ce înseamnă o definiție mai apropiată de o abordare multidomeniu – spații terestre, maritime, atmosferice și extraterestre – de către o mașină de război sofisticată. Termenul exprimă dimensiunea sferică a securității umane în general. A fi în siguranță înseamnă a fi adăpostit într-o incintă, un fel de dom care își protejează locuitorii de exterior. Frontiera finală a îngrădirii militare și, în multe privințe, jocul final al dominației asupra întregului spectru este ocuparea spațiului cosmic cu sateliți spion și alte arme orbitale.
SUA, Australia, Rusia, China: cum arată războiul cu spectru larg
Așadar, pentru SUA, dominația asupra spectrului complet este un concept militar – sau o ambiție – pentru ocuparea și controlul total al pământului, mării, spațiului cosmic, spațiului cibernetic și, chiar, al spațiului psihologic. Obiectivul final a fost “dominarea întregului spectru”: preponderența în întregul spectru al războiului, de la conflictele convenționale până la războaiele ilegale. Această expresie a fost utilizată și în anii Clinton, dar nu se referea la războiul neregulat; în schimb, se referea la etapele conflictului, de la pace până la războiul convențional, care solicită “capacități convenționale de luptă… în întregul spectru al operațiunilor militare”.
În aceeași abordare multidomeniu, Australia consideră în documentele sale: apărarea pe spectru larg este o strategie militară integrată, cu cinci domenii, care exploatează punctele forte tehnologice ale Australiei și capacitatea unică de a valorifica capabilitățile încă dominante de comunicații, informații și spațiale. Australia ar trebui să dezvolte și să urmărească o strategie militară “cu spectru larg”, recunoscând necesitatea de a asigura protecția împotriva amenințărilor militare care provin din spațiul cosmic și spațiul cibernetic, precum și din spațiul terestru, maritim și aerian.
Rusia a teoretizat mai puțin, dar a aplicat un concept despre conflictul cu spectru larg: războiul a fost abordat din cele patru spectre: militar, informațional, economic și energetic, precum și din operațiuni de influență politică. Pe baza acestora, Jonsson și Seely au propus conceptul de conflict cu spectru larg, care cuprinde utilizarea mijloacelor violente și non-violente, precum și desfășurarea conflictului în diferite grade de intensitate, de la pace la război și spațiul dintre acestea. Ei sunt cei care realizează necesitatea unui control centralizat și unic pentru toate operațiunile coordonate într-un conflict cu spectru larg: mai multe mijloace militare și non-militare se află sub o comandă centrală și sunt direcționate către același obiectiv politic. Acest lucru este demn de remarcat deoarece o serie de mijloace, de exemplu, sancțiunile alimentare și difuzarea de știri tendențioase, ar fi excluse dacă s-ar insista asupra unei definiții stricte a războiului.
Aceeași sugestie a unei comenzi comune se regăsește în studiul abordării chineze a celor Trei zone de Război. Pentru a cita un raport al Departamentului Apărării al SUA, “Trei zone de război” chineze reprezintă o provocare pentru SUA deoarece este un concept executat de o organizație (Departamentul de politică generală) care nu are analog în SUA”. În lipsa unui astfel de birou, a unui mandat politic sau chiar a unei înțelegeri filosofice a faptului că războiul operează într-o manieră coordonată de-a lungul întregului spectru al spațiului civil și militar, coordonarea occidentală a unui răspuns la războiul cu spectru larg devine complicată.
Rusia în războiul cu spectru larg: să știm de unde vine și ce se pregătește
Astfel, în definiția noastră, considerăm războiul cu spectru larg o gamă largă de mijloace militare și non-militare, utilizate de actori statali sau non-statali, într-o operațiune planificată, coordonată și integrată, cu obiectivul de a dezvolta o acțiune surpriză și de a crea un avantaj strategic printr-o serie neașteptată de evenimente, atât benigne și legale, cât și răuvoitoare și ilegale, care implică atât agresiune, cât și violență. Astfel, raționamentul nostru epistemologic a păstrat în definiție abordarea integrată și coordonată, surpriza și instrumentele cu spectru larg, inclusiv componentele civile benigne și legale care devin ilegale în asociere cu planificarea și realizarea atacului cu spectru larg.
