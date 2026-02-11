De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi

Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”.

“Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat industriașilor europeni cu o zi înainte de a se întruni cu ceilalți șefi de stat sau de guvern din UE pentru a pune bazele unor noi decizii în direcția competitivității economice europene și consolidării pieței unice.

În opinia lui Macron, pentru a preveni acest lucru, UE trebuie să își simplifice reglementarea, să consolideze piața unică și să își protejeze interesele.

“Trebuie să simplificăm normele și să aprofundăm piața unică pentru a da frâu liber industriei noastre, să ne diversificăm parteneriatele pentru a ne asigura lanțurile valorice și să ne protejăm interesele adoptând o preferință europeană autentică și susținând o abordare „Made in Europe”. Și, mai presus de toate: să investim masiv, împreună, în sectoarele care vor defini puterea de mâine – cuantica, IA, tehnologiile verzi și apărarea”, a adăugat președintele francez.

La summitul industriei de la Anvers au mai participat, pe rând, premierul belgian Bart de Wever, cancelarul german Friedrich Merz, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof. Totodată, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în care a dat un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.

“Viitorul vostru este în Europa“, a spus ea, un ton similar fiind adoptat și de Macron în îndemnul său către industrie: “Mai rapid. Mai puternic. European!”

Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.

Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”. O abordare similară, motivată de prudență și de ideea de a nu crea diviziuni, a fost formulată și de Italia, o țară care de altfel este o susținătoare a emiterii de obligațiuni europene.

Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.