De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România 

eMAG anunță lansarea iZi, primul agent conversațional de shopping dezvoltat în România. Rolul său este să ajute clienții să ia decizii de cumpărare rapid, informat și fără efort și să găsească produsele și recomandările de care au nevoie oferindu-i agentului digital informațiile cheie despre ce își doresc, oferind detalii precum buget, categorie sau specificații.

Acesta este disponibil 24/7 și marchează un nou pas în evoluția experienței de cumpărare online, trecând de la modelul bazat pe căutare la unul bazat pe conversație. Înaintea de lansarea oficială, iZi a fost disponibil într-o etapă de soft launch și a fost deja disponibil pentru 50.000 de utilizatori. Primele rezultate confirmă interesul ridicat pentru acest nou tip de interacțiune: utilizatorii adresează în medie 2,6 întrebări într-o conversație, 1 din 3 utilizatori revine și în săptămâna următoare, într-o sesiune sunt vizualizate 5-6 pagini de produs, iar peste 90% dintre evaluări sunt pozitive, conform standardului intern de calitate al companiei. Totodată, se poate vedea deja un impact direct în procesul de cumpărare: 5% dintre utilizatorii care folosesc iZi ajung să plaseze comanda direct din chat, semn că interfața conversațională începe să devină o nouă modalitate de shopping.

„În anul în care eMAG împlinește 25 de ani, lansăm primul agent de shopping conversațional dezvoltat în România. Noi mizăm pe tehnologie pentru a îmbunătăți experiența clienților și investim de mai bine de 10 ani în AI și în produse de infrastructură tech. Prin lansarea iZi, proiect la care am început să lucrăm aproape de un an, suntem la începutul unei schimbări importante, de la ecommerce bazat pe căutare, la ecommerce bazat pe conversație, un model inspirat și din ceea ce înseamnă shoppingul la origine: o conversație care precedă o tranzactie. Suntem mândri de echipa eMAG care a adus iZi la viață în mai puțin de un an și vom continua să dezvoltăm noi funcționalități în fiecare lună. Vă invit să actualizați aplicația și să-l puneți la test pe iZi”, a declarat Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Care este rolul iZi?

Integrat nativ în platforma eMAG, iZi nu este un motor de căutare care returnează o listă de produse, ci un agent conversațional care înțelege nevoia clientului, compară opțiuni și construiește recomandări relevante, argumentate și adaptate contextului fiecărui utilizator. Atuul lui iZI este că are capacitatea să înțeleagă intenția clientului, chiar și atunci când aceasta nu este exprimată tehnic. Pentru a genera recomandări, iZi se combină simultan trei variabile pentru a oferi informații relevante: analiza produselor disponibile pe eMAG, nevoia exprimată de utilizator în conversație și context adițional din web. În timp real, iZi consultă și surse externe relevante când este necesar, precum site-uri independente de review-uri de produse, pentru a oferi recomandări ancorate atât în oferta disponibilă, cât și în informații utile pentru procesul de alegere. Agentul are acces rapid la întreaga selecție de produse listate în platformă, citește review-urile, procesează conversația din chat și recomandă cele mai potrivite opțiuni în funcție de criteriile exprimate de utilizator.

iZi este extrem de apreciat mai ales în categoriile cu produse cu multe specificații

Agentul de shopping a demonstrat până acum că oferă un sprijin real în special în categoriile tehnice, cu multe specificații, precum Electro și Auto, acolo unde clienții caută, de regulă, ajutor comparabil cu cel oferit de un consultant într-un magazin fizic. O altă categorie în care utilizarea este în creștere este Beauty, unde alegerea produsului potrivit depinde în mare măsură de nevoi personale și de informații care depășesc conținutul paginii de produs, cum ar fi anumite particularități ale tipului de piele.