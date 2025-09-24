De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor

de Iulian Chifu*

Războiul cu spectru larg – full spectrum warfare – a apărut ca un concept nou, ocupând un spațiu situat în preajma conceptelor de război hibrid, asimetric și neregulat, deși nu este pe deplin agregat în domeniul epistemologic. Prezent în mai multe strategii și documente militare din Australia, SUA, Rusia și China, el a migrat într-o familie de concepte legate de dominația pe spectru larg, instrumentele spectru sau apărarea întregului spectru. Cea mai importantă parte a conținutului său este legată de surpriză și de evoluția neașteptată, precum și de elementele creative și inovatoare din familia gândirii asupra lucrurilor de neimaginat – thinking the unthinkable – și a neștiutelor necunoscute – unknown unknowns.

Războiul cu spectru larg: mai mult decât un război hibrid

Agitația și imprevizibilitatea actuale din relațiile internaționale, studiile de securitate și ordinea mondială necesită din ce în ce mai multe instrumente de investigare și o nouă abordare pentru definirea și explicarea, dacă nu chiar anticiparea, surprizei strategice. Soluția a fost introducerea, pe baza unei serii de evoluții în operațiunile practice concepute, a conceptului de război cu spectru larg – full spectrum warfare, care ne permite să implicăm toate mijloacele, militare și non-militare, precum și instrumente rareori asociate conflictelor și violenței, cum ar fi corupția, operațiunile cognitive sau subversiunea pe timp de pace.

Discutarea limitelor predicției și a modelului studiilor prospective se dovedește a fi, de fapt, instrumentală pentru a face distincția epistemologică între războiul cu spectru larg și conceptele conexe precum războiul hibrid, neregulat, asimetric, non-kinetic și așa mai departe. În plus, conceptul a evoluat în mai multe documente, cu semnificații diferite care trebuiau identificate și clarificate.

Războiul cu spectru larg nu înseamnă doar însumarea sau integrarea diferitelor instrumente adaptate pentru a răspunde la un anumit tip de agresiune sau amenințare. Este vorba despre o comandă și un control comun unice, o planificare comună, cu senzorii și sistemele de avertizare timpurie necesare, care ar putea reacționa în ansamblu la un atac complex de război cu spectru larg care combină, în același timp, acele instrumente situate în diferite spectre și coordonate prin planificarea inițială a atacului. Aceasta integrează și coordonează și nu menține dispersat tipul de contra-armă ales pentru fiecare tip de atac sau spectru în care are loc atacul.

Avem mai multe definiții și abordări ale războiului cu spectru larg. Războiul cu spectru larg cuprinde o gamă largă de mijloace militare și non-militare integrate ale puterii de stat și de acțiuni clandestine de care dispune un actor hibrid. Armata SUA definește dominația asupra întregului spectru ca fiind controlul tuturor domeniilor fizice ale pământului – de la mări la ceruri, ceea ce înseamnă o definiție mai apropiată de o abordare multidomeniu – spații terestre, maritime, atmosferice și extraterestre – de către o mașină de război sofisticată. Termenul exprimă dimensiunea sferică a securității umane în general. A fi în siguranță înseamnă a fi adăpostit într-o incintă, un fel de dom care își protejează locuitorii de exterior. Frontiera finală a îngrădirii militare și, în multe privințe, jocul final al dominației asupra întregului spectru este ocuparea spațiului cosmic cu sateliți spion și alte arme orbitale.

SUA, Australia, Rusia, China: cum arată războiul cu spectru larg

Așadar, pentru SUA, dominația asupra spectrului complet este un concept militar – sau o ambiție – pentru ocuparea și controlul total al pământului, mării, spațiului cosmic, spațiului cibernetic și, chiar, al spațiului psihologic. Obiectivul final a fost “dominarea întregului spectru”: preponderența în întregul spectru al războiului, de la conflictele convenționale până la războaiele ilegale. Această expresie a fost utilizată și în anii Clinton, dar nu se referea la războiul neregulat; în schimb, se referea la etapele conflictului, de la pace până la războiul convențional, care solicită “capacități convenționale de luptă… în întregul spectru al operațiunilor militare”.

În aceeași abordare multidomeniu, Australia consideră în documentele sale: apărarea pe spectru larg este o strategie militară integrată, cu cinci domenii, care exploatează punctele forte tehnologice ale Australiei și capacitatea unică de a valorifica capabilitățile încă dominante de comunicații, informații și spațiale. Australia ar trebui să dezvolte și să urmărească o strategie militară “cu spectru larg”, recunoscând necesitatea de a asigura protecția împotriva amenințărilor militare care provin din spațiul cosmic și spațiul cibernetic, precum și din spațiul terestru, maritim și aerian.

