De la 1 septembrie, pacientul devine utilizator direct al sistemului digital de sănătate prin platforma „e-Sănătatea Mea”, anunță președintele CNAS

De la 1 septembrie, pacientul devine utilizator direct al sistemului digital de sănătate, odată cu lansarea platformei naționale „e-Sănătatea Mea”, una dintre cele mai importante componente ale noului PIAS, a anunțat vineri președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan.

„Am prezentat, în cadrul unei dezbateri la care au participat medici, furnizori de servicii medicale, reprezentanți ai pacienților, manageri de spitale, autorități și alți parteneri ai sistemului de sănătate, platforma națională „e-Sănătatea Mea”, una dintre cele mai importante componente ale noului PIAS”, a scris Horațiu Moldovan, pe Facebook.

Președintele CNAS a subliniat că obiectivul platformei este de a reuni toate informațiile și serviciile digitale de sănătate într-un singur loc, accesibil, intuitiv și sigur, astfel încât pacientul să devină un participant activ în propriul parcurs medical.

„e-Sănătatea Mea este, practic, portofelul digital de sănătate al fiecărui pacient. Platforma reunește într-o singură aplicație informațiile medicale esențiale și oferă acces rapid la servicii digitale moderne”, a adăugat acesta.

Președintele CNAS a precizat că fiecare asigurat va avea acces, într-un singur loc, la:

istoricul consultațiilor, investigațiilor și internărilor;

rețetele electronice și istoricul eliberării acestora;

biletele de trimitere și celelalte formulare medicale digitale;

statutul de asigurat;

istoricul serviciilor medicale decontate de CNAS;

Portalul Național de Programări.

De asemenea, Horațiu Moldovan a afirmat că unul dintre cele mai importante beneficii ale noii platforme este reducerea birocrației, întrucât tot mai multe documente medicale vor fi disponibile în format digital, simplificând accesul pacienților la servicii medicale și eficientizând activitatea din întregul sistem de sănătate.

„Mă bucur că această platformă a fost prezentată și dezbătută astăzi împreună cu toți actorii implicați în sistemul de sănătate. Dialogul deschis dintre medici, furnizori de servicii medicale, manageri de spitale, reprezentanți ai pacienților și autorități este esențial pentru ca transformarea digitală să răspundă nevoilor reale ale celor pe care îi deservim. Le mulțumesc tuturor colegilor din Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru profesionalismul, implicarea și perseverența cu care au contribuit la dezvoltarea acestui proiect”, a continuat acesta.

Președintele CNAS a mulțumit echipei RASIROM pentru expertiza și dedicarea cu care a contribuit la transformarea acestei viziuni într-o platformă digitală modernă, sigură și funcțională. De asemenea, el a mulțumit organizației Center for Economy and Society (CES) pentru organizarea dezbaterii și Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” pentru găzduirea evenimentului.

„Mulțumesc, de asemenea, tuturor participanților pentru ideile, observațiile și propunerile formulate. Numai prin dialog și colaborare putem construi un sistem de sănătate mai eficient, mai transparent și mai apropiat de nevoile oamenilor. Digitalizarea sănătății nu înseamnă doar tehnologie. Înseamnă mai mult timp pentru pacienți, mai puțină birocrație pentru profesioniști și mai multă încredere într-un sistem de sănătate transparent, eficient și construit în jurul oamenilor. Acesta este doar începutul”, a concluzionat Horațiu Moldovan.