În cazul Rusiei, am văzut patru spectre de operațiuni militare, informaționale, economice, energetice și de influență politică. La fel de important este faptul că arena pentru războiul informațional se schimbă. Extinderea rețelelor de socializare permite nu numai consumul și distribuirea instantanee a știrilor, ci și crowdsourcing-ul, permițând manipularea în masă a întregului spectru informațional, de la mass-media dirijate de stat la troli plătiți care atacă pozițiile antirusești.
Iar Rusia a profitat de acest lucru pentru a dezvolta războiul cognitiv și informațional împotriva Occidentului. Operațiunile sale sunt dezvoltate într-o poziție agresivă constantă, cu grade diferite de ambiguitate și intensitate. Ca o caracteristică, totuși, conducerea rusă a conflictului cu spectru larg este încă parțial una de violență fizică. Atunci când formele mai subtile de violență – subversiunea și diplomația – sunt insuficiente pentru ca Rusia să își atingă obiectivul politic, cantitatea de violență este modulată. Din această perspectivă, aplicarea violenței cinetice este mijlocul de ultimă instanță în desfășurarea conflictului cu spectru larg, amenințarea constantă care stă la baza tuturor celorlalte mijloace.
Un element nou în spectrul informațional din Ucraina au fost eforturile online ale comentatorilor și bloggerilor angajați, “trolii”, de a posta comentarii pro-Kremlin pe internet. Un document divulgat de Agenstvo Internet-Isledovaniy (Agenția de cercetare pe internet) către BuzzFeed descrie modul în care agenția își folosește bugetul de 19 milioane de dolari pentru a angaja 600 de persoane ale căror sarcini zilnice includeau comentarea a 50 de articole de știri, gestionarea a șase conturi de Facebook cu trei postări pe zi, gestionarea a 10 conturi de Twitter și postarea de 50 de ori pe zi.
Există mai multe sisteme de instrumente într-un război cu spectru larg. Într-un caz, aceste activități militare convenționale și hibride sunt:
- Perturbări economice
- Sancțiuni economice
- Valorificarea și utilizarea resurselor naturale ca instrumente de politică externă
- Militarizarea strategică a informațiilor
- campanii de propagandă și dezinformare:
Sponsorizarea canalelor de știri:
- a) Pentru răspândirea știrilor false
- b) pentru răspândirea teoriilor conspirației
- Manipularea rețelelor de socializare:
- Utilizarea de ferme de troli, reclame, roboți pentru a răspândi mesaje polarizante
- Operațiuni cibernetice
- criminalitate cibernetică:
- Piratarea infrastructurii critice, a organizațiilor politice,
- Politicieni
- Spionaj cibernetic:
- culegerea de informații
- scurgerea strategică de informații private
- Modificarea informațiilor stocate
- Manipularea socială/psihologică
- Sprijinirea revoltelor locale
- Obținerea sprijinului local
- Exploatarea clivajelor sociale, a identităților naționaliste și a subiectelor foarte dezbătute cu privire la politici controversate
- Forțe neregulate
- Teroriști, luptători de gherilă, insurgenți, soldați nemarcați
- Forțe militare regulate
- Armată, Marină, Forțele aeriene
Aplicabilitatea instrumentului războiului cu spectru larg: Crimeea și Europa. Rolul corupției
Cât de mult se poate extinde conceptul de război hibrid, parte a războiului cu spectru larg, pentru a include întregul spectru al conflictelor, fără a-l lipsi de utilitatea sa – sau fără a rupe sensul războiului prin alunecarea într-o discuție mai largă despre coerciție și concurență – este încă o dezbatere deschisă și aprinsă. Există două modele de utilizare a instrumentelor de putere, MPECI – militar, politic, economic, civil și informațional, iar obiectivul este PMESII – vulnerabilitățile politice, militare, economice, societale, informaționale și de infrastructură ale unui sistem țintă, pentru a escalada – vertical și orizontal – în vederea atingerii obiectivelor dorite. Spectrul larg, complet se caracterizează prin utilizarea adaptată a tuturor instrumentelor de putere împotriva vulnerabilităților, centrelor de greutate și funcțiilor critice ale sistemului adversarului, într-un mod sincronizat și coordonat.
Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale operațiunii inițiale din Crimeea a fost coordonarea între toate mijloacele militare și non-militare, de la cele politico-strategice la cele tactice. Conceptul de conflict cu spectru larg care se aplică Rusiei include asimetric, hibrid și neliniar și surprinde atât multitudinea de mijloace implicate, de la unități militare “convenționale” la forțe speciale clandestine și agenți de informații, cât și mijloacele hibride, cum ar fi amenințările economice, influența politică, luptele informaționale online și offline, precum și subversiunea “tradițională”. Unii vor spune că aici se aplică cuvântul conflict mai degrabă decât război sau război, deoarece multe dintre aceste mijloace sunt non-violente, iar modul occidental standard de a înțelege războiul este violența în sensul de explozie și fragmentare al cuvântului. Acest concept surprinde în mod important faptul că aceste mijloace iau parte la o confruntare fundamentală a voințelor.
Războiul dronelor ar trebui să ocupe un loc special, deoarece este cel mai prezent și cu cel mai mare impact în războaiele secolului XXI. Atunci când utilizarea violentă a dronelor înarmate este descrisă drept “războiul dronelor”, acest lucru se face de obicei fără a lua în considerare ceea ce face ca violența să fie considerată “război”. Toate războaiele sunt violente, dar nu toate violențele sunt războaie, deci nu toate violențele cu drone vor fi războaie cu drone. Este important să fim încrezători, din punct de vedere conceptual, cu privire la adevărata natură a violenței. Când și de ce violența prin intermediul dronelor poate fi conceptualizată în mod plauzibil drept război. Aici, experimentarea reciprocă a riscului fizic este, fără îndoială, un factor esențial, deoarece războiul este, prin natura sa, o luptă între beligeranți.
Putem adăuga aici instrumentele utilizării corupției și dării de mită, precum și cele ale instrumentelor penale, pentru a completa spectrul. Folosind corupția, Kremlinul nu are nevoie să fie liderul unui bloc de națiuni precum Pactul de la Varșovia; în schimb, exacerbează diviziunile, subminează instituțiile internaționale și contribuie la crearea unei lumi în care autoritarismul său corupt poate prospera. Este vorba despre controlul structurilor economice și financiare prin scheme opace, în special în domeniul energiei, la nivelul spațiului post-sovietic, dar nu de puține ori operând în Europa, chiar dacă adevăratul proprietar este ascuns sub formule offshore sau companii înregistrate în țări terțe europene.
Rusia lui Putin folosește interferența, șantajul și corupția în sistemele juridice ale statelor europene la nivel politic și în structurile economice și de afaceri ale acestor state. Un astfel de caz ilustrativ este cazul Kalinin-Kurchenko-Babakov. Iar dezvăluirile au venit după capturarea lui Kalinin în Grecia și detenția sa în perioada 28 februarie – 2 martie 2021, după ce a fost pus pe lista celor căutați, dar și eliberarea sa intempestivă, la 6 martie, pe baza intervenției oamenilor lui Putin, a lui Alexander Babakov la procurorul general al Ceaika din Rusia. Interferența Rusiei în sistemul judiciar grec devine evidentă printr-o serie de “coincidențe” și intervenții la cel mai înalt nivel. Arestarea lui Evgeny Kalinin de către autoritățile elene a fost una legitimă. Autoritățile elene l-au eliberat pe Kalinin, care au sosit imediat în Rusia, la adăpostul mandatelor de arestare și al urmăririi penale internaționale. Nu este o coincidență faptul că eliberarea lui Kalinin a avut loc în aceeași zi în care procurorul general rus Yury Chaika s-a întâlnit cu ministrul grec al justiției.
