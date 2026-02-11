CONSILIUL EUROPEAN
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”.
“Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat industriașilor europeni cu o zi înainte de a se întruni cu ceilalți șefi de stat sau de guvern din UE pentru a pune bazele unor noi decizii în direcția competitivității economice europene și consolidării pieței unice.
În opinia lui Macron, pentru a preveni acest lucru, UE trebuie să își simplifice reglementarea, să consolideze piața unică și să își protejeze interesele.
“Trebuie să simplificăm normele și să aprofundăm piața unică pentru a da frâu liber industriei noastre, să ne diversificăm parteneriatele pentru a ne asigura lanțurile valorice și să ne protejăm interesele adoptând o preferință europeană autentică și susținând o abordare „Made in Europe”. Și, mai presus de toate: să investim masiv, împreună, în sectoarele care vor defini puterea de mâine – cuantica, IA, tehnologiile verzi și apărarea”, a adăugat președintele francez.
La summitul industriei de la Anvers au mai participat, pe rând, premierul belgian Bart de Wever, cancelarul german Friedrich Merz, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof. Totodată, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în care a dat un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
“Viitorul vostru este în Europa“, a spus ea, un ton similar fiind adoptat și de Macron în îndemnul său către industrie: “Mai rapid. Mai puternic. European!”
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.
Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”. O abordare similară, motivată de prudență și de ideea de a nu crea diviziuni, a fost formulată și de Italia, o țară care de altfel este o susținătoare a emiterii de obligațiuni europene.
Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice.
“Subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde. Consolidarea pieței unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În pregătirea acestui Consiliu European, arată Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare.
“În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent”, a precizat Palatul Cotroceni.
În cadrul reuniunii din 12 februarie, șeful statului va promova interesele țării noastre în materie de dezvoltare economică și competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o piață unică complet integrată și funcțională.
“De aceea, în cadrul discuțiilor, președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea pieței unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră“, subliniază sursa citată.
Totodată, președintele susține necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.
De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale. Amintim că România a fost una dintre cele cinci țări membre ale Uniunii Europene care au participat la nivel de ministru de externe la reuniunea ministerială privind mineralele rare găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Washington.
În ceea ce privește energia, președintele Nicușor Dan consideră că soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.
Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.
Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, șeful statului sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene, o viziune pe care Nicușor Dan a transmis-o șefului Consiliului European, Antonio Costa, într-o convorbire telefonică avută săptămâna trecută.
Potrivit agendei difuzate de Președinție, șeful statului va participa anterior reuniunii de la Alden Biesen la o întâlnire de coordonare pe tema pieței interne și a competitivității alături de lideri din Germania, Italia, Belgia, Polonia, Țările de Jos, Luxemburg, Danemarca, Austria, Cehia, Ungaria și Slovacia. La întrevedere va participa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Vorbind în plenul Parlamentului European înainte de summitul de joi, Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență“, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
“Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus ea, la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană
Liderii UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană, a declarat cancelarul Austriei pentru Politico înaintea reuniunii informale din Belgia.
„Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie”, a declarat Christian Stocker.
„Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu afectează simultan atât de multe state membre”, a semnalat cancelarul austriac.
Mesajul lui Stocker vine înaintea reuniunii UE de joi, la care liderii se vor întruni pentru a încerca să ajungă la un acord privind o agendă comună menită să relanseze creșterea economică și să sporească independența blocului.
Inițiativa sa vine pe fondul unei serii de comentarii din partea liderilor UE care încearcă să contureze agenda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron pledând pentru o datorie comună și o politică europeană de favorizare a produselor europene în cadrul unui interviu acordat mai multor mass-media și publicat marți dimineață.
Comentariile cancelarului austriac sunt în acord cu cele ale altor lideri, printre care prim-ministrul ceh Andrej Babiš și prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care au solicitat UE să elimine normele de mediu pe care le consideră responsabile pentru prețurile ridicate la energie.
„Abordarea pe care am adoptat-o în cadrul Pactului Verde nu a fost cu siguranță durabilă: în Austria, de exemplu, reducerea emisiilor de CO2 se datorează în ultimă instanță în principal scăderii producției”, a adăugat Stocker, referindu-se la un pachet de reglementări de referință în domeniul mediului, aprobat în timpul mandatului anterior al Comisiei.
„A deveni mai ecologici nu poate fi obiectivul nostru; înseamnă a deveni mai săraci”, a semnalat Stocker.
UE a început deja să relaxeze anumite prevederi din regulamentele sale de mediu, ca parte a unui proces de dereglementare susținut de majoritatea țărilor membre ale blocului. În documente comune de discuție, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul italian Giorgia Meloni au solicitat accelerarea acestui proces de dereglementare și crearea unei „frâne de urgență” pentru noile legislații ale UE.
