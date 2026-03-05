De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic

Corespondență din Varșovia

Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României.

Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei și României, Karol Nawrocki și Nicușor Dan, care au avut prima lor întrevedere bilaterală, la două zile după ce ambele țări au marcat Ziua Solidarității Polono‑Române. Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia, inclusiv dezvoltarea cooperării multilaterale în cadrul oferit de Formatul București 9.

Președintele polonez a spus că discuțiile s-au concentrat pe teme legate de NATO, politici economice și vamale, precum și pe cooperarea cu Statele Unite ale Americii, inclusiv prezența forțelor americane în cele două țări.

El a adăugat că formatele de cooperare regională, precum Inițiativa celor Trei Mări și B9, rămân esențiale pentru ambele state.

„Mă bucur că astăzi președintele Dan este un partener în această muncă. Vom încerca să transmitem o invitație oficială, la summitul din mai de la București, statelor scandinave pentru a deveni parte a București 9. În calitate de președinte al Poloniei, port discuții cu statele scandinave privind extinderea B9 într-un B12 sau B11, pentru a închide linia verticală de responsabilitate de-a lungul flancului estic al NATO și pentru a ne asigura că țările din nord, prin Polonia până în România, pot influența chestiunile de securitate din cadrul Alianței”, a declarat Nawrocki.

La rândul său, Nicușor Dan a afirmat că „Polonia și România au creat formatul B9 și ne vom coordona activitatea pentru organizarea summitului din mai, inclusiv pentru transmiterea invitațiilor către țările din nordul Europei”.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acea vreme, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.