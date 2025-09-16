U.E.
De la Berlin, Nawrocki cere despăgubiri de război pentru „nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Germania consideră această chestiune încheiată din punct de vedere juridic
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a efectuat marți prima sa vizită oficială la Berlin de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Nawrocki a discutat cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz despre provocările de securitate regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și problema despăgubirilor de război pentru pierderile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Nawrocki a fost primit cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reședința oficială a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, înainte de întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz.
Președintele Poloniei a discutat cu omologul său german despre importanța unei colaborări strânse și de încredere între țările lor. De asemenea, cei doi au abordat situația actuală a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au fost de acord că Ucraina trebuie să fie în continuare sprijinită, iar securitatea pe flancul estic al NATO trebuie consolidată.
Subiectul despăgubirilor de război a fost unul dintre principalele puncte de discuție. La începutul acestei luni, Nawrocki și-a reiterat apelul pentru despăgubiri din partea Germaniei și a afirmat că viitorul relației dintre cei doi vecini ar putea depinde de soluționarea acestei probleme.
Referitor la cererea președintelui polonez privind despăgubirile, Frank-Walter Steinmeier, subliniat că, din perspectiva Germaniei, această chestiune este considerată încheiată din punct de vedere juridic. Totuși, promovarea memoriei și a amintirii istorice rămâne o preocupare comună.
La rândul său, Merz a evidențiat rolul Poloniei ca partener european esențial și prieten apropiat al Germaniei. Împreună cu președintele Nawrocki a condamnat recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia și a reafirmat angajamentul Germaniei de a sprijini Polonia în fața amenințării ruse.
„Polonia joacă un rol-cheie în Uniunea Europeană și în consolidarea pilonului european al NATO. Promovarea reconcilierei cu Polonia, după ororile celui de-al Doilea Război Mondial și ocupația germană, rămâne o responsabilitate istorică a guvernului german. Securitatea comună a regiunii Mării Baltice și a flancului estic al NATO este o prioritate majoră. În acest context, guvernul german și-a extins și consolidat angajamentul pentru patrularea aeriană asupra Poloniei”, se arată într-un comunicat al executivului de la Berlin.
„Am avut discuții importante la Berlin cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz. Am vorbit despre provocările legate de securitatea regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și despre despăgubirile pentru nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Am subliniat clar atât aspectele care ne unesc, cât și așteptările Poloniei față de partea germană”, a scris Nawrocki, pe X.
Din perspectiva guvernului german, nu există nicio obligație legală, conform dreptului internațional, de a acorda despăgubiri Poloniei, informează Euronews.
În 1953, conducătorii de la Varșovia au renunțat, sub presiunea Uniunii Sovietice, la orice pretenție viitoare privind despăgubirile de război.
Polonia rămâne însă divizată: unii doresc să meargă mai departe și să lase trecutul în urmă, în timp ce alții — invocând distrugerile și pierderile masive din timpul celui de-al Doilea Război Mondial — continuă să ceară despăgubiri din partea Germaniei.
Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025
Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.
„Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Proiectul „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Proiectul „Rangers of Change”, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.
Al treilea proiect, „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.
Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.
Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare, canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară
UE și Japonia convin să-și consolideze cooperarea în sectoarele strategice ale mineralelor critice, bateriilor și biotehnologiei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru strategie industrială și prosperitate, Stéphane Séjourné, s-a întâlnit, astăzi, 16 septembrie, la Tokyo, cu ministrul economiei, comerțului și industriei din Japonia, Yoji Muto, pentru a reafirma angajamentul comun față de consolidarea relațiilor economice și industriale dintre UE și Japonia, potrivit unui comunicat.
Plecând de la Alianța pentru Competitivitate lansată la cel de-al 30-lea summit UE-Japonia din iulie 2025, oficialii au salutat progresele rapide înregistrate în cooperarea bilaterală, inclusiv memorandumurile de înțelegere și cooperare între organizații japoneze și europene cheie din domeniul bateriilor și al altor tehnologii strategice.
Având în vedere provocările globale în materie de comerț și securitate, cele două părți au convenit asupra necesității de a aprofunda colaborarea în sectoare strategice precum mineralele critice, bateriile și biotehnologia. Aceștia au subliniat importanța unor lanțuri de aprovizionare reziliente, care să depășească considerentele legate de costuri și care să poată stimula oferta și cererea în sprijinul piețelor principale.
Reuniunea a confirmat intenția UE și a Japoniei de a promova cooperarea prin dialogul politic, parteneriatele cu sectorul privat și oportunitățile de investiții. Ambele părți și-au reafirmat angajamentul față de o ordine economică bazată pe norme, liberă și echitabilă și și-au exprimat determinarea de a convoca cât mai curând posibil dialogul economic la nivel înalt extins convenit la recentul Summit.
