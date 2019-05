De la 1 iunie 2019, cetățenii români vor circula fără vize în Elveția. MAE salută decizia Consiliului Federal al Confederației Elvețiene

Ministerul Afacerilor Externe salută decizia adoptată de Consiliul Federal al Confederației Elvețiene, care acordă libera circulație în Elveția cetățenilor români începând cu data de 1 iunie 2019, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Executivul de la Berna a aprobat, la 15 mai, modificarea Ordonanței privind libera circulație a persoanelor, precizând că la data de 31 mai 2019 încetează aplicarea clauzei de salvgardare care limita libera circulație pentru cetățenii români și bulgari.

Decizia respectă prevederile Acordului privind libera circulație a persoanelor încheiat între Elveția și UE și asigură cetățenilor din România și Bulgaria libertate deplină de circulație în Elveția, în aceleași condiții ca ale cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru a putea rămâne în Confederație, cetățenii români vor trebui să găsească un loc de muncă sau să aibă suficiente mijloace de trai dacă sunt inactivi pe piața muncii, încheie sursa citată.

