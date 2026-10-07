De la Acropole, Rubio cheamă Europa “să se trezească din somn și să reaprindă focul aprins cu milenii aici în urmă”: “Occidentul se află într-un punct de cotitură”

În timp ce Statele Unite duc un război costisitor cu Iranul, iar Europa se confruntă cu conflictul prelungit din Ucraina, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, la Atena, că Occidentul se află într-un „punct de cotitură” și a îndemnat Europa „să se trezească din somn” și să-și recapete încrederea în sine, într-un discurs susținut pe dealul Pnyx, în apropierea Acropolei, leagănul civilizației democratice occidentale, după cum relatează New York Post, CBS și AFP.

„Credem că Europa se poate trezi din somn și poate reaprinde focul aprins aici cu milenii în urmă”, a declarat Rubio, evocând moștenirea Greciei antice, pe care a prezentat-o drept sursă a democrației, filosofiei și a unor trăsături care au definit ulterior civilizația occidentală.

„Aici, la Atena, am găsit prima manifestare deplină a tuturor trăsăturilor esențiale care aveau să definească Occidentul”, a spus secretarul de stat american, referindu-se la „individualismul neînfricat și ambiția neobosită”, dar și la „dorința de descoperire, aventură, risc și glorie”.

HAPPENING NOW: Secretary Rubio delivers remarks from the Acropolis in Athens, Greece https://t.co/XHBFbU4n7S — Department of State (@StateDept) October 7, 2026

Rubio a susținut că societățile occidentale moderne au permis erodarea acestor calități și a criticat ceea ce a descris drept aspirația contemporană către „siguranța perfectă”, o lume lipsită de risc sau eșec.

„Ținem ostatice cele mai excepționale lucruri dintre noi în fața mediei, a obișnuitului, a mediocrității”, a spus el.

Secretarul de stat american a afirmat că civilizația occidentală se află într-un „punct de cotitură” și la o răscruce de drumuri, iar alegerile făcute în următorul deceniu vor influența evoluția Occidentului pentru întregul secol următor.

„Astăzi ne aflăm la o răscruce de drumuri. Calea pe care o alegem va determina dacă Occidentul își va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor marcat de atrofie, servitute și declin”, a declarat Marco Rubio, într-un discurs pe care mulți s-au grăbit să-l privească drept o prelungire a discursului dojenitor la adresa Europei al vicepreședintelui american JD Vance, la Conferința de Securitate de la München.

„Fie alegem să acționăm acum, fie pierdem cu totul posibilitatea de a mai acționa”, a adăugat el.

Rubio a pledat pentru ca Occidentul să-și reafirme puterea și să privească spre viitor, în special în domeniul tehnologic. „Sub președintele Trump, Statele Unite au făcut alegerea. Alegem urmărirea fără scuze a puterii naționale, să preluăm din nou controlul asupra lanțurilor noastre critice de aprovizionare, să ne reindustrializăm economia, să ne reconstruim apărarea, să luptăm pentru supremație în tehnologiile și industriile viitorului”, a spus secretarul de stat.

Discursul lui Rubio, susținut la apus de pe Pnyx, locul unde atenienii se reuneau pentru adunările democratice, a urmărit evoluția Occidentului din Grecia antică, prin Roma și creștinismul european, până la Statele Unite. Secretarul de stat american a făcut referire, între alții, la Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare și Columb, prezentând expansiunea americană, dezvoltarea industrială și programul spațial drept expresii ulterioare ale aceluiași impuls.

„Oamenii care au construit Partenonul au construit în sus. Ei considerau că cea mai înaltă și nobilă aspirație în viață era să-i depășești pe toți ceilalți, să te străduiești să fii cel mai bun în toate”, a spus Rubio.

El a invocat, de asemenea, spartanii de la Termopile și căutarea gloriei de către Ahile la Troia, punând în contrast ideea occidentală a sacrificiului cu ceea ce a numit un „cult al morții” în rândul „mollahilor radicali” din Iran.

„Eroii noștri pot fi dispuși să moară pentru cauza lor, dar nu venerează moartea”, a spus Rubio.

Secretarul de stat american a subliniat totodată nevoia ca Statele Unite și Europa să-și recupereze identitatea occidentală comună. „Vrem să câștigăm împreună; trebuie să câștigăm împreună”, a declarat el.

La Atena, Rubio s-a întâlnit miercuri cu ministrul grec de externe George Gerapetritis și cu alți membri ai guvernului elen, înaintea discursului de pe Pnyx. El a participat la cea de-a șasea ediție a Dialogului strategic SUA–Grecia, consacrat apărării, energiei și securității regionale.

Rubio a calificat Grecia drept „un aliat NATO puternic și un model”, în timp ce Gerapetritis a declarat că Grecia ar putea oferi asistență maritimă în Strâmtoarea Hormuz dacă va fi instituit un proces de pace viabil.

Discursul de la Atena a avut loc în cadrul turneului lui Rubio în trei țări, început în Islanda și care se încheie joi în Portugalia. Vizita sa are loc într-un context marcat de războiul dintre Statele Unite și Iran, conflictul din Ucraina și preocupările privind securitatea europeană și arctică.

În discursul său, Rubio a legat mesajul despre renașterea Occidentului de provocările geopolitice actuale, susținând că amenințările cu care se confruntă astăzi lumea occidentală sunt „la fel de reale” precum cele din Antichitate.

„Povestea civilizației noastre este cea mai măreață poveste cunoscută vreodată de om și a început aici, odată cu primii bărbați și primele femei ale Occidentului”, a afirmat el.

„De la ei putem redescoperi virtuțile, curajul și forța de a înfrunta pericolele cu care ne confruntăm în vremea noastră”, a adăugat secretarul de stat american.