Alegerile din Republica Moldova: caz școală, după tentative de deturnare a funcției prezidențiale din România
Cunoașterea elementelor definitorii și aplicabilității războiului cu spectru larg contează enorm atunci când vorbim despre instrumentarul Rusiei sub radar. Nu are sens să reluăm aici valorile de întrebuințare și instrumentarul din acțiunile de provocare, testare și revărsare a războiului de agresiune asupra Ucrainei către terțe state, cel mai recent prin zboruri de drone în Polonia și România, dar și cele anterioare prin Lituania, sau zborul unui asemenea obiect până în Slovenia, poate întâmplător, dar care a dat ideea testelor.
Apoi, pe aceeași dimensiune, interferența în alegerile prezidențiale din România, relevată de rechizitoriul Parchetului General subliniază, în multiple faze ale derulării operațiunii, utilizarea instrumentarului divers – subversiune, corupere, acțiune militară, război cognitiv, infracționalitatea cu componentele spălării de bani, finanțării ilegale a partidelor, corupția electorală și cumpărarea de voturi, alături de pregătirea în tabere specializate pentru crearea dezordinii publice, lupta cu jandarmeria/carabinieri și poliția și luarea cu asalt a instituțiilor. Dificultatea unei asemenea construcții și planificări integrate a unei agresiuni pe spectre diverse – cu spectru larg – este tocmai imposibilitatea contracarării din două motive: nevoia de coeziune societală și integrarea instrumentelor de apărare pe multiple spectre.
Într-adevăr, în ceea ce privește războiul cu spectru larg, avantajul atacatorului este tocmai faptul că statul vizat are un instrumentar specializat pe anumite direcții, pe fiecare “felie” a spectrului, nu însă un instrumentar integrat, prin care să poată observa și preveni agresiunea care planifică și utilizează multiplele spectre. Apoi unele dintre instrumente au acțiune în timp, vezi combaterea corupției sau războiul cognitive-informațional. În alte cazuri, o parte din instrumentar intră sub radar pentru că abuzează de elemente legitime și legale aferente drepturilor fundamentale ale cetățenilor, și care doar combinate generează preocupare și ilegalitate. Deci capacitatea de prevenire și anticipare este redusă.
În altă ordine de idei, a doua dimensiune a dificultăților vine din nevoia de coeziune societală și de cooperare între stat cu instituțiile sale, societatea civilă cu toate componentele sale și cetățeni. Cum alegerile în sine sunt o acțiune competitivă, iar opțiunile unor cetățeni sunt genuine în favoarea agendei unui stat extern, Rusia, e lesne de combinat conservele implantate profund în societate, spionii și agenții de influență, instrumentarul mass mediei clasice plătit și a trolilor și boților ce inundă social media cu purtătorii de mesaje deschise ale agresorului și marea masa de antrenare a nemulțumiților de toate felurile, inclusiv a așa numiților idioți utili, care multiplică și se implică fără a ști care e rezultatul acțiunii lor.