Raport Comisia Europeană: O integrare mai bună pe piața muncii a grupurilor subreprezentate poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă
O mai bună integrare pe piața muncii a grupurilor subreprezentate – cum ar fi femeile, persoanele în vârstă, migranții și persoanele cu handicap – poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă și la compensarea schimbărilor demografice care riscă să reducă forța de muncă a UE cu până la 18 milioane până în 2050, transmite Comisia Europeană, într-un comunicat.
Raportul Comisiei din 2025 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) subliniază că o cincime din populația în vârstă de muncă, aproximativ 51 de milioane de persoane, se află în prezent în afara pieței forței de muncă a UE, marea majoritate fiind femei, persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, migranți și persoane cu handicap. Facilitarea accesului la piața forței de muncă ar contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului UE privind rata de ocupare a forței de muncă de 78 % pentru 2030. În același timp, aceasta ar îmbunătăți coeziunea socială și ar sprijini obiectivul UE de reducere a sărăciei pentru 2030.
„Raportul ESDE din 2025 arată că piața forței de muncă din UE rămâne remarcabil de puternică, ocuparea forței de muncă fiind în creștere, în mare parte datorită unui număr mai mare de femei, persoane în vârstă și migranți care intră pe piața muncii. Acest lucru este încurajator, dar trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că toată lumea poate contribui cu competențele și talentele lor. Prin eliminarea obstacolelor, combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen, putem aborda deficitul de forță de muncă, ne putem stimula competitivitatea și putem construi o societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Principalele constatări ale raportului ESDE din 2025
În 2024, UE a creat cu 1,8 milioane de locuri de muncă mai multe decât în anul precedent, ridicând rata de ocupare a forței de muncă la 75,8 %, în timp ce rata șomajului a scăzut la un nou minim istoric de 5,9 %.
Femeile: eliminarea barierelor pentru stimularea egalității și a creșterii economice
- Participarea femeilor pe piața forței de muncă din UE rămâne cu 10 puncte procentuale sub cea a bărbaților, 32 de milioane de femei nefiind încadrate în muncă, în principal din cauza responsabilităților de îngrijire neremunerate, a disponibilității limitate a serviciilor de îngrijire a copiilor și a măsurilor de descurajare a sistemelor de prestații fiscale. Aproximativ 75 % dintre mamele cu copii mici din afara forței de muncă indică sarcinile de îngrijire ca fiind principalul motiv, comparativ cu doar 13 % dintre tați.
- Raportul arată că extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor ar putea duce la creșterea ratei de ocupare a femeilor în unele state membre cu până la 30 % și la creșterea PIB-ului UE cu până la 1,7 %.
Persoane cu vârsta de cel puțin 55 de ani: asigurarea unei vieți profesionale mai lungi și mai sănătoase
- În pofida progreselor înregistrate, aproape 20 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani nu fac parte din piața muncii din UE, adesea din cauza normelor privind pensionarea, a problemelor de sănătate sau a flexibilității insuficiente la locul de muncă.
- Raportul subliniază că reformele sistemului de pensii, pensionarea treptată, extinderea îngrijirii pe termen lung, formarea și orientarea profesională pot contribui la menținerea activă a unui număr mai mare de lucrători în vârstă.
Migranți: recunoașterea competențelor de stimulare a integrării
- Peste șapte milioane de migranți din UE sunt în prezent în afara forței de muncă din mai multe motive, inclusiv dificultăți lingvistice, nerecunoașterea calificărilor, discriminare și obstacole administrative. Migranții se confruntă cu cel mai mare risc de sărăcie dintre toate categoriile demografice de forță de muncă (38 %). Cu toate acestea, ele aduc competențe esențiale care pot contribui la abordarea deficitului de forță de muncă în sectoarele cu nevoi acute.
- Raportul arată că stimulentele fiscale bine concepute, împreună cu sprijinul pentru căutarea unui loc de muncă, formarea lingvistică și permisele de muncă mai simple, în special atunci când sunt combinate, pot spori participarea migranților pe piața forței de muncă.
Persoanele cu dizabilități: depășirea stereotipurilor și a provocărilor în materie de accesibilitate
- Din cele 44 de milioane de persoane cu handicap în vârstă de muncă, 56,4 % au lucrat în 2024 – de la 55,6 în 2022 – comparativ cu 84 % dintre persoanele fără handicap. Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora.
- Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora. Strategia UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 promovează medii de lucru favorabile incluziunii, în timp ce Uniunea competențelor poate sprijini parcursuri incluzive în materie de competențe pentru a contribui la valorificarea potențialului persoanelor cu handicap.
