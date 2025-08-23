De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE

Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, au participat în această dimineață la o întâlnire de lucru la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița, în contextul vizitei pe care șeful Executivului român o efectuează în Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au axat pe investițiile și măsurile necesare pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor, precum și pe aspectele care ţin de colaborarea economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă.

Consolidarea cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru țările noastre, astfel încât să implementăm împreună cele mai bune soluții pentru reducerea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, în condiții de siguranță și eficiență, a subliniat prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări surori, care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune. Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Trecerea de pe un mal al Prutului pe celălalt trebuie să faciliteze legăturile noastre. Apreciez eforturile de până acum ale ambelor părți, astfel încât, la ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița – Leușeni, avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine, va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și facil pentru cetățenii noștri ”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat prosper și liber. Parcursul european este calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților în această țară. Republica Moldova are acum șansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influență a Moscovei și să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spațiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranță și bunăstare. România va susține fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic și partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a spus prim-ministrul, făcând trimitere la Pactul Ribbentrop – Molotov, semnat la 23 august 1939, conform Agerpres.

Premierul Dorin Recean a menționat că, până la sfârșitul acestui an, va fi pregătită infrastructura necesară pentru a institui controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Sculeni – Sculeni.

„Echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor crea un grup de lucru care să analizeze opțiunile de modernizare a infrastructurii la frontieră, dar și organizarea controlului coordonat la punctele de trecere care au o infrastructură mai bine dezvoltată. Am discutat despre necesitatea de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera. Unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Ilie Bolojan se află în vizită în Republica Moldova, prima pe care o efectuează din calitatea de prim-ministru, într-o cu o încărcătură istorică aparte pentru Europa de Est, împărțită în mod arbitrar de dictatorii Adolf Hitler și Iosif Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. Acesta a mai efectuat o vizită la Chișinău, în calitatea de președinte interimar al României, unde a reiterat sprijinul ferm al țării noastre pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Prezența lui Bolojan în Republica Moldova vine cu câteva zile înainte de călătoria președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, așteptați pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.