Rusia a teoretizat mai puțin, dar a aplicat un concept despre conflictul cu spectru larg: războiul a fost abordat din cele patru spectre: militar, informațional, economic și energetic, precum și din operațiuni de influență politică. Pe baza acestora, Jonsson și Seely au propus conceptul de conflict cu spectru larg, care cuprinde utilizarea mijloacelor violente și non-violente, precum și desfășurarea conflictului în diferite grade de intensitate, de la pace la război și spațiul dintre acestea. Ei sunt cei care realizează necesitatea unui control centralizat și unic pentru toate operațiunile coordonate într-un conflict cu spectru larg: mai multe mijloace militare și non-militare se află sub o comandă centrală și sunt direcționate către același obiectiv politic. Acest lucru este demn de remarcat deoarece o serie de mijloace, de exemplu, sancțiunile alimentare și difuzarea de știri tendențioase, ar fi excluse dacă s-ar insista asupra unei definiții stricte a războiului.

Aceeași sugestie a unei comenzi comune se regăsește în studiul abordării chineze a celor Trei zone de Război. Pentru a cita un raport al Departamentului Apărării al SUA, “Trei zone de război” chineze reprezintă o provocare pentru SUA deoarece este un concept executat de o organizație (Departamentul de politică generală) care nu are analog în SUA”. În lipsa unui astfel de birou, a unui mandat politic sau chiar a unei înțelegeri filosofice a faptului că războiul operează într-o manieră coordonată de-a lungul întregului spectru al spațiului civil și militar, coordonarea occidentală a unui răspuns la războiul cu spectru larg devine complicată.

Rusia în războiul cu spectru larg: să știm de unde vine și ce se pregătește

Astfel, în definiția noastră, considerăm războiul cu spectru larg o gamă largă de mijloace militare și non-militare, utilizate de actori statali sau non-statali, într-o operațiune planificată, coordonată și integrată, cu obiectivul de a dezvolta o acțiune surpriză și de a crea un avantaj strategic printr-o serie neașteptată de evenimente, atât benigne și legale, cât și răuvoitoare și ilegale, care implică atât agresiune, cât și violență. Astfel, raționamentul nostru epistemologic a păstrat în definiție abordarea integrată și coordonată, surpriza și instrumentele cu spectru larg, inclusiv componentele civile benigne și legale care devin ilegale în asociere cu planificarea și realizarea atacului cu spectru larg.

În cazul Rusiei, am văzut patru spectre de operațiuni militare, informaționale, economice, energetice și de influență politică. La fel de important este faptul că arena pentru războiul informațional se schimbă. Extinderea rețelelor de socializare permite nu numai consumul și distribuirea instantanee a știrilor, ci și crowdsourcing-ul, permițând manipularea în masă a întregului spectru informațional, de la mass-media dirijate de stat la troli plătiți care atacă pozițiile antirusești.

Iar Rusia a profitat de acest lucru pentru a dezvolta războiul cognitiv și informațional împotriva Occidentului. Operațiunile sale sunt dezvoltate într-o poziție agresivă constantă, cu grade diferite de ambiguitate și intensitate. Ca o caracteristică, totuși, conducerea rusă a conflictului cu spectru larg este încă parțial una de violență fizică. Atunci când formele mai subtile de violență – subversiunea și diplomația – sunt insuficiente pentru ca Rusia să își atingă obiectivul politic, cantitatea de violență este modulată. Din această perspectivă, aplicarea violenței cinetice este mijlocul de ultimă instanță în desfășurarea conflictului cu spectru larg, amenințarea constantă care stă la baza tuturor celorlalte mijloace.

Un element nou în spectrul informațional din Ucraina au fost eforturile online ale comentatorilor și bloggerilor angajați, “trolii”, de a posta comentarii pro-Kremlin pe internet. Un document divulgat de Agenstvo Internet-Isledovaniy (Agenția de cercetare pe internet) către BuzzFeed descrie modul în care agenția își folosește bugetul de 19 milioane de dolari pentru a angaja 600 de persoane ale căror sarcini zilnice includeau comentarea a 50 de articole de știri, gestionarea a șase conturi de Facebook cu trei postări pe zi, gestionarea a 10 conturi de Twitter și postarea de 50 de ori pe zi.

