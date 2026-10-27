De la Chișinău, Luca Niculescu descrie integrarea europeană a R. Moldova drept „o prioritate strategică pentru România” | Vasile Tofan: Contăm pe experiența dumneavoastră pentru a fi un ambasador al parcursului nostru european

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a discutat cu omologul din Republica Moldova, Vasile Tofan, despre avansarea proiectelor comune, despre prioritățile bilaterale pentru perioada următoare, cu accent pe o mai bună conectare terestră, pe consolidarea securității energetice și pe creșterea volumului de investiții românești în Republica Moldova, dar și despre parcursul european al Republicii Moldova.

Discuțiile dintre cei doi oficiali sunt prilejuite de vizita externă pe care premierul Luca Niculescu o efectuează la Chișinău, prima de când a fost învestit de Parlament, în urmă cu o săptămână.

În conferința de presă comună, Vasile Tofan a evidențiat relația strânsă dintre cele două țări și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de România Republicii Moldova.

„România ne-a fost alături în momentele cele mai dificile, când am avut nevoie de sprijin rapid și concret. Ne-a ajutat să facem față crizelor energetice, să modernizăm școli și grădinițe, să dezvoltăm infrastructura și să aducem servicii mai bune în localitățile noastre. Acest sprijin se vede în viața oamenilor și este prețuit de fiecare cetățean al Republicii Moldova”, a subliniat Vasile Tofan.

Făcând referire la vizita recentă pe care a efectuat-o la Kyiv și la consecințele pe care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei le are asupra situației de securitate regională, prim-ministrul Republicii Moldova a punctat importanța unității, consolidării capacității de a răspunde amenințărilor ruse și a continuării sprijinului pentru Ucraina.

El a evidențiat responsabilitatea comună pentru stabilitatea regională, în mod particular, și europeană, în sens mai larg, și l-a asigurat pe Luca Niculescu că „România poate conta pe Republica Moldova, la fel cum noi știm că putem conta pe România.”

„Securitatea Republicii Moldova, a României și a Ucrainei este strâns legată, iar pacea și stabilitatea în regiunea noastră sunt o responsabilitate comună. Astăzi, relația noastră a ajuns într-o etapă în care trebuie să vorbim tot mai mult despre ceea ce construim împreună. Vreau să știți că România poate conta pe Republica Moldova, la fel cum noi știm că putem conta pe România în aceste proiecte. România poate conta pe noi ca pe un partener predictibil, stabil și pro-european, care contribuie la securitatea regiunii noastre, dar și ca pe o economie care se dezvoltă și care este tot mai legată de economia românească. Ne dorim ca această relație să aducă tot mai multe beneficii pe ambele maluri ale Prutului”, a continuat prim-ministrul Republicii Moldova.

În acest sens, el a făcut referire la dorința Chișinăului de consolidare a relațiilor bilaterale pe trei dimensiuni:

Conectare prin mai multe poduri peste Prut, drumuri mai bune și puncte de frontieră mai multe;

Consolidarea securității energetice . Vasile Tofan a amintit că România a „avut un rol esențial în aprovizionarea Republicii Moldova cu energie”. Cu privire la acest sector, discuțiile s-au axat pe accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv linia Balți-Suceava. În context, Vasile Tofan a anunțat dorința Republicii Moldova de a achiziționa gaze din Neptun Deep, începând cu anul viitor, când va fi demarată exploatarea.

Cu privire la acest sector, discuțiile s-au axat pe accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv linia Balți-Suceava. În context, Vasile Tofan a anunțat dorința Republicii Moldova de a achiziționa gaze din Neptun Deep, începând cu anul viitor, când va fi demarată exploatarea. Sporirea investițiilor românești în Republica Moldova. „România este deja unul din cei mai importanți parteneri economici, dar potențialul este mult mai mare în industrie, energie, tehnologie, infrastructură. Vrem ca firmele românești să investească și să creeze locuri de muncă în Republica Moldova, inclusiv folosind țara noastră ca platformă pentru a participa la eventuala reconstrucție a Ucrainei”, a adăugat Tofan.

O temă importantă abordată de cei doi premieri este cea legată de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

În acest sens, Vasile Tofan și-a exprimat speranța că Luca Niculescu va utiliza priceperea și abilitățile de negociere dovedite în timpul procesului de aderare a României la OCDE pentru a sprijini Chișinăul în avansarea lucrărilor politice ale parcursului european.

„România este cel mai puternic susținător al parcursului nostru european. Țara noastră a avansat mult și știm foarte clar ce avem de făcut mai departe. Responsabilitatea principală este a noastră și nu o transferăm nimănui. Trebuie să ne facem temele acasă și să demonstrăm prin rezultate că Republica Moldova este pregătită pentru aderare, dar integrarea europeană este și un proces politic. De aceea avem nevoie ca progresul pe care îl facem la Chișinău să fie transpus în decizii politice la nivel înalt și aici contăm foarte mult pe România. Domnule prim-ministru, dumneavoastră veniți în această funcție cu o experiență diplomatică foarte mare. Ați reprezentat România la Paris și ați coordonat un proces dificil, de aderare a României la OCDE. Știți foarte bine că în asemenea proces nu este suficient să ai argumente bune. Trebuie să construiești susținere pentru ele și contăm inclusiv pe această experiență personală a dumneavoastră pentru a fi un campion, un ambasador, un susținător al parcursului nostru european”, a continuat Vasile Tofan.

Acesta a evidențiat că „aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o reușită nu doar pentru țara noastră, ci și pentru România și pentru întreaga regiune. Cred că va fi un moment cu o semnificație aparte pentru oamenii noștri. Prutul va rămâne doar un râu, nu și o frontieră care separă două state românești”, a conchis prim-ministrul Republicii Moldova.

La rândul său, prim-ministrul Luca Niculescu a accentuat dorința României de a „dinamiza agenda sectorială pentru a obține rezultate cât mai concrete” pentru cetățeni ambelor țări.

„Am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede. Prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă, și apoi intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem, aceste relații profunde, într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului. Sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană”, a subliniat Luca Niculescu.

Premierul a descris domeniile transporturilor și energiei drept „esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România.”

„Știm că de multă vreme și de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Vom continua să sprijinim în beneficiul cetățenilor extinderea acestei independenței energetice”, a dat asigurări prim-ministrul.

Luca Niculescu și-a arătat încântarea față de dorința Republicii Moldova de a primi și mai multe companii românești, reliefând impactul benefic pe care schimburile comerciale bilaterale îl au asupra economiei moldovenești.

În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, prim-ministrul a descris-o drept „o prioritate strategică pentru România”.

El l-a asigurat pe omologul moldovean că România va sprijini în continuare Chișinăul în acest proces, inclusiv cu furnizarea de expertiză tehnică.

„Locul Republicii Moldova este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană. Vă felicit pentru rezultatele obținute care sunt de pe deplin meritate și aș dori să spun foarte ferm că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderare la Uniunea Europeană. Vă asigur încă o dată că România va fi, pe mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european. În toate formatele vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”, a transmis Luca Niculescu.

În încheiere, prim-ministrul Luca Niculescu l-a invitat pe omologul moldovean Vasile Tofan la București, invitație pe care acesta din urmă a acceptat-o.