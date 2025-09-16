De la Berlin, Nawrocki cere despăgubiri de război pentru „nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Germania consideră această chestiune încheiată din punct de vedere juridic

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a efectuat marți prima sa vizită oficială la Berlin de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Nawrocki a discutat cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz despre provocările de securitate regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și problema despăgubirilor de război pentru pierderile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nawrocki a fost primit cu onoruri militare la Palatul Bellevue, reședința oficială a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, înainte de întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz.

Președintele Poloniei a discutat cu omologul său german despre importanța unei colaborări strânse și de încredere între țările lor. De asemenea, cei doi au abordat situația actuală a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au fost de acord că Ucraina trebuie să fie în continuare sprijinită, iar securitatea pe flancul estic al NATO trebuie consolidată.

Subiectul despăgubirilor de război a fost unul dintre principalele puncte de discuție. La începutul acestei luni, Nawrocki și-a reiterat apelul pentru despăgubiri din partea Germaniei și a afirmat că viitorul relației dintre cei doi vecini ar putea depinde de soluționarea acestei probleme.

Referitor la cererea președintelui polonez privind despăgubirile, Frank-Walter Steinmeier, subliniat că, din perspectiva Germaniei, această chestiune este considerată încheiată din punct de vedere juridic. Totuși, promovarea memoriei și a amintirii istorice rămâne o preocupare comună.

La rândul său, Merz a evidențiat rolul Poloniei ca partener european esențial și prieten apropiat al Germaniei. Împreună cu președintele Nawrocki a condamnat recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia și a reafirmat angajamentul Germaniei de a sprijini Polonia în fața amenințării ruse.

„Polonia joacă un rol-cheie în Uniunea Europeană și în consolidarea pilonului european al NATO. Promovarea reconcilierei cu Polonia, după ororile celui de-al Doilea Război Mondial și ocupația germană, rămâne o responsabilitate istorică a guvernului german. Securitatea comună a regiunii Mării Baltice și a flancului estic al NATO este o prioritate majoră. În acest context, guvernul german și-a extins și consolidat angajamentul pentru patrularea aeriană asupra Poloniei”, se arată într-un comunicat al executivului de la Berlin.

„Am avut discuții importante la Berlin cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cu cancelarul Friedrich Merz. Am vorbit despre provocările legate de securitatea regională, viitorul Uniunii Europene, perspectivele relațiilor polono-germane, precum și despre despăgubirile pentru nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Am subliniat clar atât aspectele care ne unesc, cât și așteptările Poloniei față de partea germană”, a scris Nawrocki, pe X.

Ważne rozmowy w Berlinie z Prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz Kanclerzem @bundeskanzler. Rozmawialiśmy o wyzwaniach bezpieczeństwa regionalnego, przyszłości Unii Europejskiej, perspektywach relacji polsko-niemieckich oraz o zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone… pic.twitter.com/zGYxvU6gNB — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 16, 2025

Din perspectiva guvernului german, nu există nicio obligație legală, conform dreptului internațional, de a acorda despăgubiri Poloniei, informează Euronews.

În 1953, conducătorii de la Varșovia au renunțat, sub presiunea Uniunii Sovietice, la orice pretenție viitoare privind despăgubirile de război.

Polonia rămâne însă divizată: unii doresc să meargă mai departe și să lase trecutul în urmă, în timp ce alții — invocând distrugerile și pierderile masive din timpul celui de-al Doilea Război Mondial — continuă să ceară despăgubiri din partea Germaniei.