„Din fericire, inversarea tendinței a început deja. Ca următor pas, voi pleda pentru o extindere a cotelor gratuite de emisii (în cadrul sistemului UE de comercializare a emisiilor) pentru industria noastră. Acest lucru va asigura că industria națională rămâne competitivă și că întreprinderile noastre nu se relochează”, a adăugat Stocker.
Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.
Citiți și: Infrastructura energetică a UE va fi modernizată și extinsă pentru a reduce facturile și a spori independența
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.
Pachetul privind rețelele marchează o nouă abordare a infrastructurii energetice, aducând o perspectivă cu adevărat europeană asupra planificării infrastructurii, accelerând în același timp procedurile de autorizare și asigurând o repartizare mai echitabilă a costurilor în ceea ce privește proiectele transfrontaliere.
Noua abordare va permite utilizarea optimă a infrastructurii noastre energetice existente și, în paralel, va accelera dezvoltarea rețelelorși a altor infrastructuri energetice fizice în întreaga UE.
O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională
Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China într-o eră a imperiilor, este de părere premierul belgian Bart De Wever, pledând pentru o abordare pro-industrială într-un eseu de 136 de pagini intitulat „Despre prosperitate” (Over Welvaart) și publicat la finalul săptămânii trecute.
Cartea premierului belgian a fost lansată înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE axată pe competitivitate și pe valorificarea pieței unice, organizată joi, 12 februarie, la castelul Alden-Biesen din Belgia, la 30 de kilometri de Maastricht, orașul olandez unde a fost semnat Tratatul prin care Comunitățile Europene deveneau Uniunea Europeană, în 1991. Reuniunea va fi precedată de un summit european pentru industrie, organizat joi la Anvers, considerat fieful politic al lui De Wever.
Premierul belgian face astfel un apel la o cooperare economică europeană mai strânsă și la creșterea competitivității.
Vorbind la lansarea cărții sale, el a declarat că prioritatea sa este obținerea de rezultate, nu satisfacția personală. „Dacă îmi place sau nu funcția este irelevant. Ceea ce contează este că ne îndreptăm în direcția corectă”, a spus De Wever, potrivit agenției de presă Belga.
Guvernul său a limitat indemnizațiile de șomaj și a demarat reforme ale sistemului de pensii, în cadrul eforturilor de a controla cheltuielile publice. El a avertizat că ajustările bugetare sunt „departe de a fi încheiate”.
În cartea sa, De Wever reflectează asupra istoriei prosperității occidentale și propune un model inspirat de Singapore, unul dintre „dragonii” economici ai Asiei. Eseul subliniază stabilitatea financiară, impozitele reduse, inovarea și prosperitatea echitabilă ca principii cheie pentru succes, transmite și Brussels Times.
În contextul unor reuniuni majore ale industriei europene care urmează să aibă loc la Anvers și Alden Biesen, premierul belgian pledează pentru o integrare mai profundă, o industrie de apărare mai puternică și acorduri de liber schimb mai ample. El susține că Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China, într-o perioadă pe care o descrie drept o „eră a imperiilor”.
O componentă-cheie a planului său este o cooperare mai strânsă între Belgia, Țările de Jos și Luxemburg. Potrivit acestuia, legături mai solide între porturi, piețele muncii și infrastructură ar putea transforma Beneluxul într-un pol economic major.
Premierul belgian își dorește, de asemenea, relații mai apropiate cu regiuni precum Renania de Nord-Westfalia din Germania, în vederea creării unui bloc regional care să echilibreze influența Franței în interiorul UE. De Wever a criticat rolul dominant al Franței în proiecte industriale majore, inclusiv în planurile pentru un viitor avion de luptă european. „Aceasta nu este Europa la care visez”, a declarat el, pledând pentru un proces decizional mai partajat.
De altfel, Berlin și Parisul au afișat poziții discordante înainte de summitul european. Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi măturată de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, repsectiv „problema de productivitate”.
Belgia, la fel ca multe alte țări europene, se luptă să-și mențină baza industrială pe linia de plutire, inclusiv industria petrochimică din jurul portului Anvers, care este baza puterii politice a lui De Wever.
În cartea sa, De Wever susține că scăderea competitivității Europei se datorează în parte piețelor de capital fragmentate. Antreprenorii europeni trebuie să apeleze la SUA atunci când au nevoie de capital pentru a se extinde.
„Rezultatul este că Europa nu a produs nicio companie nouă cu o valoare de piață care să depășească 100 de miliarde de euro”, scrie el, în timp ce SUA au produs șapte companii în valoare de 1 trilion de dolari: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla și Nvidia. El a adăugat că producătorul olandez de cipuri ASML ar putea fi considerat singura excepție.
De Wever a insistat ca UE să creeze o „uniune a piețelor de capital pe deplin funcțională” și să elimine obstacolele din piața sa internă.
Deși nu se așteaptă ca cei 27 de lideri ai statelor membre să aprobe rezultate concrete, obiectivul summitului din Alden-Biesen este identificarea principalelor priorități pentru summitul Consiliului European de primăvară din luna martie, care va avea loc la Bruxelles.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
