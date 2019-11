De la Berlin, Angela Merkel și Jens Stoltenberg critică ”viziunea radicală” a lui Emmanuel Macron despre NATO: Alianța rămâne puternică

Actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a primit miercuri, la Berlin, medalia ”Manfred Wörner”, acordată începând cu anul 1996 de Ministerul Apărării din Germania personalităților cu ”merite speciale în slujba păcii și libertății în Europa”.

Manfred Wörner, fost ministru german al Apărării între anii 1982 – 1988, a fost secretar general al NATO în perioada 1988-1994, interval în care a căzut Cortina de Fier în Europa, iar Germania s-a reunificat.

În discursul de acceptare a distincției, Jens Stoltenberg l-a citat pe predecesorul său de acum trei decenii.

”La șase luni de la căderea Zidului Berlinului, Manfred Wörner a declarat: „Fără Alianța Atlanticului nu poate exista coeziune și nicio unitate în întreaga lume liberă. Nu poate exista parteneriat transatlantic. Nu poate exista securitate și stabilitate”. Acest lucru este valabil și astăzi, cum a fost acum 30 de ani și, cu adevărat, acum 70 de ani. Nu putem lua pacea și democrația de la sine. Trebuie să investim în ele în fiecare zi”, a spus Jens Stoltenberg, în prezența ministrului german al Apărării și a președintelui Conferinței pentru Securitate de la München.

A great privilege to receive the Manfred Wörner Medal from Minister Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. This award is a testament to how #NATO has kept our nations free & at peace for 70 years. pic.twitter.com/zlGMXrl2M0

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 6, 2019