Alegerile din Republica Moldova din 28 septembrie sunt un adevărat test. Pentru întreaga societate din Republica Moldova, nu numai pentru instituțiile statului Republica Moldova și instituțiile omoloage cu care cooperează la nivelul Uniunii Europene și a fiecărui stat democratic în parte. Operațiunea e largă, implică toate statele unde există o diaspora relevantă, iar sumele implicate sunt de ordinul miliardelor de dolari/euro. Capacitatea de reacție va fi testată la maximum și un efort major va trebui să fie făcut pentru a prezerva integritatea alegerilor dar și a asigura alegeri libere și corecte care să reflecte direct opțiunea genuină, nealterată, a cetățenilor Republicii Moldova. Miza enormă a acestei înfruntări este subliniată doar de sumele puse în jos, mecanismele utilizate de către Rusia și mai ales forța de reziliență a societății democratice din Republica Moldova, care își poate apăra opțiunile pro-europene asupra cărora a decis la referendumul de acum 9 luni.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Republica Moldova în miezul războiului cu spectrul larg al Rusiei pentru Noul Imperiu
de Iulian Chifu*
Când Diavolul vrea să cucerească minți, te face să crezi că nu există. Când Rusia e prinsă cu mâna în sac, la furat de bani, poziții politice, voturi, resurse, control, întoarce oglinda și-i acuză pe alții, în general România, Occidentul, UE, Franța în cazul Republicii Moldova, că face acest lucru. Când Rusia declanșează războiul cu spectrul larg pentru cucerirea Noului Imperiu Rus în Republica Moldova, prin intermediari, își pune acoliții de pe teren, intermediarii-proxy pe care-i plătește și coordonează să acuze Occidentul că vrea să aducă Republica Moldova în război, în linia întâi, cu Rusia. Și câ Rusia vrea, firește, doar pacea, deși se insinuează strategic în spatele Ucrainei și lângă flancul estic al NATO pentru a-și construi o enclavă folosită, ați ghicit, exact în război. Astăzi numai naivii nu realizează că Rusia e în război cu tot ceea ce înseamnă valori democratice, occidentale, identitare ale Republicii Moldova și că la 28 septembrie, alegerile generale de aici au o semnificație majoră în războiul acesta, dacă, cumva, din greșeală, chiar câștigă bătălia. Iar investițiile enorme și instrumentele diverse pe care le utilizează, obținute cu bani grei, arată cât de complicată este situația și cât de mare miza.
Războiul cu spectrul larg: planificarea integrată a instrumentelor hibride și inedite
Viteza de dezvoltare a instrumentelor cu care se poartă războaiele crește exponențial. Ca și gradul de sofisticare. La început se confruntau armatele. Apoi s-au confruntat statele, cu toate instituțiile lor. Apoi țintele au devenit societățile: ruptura lor, faliile, confruntări identitare, bătălii culturale. Războiul hibrid nu a vizat doar societățile, dar replica de construție a rezilienței a reclamat conjugarea eforturilor pe trei dimensiuni, cu aportul statului și instituțiilor sale, în primul rând cele de apărare și securitate, în sens larg, apoi a implicat societatea, de la companii private, organizații neguvernamentale, asociații obștești, etc și a încheiat cu simplii cetățeni, în formatul coeziv, integrat, coordonat. O vedem în Ucraina.
Mai nou, tot din lecțiile învățate în Ucraina, dar și în Republica Moldova, vedem războiul cu spectrul larg derulat folosind planificarea integrată a unei multitudini de instrumente, unele militare, altele hibride ofensive, altele chiar acțiuni necuantificate drept parte a unor asemenea planificări, unele benigne sau legitime, combinate cu celălalt instrumentar pentru a ajuta menținerea cât mai mult sub radar și anonim a acțiunii distructive, ofensive, agresive integrată a Rusiei.
Instrumentarul și planificarea integrată o regăsim și în Republica Moldova, cu ocazia acestor alegeri: finanțarea ilegală a formațiunilor politice favorite; cumpărarea de voturi, pe scară largă; dezinformare pe scară largă, război informațional și cognitiv; sabotaje și subminarea instrumentelor statului de funcționare; război folosind instrumentarul energetic combinat; condiționare și constrângere a populației prin deep fake și instrumentele de psyops extinse; agresiunea de tip hard power prin traversarea teritoriului și spațiului aerian cu obiecte explozibile tip drone și rachete; căderea de debriuri ale acestor obiecte; revărsarea și influența războiului din vecinătate; utilizarea zonei infraționale și criminalității organizate pentru contrabandă, spălare de bani și trafic de arme și muniție; spionaj; operațiuni de influență și multiplicarea țintelor atinse de dezinformare prin fermele de troli și boți și angajarea multiplicatorilor profesioniști angajați. Și lista ar putea continua.