Există mai multe sisteme de instrumente într-un război cu spectru larg. Într-un caz, aceste activități militare convenționale și hibride sunt:

Perturbări economice Sancțiuni economice Valorificarea și utilizarea resurselor naturale ca instrumente de politică externă



Militarizarea strategică a informațiilor campanii de propagandă și dezinformare:



Sponsorizarea canalelor de știri:

a) Pentru răspândirea știrilor false b) pentru răspândirea teoriilor conspirației

Manipularea rețelelor de socializare:

Utilizarea de ferme de troli, reclame, roboți pentru a răspândi mesaje polarizante

Operațiuni cibernetice criminalitate cibernetică: Piratarea infrastructurii critice, a organizațiilor politice,

Politicieni

Spionaj cibernetic: culegerea de informații scurgerea strategică de informații private Modificarea informațiilor stocate

Manipularea socială/psihologică

Sprijinirea revoltelor locale

Obținerea sprijinului local

Exploatarea clivajelor sociale, a identităților naționaliste și a subiectelor foarte dezbătute cu privire la politici controversate

Forțe neregulate Teroriști, luptători de gherilă, insurgenți, soldați nemarcați

Forțe militare regulate Armată, Marină, Forțele aeriene



Aplicabilitatea instrumentului războiului cu spectru larg: Crimeea și Europa. Rolul corupției

Cât de mult se poate extinde conceptul de război hibrid, parte a războiului cu spectru larg, pentru a include întregul spectru al conflictelor, fără a-l lipsi de utilitatea sa – sau fără a rupe sensul războiului prin alunecarea într-o discuție mai largă despre coerciție și concurență – este încă o dezbatere deschisă și aprinsă. Există două modele de utilizare a instrumentelor de putere, MPECI – militar, politic, economic, civil și informațional, iar obiectivul este PMESII – vulnerabilitățile politice, militare, economice, societale, informaționale și de infrastructură ale unui sistem țintă, pentru a escalada – vertical și orizontal – în vederea atingerii obiectivelor dorite. Spectrul larg, complet se caracterizează prin utilizarea adaptată a tuturor instrumentelor de putere împotriva vulnerabilităților, centrelor de greutate și funcțiilor critice ale sistemului adversarului, într-un mod sincronizat și coordonat.

Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale operațiunii inițiale din Crimeea a fost coordonarea între toate mijloacele militare și non-militare, de la cele politico-strategice la cele tactice. Conceptul de conflict cu spectru larg care se aplică Rusiei include asimetric, hibrid și neliniar și surprinde atât multitudinea de mijloace implicate, de la unități militare “convenționale” la forțe speciale clandestine și agenți de informații, cât și mijloacele hibride, cum ar fi amenințările economice, influența politică, luptele informaționale online și offline, precum și subversiunea “tradițională”. Unii vor spune că aici se aplică cuvântul conflict mai degrabă decât război sau război, deoarece multe dintre aceste mijloace sunt non-violente, iar modul occidental standard de a înțelege războiul este violența în sensul de explozie și fragmentare al cuvântului. Acest concept surprinde în mod important faptul că aceste mijloace iau parte la o confruntare fundamentală a voințelor.

Războiul dronelor ar trebui să ocupe un loc special, deoarece este cel mai prezent și cu cel mai mare impact în războaiele secolului XXI. Atunci când utilizarea violentă a dronelor înarmate este descrisă drept “războiul dronelor”, acest lucru se face de obicei fără a lua în considerare ceea ce face ca violența să fie considerată “război”. Toate războaiele sunt violente, dar nu toate violențele sunt războaie, deci nu toate violențele cu drone vor fi războaie cu drone. Este important să fim încrezători, din punct de vedere conceptual, cu privire la adevărata natură a violenței. Când și de ce violența prin intermediul dronelor poate fi conceptualizată în mod plauzibil drept război. Aici, experimentarea reciprocă a riscului fizic este, fără îndoială, un factor esențial, deoarece războiul este, prin natura sa, o luptă între beligeranți.

Putem adăuga aici instrumentele utilizării corupției și dării de mită, precum și cele ale instrumentelor penale, pentru a completa spectrul. Folosind corupția, Kremlinul nu are nevoie să fie liderul unui bloc de națiuni precum Pactul de la Varșovia; în schimb, exacerbează diviziunile, subminează instituțiile internaționale și contribuie la crearea unei lumi în care autoritarismul său corupt poate prospera. Este vorba despre controlul structurilor economice și financiare prin scheme opace, în special în domeniul energiei, la nivelul spațiului post-sovietic, dar nu de puține ori operând în Europa, chiar dacă adevăratul proprietar este ascuns sub formule offshore sau companii înregistrate în țări terțe europene.

