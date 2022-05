De la Chișinău, Charles Michel anunță că UE va sprijini R. Moldova să își consolideze capacitatea de reziliență prin ajutor militar suplimentar: Avem ”datoria” să vă ajutăm

Uniunea Europeană are ”datoria” să sprijine Republica Moldova pentru a-și ”consolida capacitatea de reziliență și pentru a face față consecințelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis președintele Consiliului European, Charles Michel, de la Chișinău, unde se află într-o vizită oficială.

It’s clear that enlargement is a strong political instrument to clarify our vision for the future of Europe.

That’s why the dialogue with our friends and partners, especially with those who have applied for EU membership, is extremely important. @sandumaiamd pic.twitter.com/Tof9sIAuLO