Instrumentarul Rusiei de pe teren: conserve, penetrare, spioni, agenți de influență, idioți utili
Republica Moldova nu este singură în acest război, Alături este România, Uniunea Europeană și statele membre, democrațiile americană și de peste țări. Cu un sistem solid de schimb de informații, cu un instrumentar de colaborare și reacție banat pe instituții de ordine publică și intelligence, de combatere a dezinformării și un sistem vast de acorduri de cooperare, Republica Moldova rezistă. A făcut-o atunci când a probat că, în ciuda sutelor de milioane de euro investiți, a ținut să-și protejeze integritatea alegerilor și să obțină realizarea referendumului pentru includerea în constituție a drumului său european și realegerea președintei Maia Sandu.
Apoi a realizat-o atunci când a penetrat rețelele de finanțare și a confirsact bani, liste, conturi și mecanisme de finanțare ilegală a partidelor și cumpărare de voturi. A făcut-o când a arestat responsabilii de pregătirea ilegală din Bosnia Herzegovina și a identificat pregătirea ilegală a preoților și profesorilor, a tinerilor pentru mișcări de protest, anti-guvernamentale și violente, cu luarea cu asalt a instituțiilor naționale. Așa cum au ajutat celelalte state prin declararea persona non grata a celor implicați în trădarea Republicii Moldova și manevre dolosive și de vânzare de țară; și, nu în ultimul rând, când au arestat spionii și au expus rețeaua de influență în diaspora făcută atât cu instrumentar rus, cât mai ales sub acoperire diplomatică belarusă și cu finanțare și proiectarea influenței susținute și plătite de FSB, SVR și gruparea Șor. Și atunci când au reținut și arestat, ulterior pregătit spre expulzare persoane date în căutare de către justiția din Republica Moldova pentru furtul miliardului.
Cu această ocazie au fost transmise și lecțiile învățate din alte confruntări ale Rusiei cu democrațiile, în primul rând cele legate de interferența în alegeri, de la cele la nivelul SUA, UE, Franței la nivelul tentativei de confiscare a poziției celei mai importante din statul român, cea de președinte, peste noapte. Lecțiile învățate au fost însușite, și instrumentarul de combatere dezvoltat, cu precădere pentru beneficiul Republicii Moldova. Tik-Tok și Telegram au fost obligate de UE, în februarie martie anul acesta, să se ralieze și să respecte regulile finanțării egale și corecte a alegerilor și expunerii corecte și egale a competitorilor electorali și să elimine falsurile și dezinformările în cel mai scurt timp. Ele s-au raliat, sub amenințarea unor amenzi enorme, celorlalte platforme sociale tradiționale și au îngreunat lupta pentru mințile și sufletele alegătorilor și votanților.
Nu întâmplător bătălia e foarte grea, și zi de zi apar noi instrumente de subminare a perspectivei alegerilor libere și corecte, a exprimării fără ingerințe a opțiunilor genuine ale cetățenilor cu drept de vot. Un agresor, un infractor, un trădător are întotdeauna la îndemână imaginația și resurse nesfârșite, nu contează de câte ori eșuează. E de ajuns să reușească o singură dată, și pentru apărător, pentru cel ce-și apără suveranitatea și apără integritatea votului său lupta poate fi denaturată, afectată, ba chiar pierdută. Este și motivul conjugării tuturor eforturilor disponibile pentru a asigura că un asemenea eveniment nu are loc, că lucrurile pot continua pe un trend crescător și modern, de dezvoltare și reconstrucție instituțională, spre beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.