Rusia lui Putin folosește interferența, șantajul și corupția în sistemele juridice ale statelor europene la nivel politic și în structurile economice și de afaceri ale acestor state. Un astfel de caz ilustrativ este cazul Kalinin-Kurchenko-Babakov. Iar dezvăluirile au venit după capturarea lui Kalinin în Grecia și detenția sa în perioada 28 februarie – 2 martie 2021, după ce a fost pus pe lista celor căutați, dar și eliberarea sa intempestivă, la 6 martie, pe baza intervenției oamenilor lui Putin, a lui Alexander Babakov la procurorul general al Ceaika din Rusia. Interferența Rusiei în sistemul judiciar grec devine evidentă printr-o serie de “coincidențe” și intervenții la cel mai înalt nivel. Arestarea lui Evgeny Kalinin de către autoritățile elene a fost una legitimă. Autoritățile elene l-au eliberat pe Kalinin, care au sosit imediat în Rusia, la adăpostul mandatelor de arestare și al urmăririi penale internaționale. Nu este o coincidență faptul că eliberarea lui Kalinin a avut loc în aceeași zi în care procurorul general rus Yury Chaika s-a întâlnit cu ministrul grec al justiției.

Alegerile din Republica Moldova: caz școală, după tentative de deturnare a funcției prezidențiale din România

Cunoașterea elementelor definitorii și aplicabilității războiului cu spectru larg contează enorm atunci când vorbim despre instrumentarul Rusiei sub radar. Nu are sens să reluăm aici valorile de întrebuințare și instrumentarul din acțiunile de provocare, testare și revărsare a războiului de agresiune asupra Ucrainei către terțe state, cel mai recent prin zboruri de drone în Polonia și România, dar și cele anterioare prin Lituania, sau zborul unui asemenea obiect până în Slovenia, poate întâmplător, dar care a dat ideea testelor.

Apoi, pe aceeași dimensiune, interferența în alegerile prezidențiale din România, relevată de rechizitoriul Parchetului General subliniază, în multiple faze ale derulării operațiunii, utilizarea instrumentarului divers – subversiune, corupere, acțiune militară, război cognitiv, infracționalitatea cu componentele spălării de bani, finanțării ilegale a partidelor, corupția electorală și cumpărarea de voturi, alături de pregătirea în tabere specializate pentru crearea dezordinii publice, lupta cu jandarmeria/carabinieri și poliția și luarea cu asalt a instituțiilor. Dificultatea unei asemenea construcții și planificări integrate a unei agresiuni pe spectre diverse – cu spectru larg – este tocmai imposibilitatea contracarării din două motive: nevoia de coeziune societală și integrarea instrumentelor de apărare pe multiple spectre.

Într-adevăr, în ceea ce privește războiul cu spectru larg, avantajul atacatorului este tocmai faptul că statul vizat are un instrumentar specializat pe anumite direcții, pe fiecare “felie” a spectrului, nu însă un instrumentar integrat, prin care să poată observa și preveni agresiunea care planifică și utilizează multiplele spectre. Apoi unele dintre instrumente au acțiune în timp, vezi combaterea corupției sau războiul cognitive-informațional. În alte cazuri, o parte din instrumentar intră sub radar pentru că abuzează de elemente legitime și legale aferente drepturilor fundamentale ale cetățenilor, și care doar combinate generează preocupare și ilegalitate. Deci capacitatea de prevenire și anticipare este redusă.

În altă ordine de idei, a doua dimensiune a dificultăților vine din nevoia de coeziune societală și de cooperare între stat cu instituțiile sale, societatea civilă cu toate componentele sale și cetățeni. Cum alegerile în sine sunt o acțiune competitivă, iar opțiunile unor cetățeni sunt genuine în favoarea agendei unui stat extern, Rusia, e lesne de combinat conservele implantate profund în societate, spionii și agenții de influență, instrumentarul mass mediei clasice plătit și a trolilor și boților ce inundă social media cu purtătorii de mesaje deschise ale agresorului și marea masa de antrenare a nemulțumiților de toate felurile, inclusiv a așa numiților idioți utili, care multiplică și se implică fără a ști care e rezultatul acțiunii lor.

Alegerile din Republica Moldova din 28 septembrie sunt un adevărat test. Pentru întreaga societate din Republica Moldova, nu numai pentru instituțiile statului Republica Moldova și instituțiile omoloage cu care cooperează la nivelul Uniunii Europene și a fiecărui stat democratic în parte. Operațiunea e largă, implică toate statele unde există o diaspora relevantă, iar sumele implicate sunt de ordinul miliardelor de dolari/euro. Capacitatea de reacție va fi testată la maximum și un efort major va trebui să fie făcut pentru a prezerva integritatea alegerilor dar și a asigura alegeri libere și corecte care să reflecte direct opțiunea genuină, nealterată, a cetățenilor Republicii Moldova. Miza enormă a acestei înfruntări este subliniată doar de sumele puse în jos, mecanismele utilizate de către Rusia și mai ales forța de reziliență a societății democratice din Republica Moldova, care își poate apăra opțiunile pro-europene asupra cărora a decis la referendumul de acum 9 luni.

* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.