Bani și viață controlată contra suflete, libertate și drepturi individuale
Reuniunea Organizației Comunității de la Shanghai ne-a arătat direct, fără ocolișuri și nuanțe, ce vrea comunitatea autocrațiilor de la lume, ce așteaptă Rusia în perspectiva recreerii Noului Imperiu Rus: oferă bani, o viață controlată, senzația libertății de exprimare limitată și condiționată și aparenței de existență a drepturilor constrânse. Adică o viață la limita decenței, cu posibilitatea celor loiali, subordonați și dechiși în a-și oprima semenii să aibă și acces la resurse și putere, în schimb confiscă sufletele, de la vârsta cea mai fragedă, pervertesc identități și fură libertatea individuală și drepturile omului.
Autocrații vor să conducă nelimitat. Mai ieri Putin și Xi vorbeau despre transplanturi repetate de organe pentru a-și prelungi viața până la 150 de ani. Nu transplanturi pentru a salva vieți, nu pentru a face pe cei în nevoie să trăiască. Traficul de organe sau chiar vânzarea lor din disperare devine o adevărată piață în mintea bolnavă a celor care nu se mai satură de viața biologică și mărirea călcând pe cadavrele semenilor, ci-și doresc să se eternizeze la conducerea statelor lor. Pentru ei, a avea un Tătuc care conduce absolutist e mai simplu, că ai pe cine corupe, păcăli, cumpăra. Sistemele democratice, unde instituțiile moderează puterea absolută li se par prea greoaie, așa cum detestă termenele și mandatele reduse la 8-10 ani la putere, și aceea echilibrată și controlată de semeni.
Gândirea lor este că au suficienți oameni în țara și națiunea lor care, pentru bani, își pot vinde sufletul. Se închină prin biserici de Crăciun și Paști, dar sunt gata să cumpere suflectele semenilor pentru Cel Viclean. Ei cred că libertatea are preț, și că cei care-și sacrifică viața pentru idealuri și valori sunt niște visători care-și ratează viața. Nu mai există bunătate, patriotism, sacrificiu pentru că ele sunt inutile când nu te sacrifici pentru Tătucul absolut al națiunii, când nu-ți dai viața și libertatea pentru a-i face pe plac și a-l îmbogăți, când nu renunți la drepturile tale ca să se umfle el de bani, averi, case și putere. Nu se mai satură.
Dar oamenii nu sunt masă de manevră. Și rușii au trăit partea lor de libertate. Și ei au văzut ce poate fi și oferi democrația. Ucrainenii le-au demonstrat că pot să trăiască liberi și demni, că pot să aleagă, că pot decide pentru ei înșiși. Că poți fi o țară mare din est și să prosperi, să crești și să te modernizezi laolaltă cu statele occidentale, cu sprijinul lor. Iar pentru Putin, asta e un dezastru: e un model de urmat și o perspectivă imposibil de acceptat pentru că mătură regimul septuagenar încoțopenit la Kremlin, care domină Rusia și vrea să reclădească imperiul, nesătul de putere și teritorii. Cu asta se luptă azi cei ce vin la vot în 28 septembrie: cu perspectiva de a fi subjugați în Noul Imperiu rus, de a-și pierde libertatea, viața, sufletul.
Bătălia crucială pentru orientarea pro-europeană a Republicii Moldova
Orientarea pro-europeană a Republicii Moldova e o alegere, nu un dat. Democrația și libertățile se obțin prin muncă, prin luptă, prin cunoaștere și evitarea căderii în hăuri. E o luptă conștientă și fără egal: în fundul Siberiei sau în rândul democrațiilor libere. Poate mai greu, cu mai puțini bani, dar cu sufletul intact și în două picioare, demn, construindu-ți viața alături de ai tăi și prosperând pas cu pas, nu fiind îmbogățit peste noapte fără perspectiva de a mai fi om liber vreodată.
Drumul nu e simplu: a fost mai întâi faza de deconstrucție a dependențelor și legărurilor subtile cu Imperiul rus, mii de fire subterane care au ținut Republica Moldova constrânsă și dependentă. De gazul rusesc, de prețuri politice care costau cât nu fac în vieți și libertăți, în averi ale potentaților regimului, oligarhi, infractori, politruci și spoliatori ai statului, al bogățiilor sale. Nu a fost simplu să accepți prețul de piață al gazului, electricității, produselor de tot felul, prețuri care plătesc truda celor care-l produc și ți-l aduc. Nimic nu e gratis, iar când ai fugit de dependența bolnăvicoasă și costisitoare, libertatea ai câștigat-o prin integrarea în piața globală. S-a investit mult, au existat perdanți, unii poate inocenți, căzuți la grămadă pradă acestei chirurgii complicate a decuplării de Imperiu.
Au urmat reformele. Greu de făcut, pas cu pas, cu rezisntența și neînțelegerea celor vizați, cu blocaje și proteste, dar care a continuat. Cu reformele pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pasul substanțial s-a făcut, iar procesul declanșat imediat după alegeri, de negocieri și închidere accelerată a capitolelor de negociere, e posibil. Vă aduceți aminte falși profeți care spuneau că niciodată Republica Moldova nu va intra în UE? Că Transnitria va fi piatra de moară? Că Rusia nu va lăsa niciodată să-i scape printre degete vreo parte a fostei Uniuni Sovietice? Că UE însăși nu va dori niciodată să plătească pentru integrarea europeană? Toți falși profeți, unii, poate, de bună credință, alții prinși în mrejele dezinformării, alții multiplicând din neștiință narativele Kremlinului, dar și mulți unelte plătite ale Rusiei lui Putin? Și unde am ajuns deja: stat candidat, cu negocierile începute, cu dezbaterile de preaderare încheiate, gata să declanșeze negocierile pe capitole. Cu reconstrucția instituțională democratică europeană după de-construcție și reformă.
E adevărat că pe puțini veți găsi avizi să-și pună pielea la saramură, să se expună și să încaseze în acest război. Puțini vor fi fost cei care fac promovarea direcției pro-europene în diaspora, care conștientizează cetățenii de acolo, care se expun personal pentru a realiza lupta de a aduce voturi. În schimb foarte mulți dintre profeți vor fi regăsiți în fotolii somptuoase și moi criticând de pe margine, înjurând și râzând de eventualele stângăcii, lovituri încasate și acțiuni destructive și de divizare pe care Rusia lui Putin le lansează, de acțiunile de decredibilizare și compromitere care au loc, de tentativele de subminare a oricărui efort pe această direcție. Uitați-vă bine la ei: când victoria va apărea, și este foarte probabil să vină, nu simplu, nu imediat, dar sigur va veni, pe ei îi veți vedea asumându-și virtuțile pasului făcut. Niciodată pe cei care, cu adevărat, se află în linia întâi.
Aici apar conservele plasate din timp și manevrate de ruși în interiorul statelor occidentale, care profită de avantajele sistemului democratic, de deschiderea societății, de libertățile democratice, de drepturile fiecărui om. Aici se află urmele penetrărilor instituționale din Republica Moldova însăși și din statele democratice europene și occidentale. Aici se vor regăsi masa sofisticaților agenți de influență altfel democrați fără pată, dar care cultivă faliile, promovează falsurile, induc discursuri dilematice, care divid, își hrănesc orgoliile și suficiența cu subminarea celor asemenea lor dar care, ei, luptă și se expun. Marea masă a agenților de influență și adulatorii lor, idioți utili care distrug din interior un stat.
Și are dreptate cine a spus că o curățenie este necesară cu toate aceste componente. Că cei vinovați și plătiți trebuie eliminați din structurile administrative și de putere, cei trădători și spioni expuși și puși să plătească, cei conservați și care promovează falsurile îndepărtați din preajma puterii de orice fel din stat. Și o formulă de reformă majoră a educației în vremuri de război cu spectrul larg trebuie reformulată. Pentru a fi pregătiți, conștientizați, și capabili să apere opțiunea de dezvoltare a Republicii Moldova pe care au ales-o: drumul european, democratic, al libertății și prosperității.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
