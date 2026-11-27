Integrarea inteligenței artificiale în practica medicală, utilizarea datelor pentru decizii clinice și politici publice mai bine fundamentate și pregătirea României pentru noile reglementări europene au fost principalele teme ale mesei rotunde organizate pe 26 noiembrie de Hubul de Inovație în Sănătate.

Evenimentul, găzduit de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, sub egida Alianței Universitare G6-UMF, marchează lansarea celui de-al treilea pilon strategic al Hubului de Inovație în Sănătate, dedicat digitalizării și inteligenței artificiale.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, masa rotundă „Integrarea digitalizării și a inteligenței artificiale în sistemul modern de sănătate din România” a reunit reprezentanți ai Comisiilor de Sănătate din Parlament, Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Universităților de Medicină și Farmacie din țară, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, ai comunității medicale, ai organizațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice și ai sectoarelor IT și medtech, precum și alți profesioniști din sănătate.

Discuțiile au avut loc într-un context marcat de pregătirile pentru implementarea Spațiului European al Datelor privind Sănătatea (EHDS) și de aplicarea etapizată a Regulamentului european privind inteligența artificială (AI Act). Cele două reglementări aduc noi cerințe privind utilizarea datelor medicale, interoperabilitatea sistemelor informatice, siguranța tehnologiilor și protecția pacienților.

Temele de discuție au adus în prim-plan rolul inteligenței artificiale în transformarea sistemului de sănătate, direcțiile Guvernului privind digitalizarea în sănătate, datele medicale ca fundament al politicilor publice, sprijinul pentru decizia clinică, abordarea multidisciplinară digitală în managementul pacientului, precum și securitatea cibernetică a datelor din sănătate.

„Progresele tehnologice, dezvoltarea inteligenței artificiale, accesul la volume tot mai mari de date, apariția unor instrumente de diagnostic, monitorizare și tratament, modifică modul în care înțelegem și practicăm medicina. Tehnologia trebuie să servească medicina, iar medicina trebuie să rămână întotdeauna în serviciul pacientului. Inteligența artificială nu trebuie privită ca un substitut al medicului, al raționamentului clinic sau al relației umane între medic și pacient. Trebuie să devină un instrument care sprijină decizia medicală, crește acurateția diagnosticului, facilitează accesul la informație și contribuie la personalizarea actului medical. Avem nevoie de infrastructură, de interoperabilitate, de standard de comune, de securitatea datelor și mai ales de un cadru de colaborare între toate instituțiile implicate. În plus, considerăm necesar ca pregătirea viitorilor medici să includă, alături de competențele clinice fundamentale, o înțelegere solidă a tehnologiilor digitale, a utilizării datelor medicale și a instrumentelor de inteligență artificială”, a declarat, în cadrul evenimentului, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rector la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și președinte al Alianței G6-UMF.

„Principalul motor al integrării digitalizării și inteligenței artificiale în sistemul de sănătate ar trebui să fie îmbunătățirea accesului la servicii medicale, astfel încât pacientul să știe ce traseu are de urmat și când primește consultul sau investigația. Am digitalizat foarte mult, dar încă nu avem un sistem integrat. Văd două direcții pe care Hubul de Inovație în Sănătate le-ar putea coordona: integrarea sistemelor digitale existente, ca să devină interoperabile, și folosirea inteligenței artificiale pentru a ușura accesul pacienților la îngrijire. Din partea Parlamentului, suntem extrem de deschiși unei astfel de colaborări”, a evidențiat Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților.

„Inteligența artificială trebuie utilizată cu discernământ în sănătate, iar rolul său poate fi valorificat pe trei paliere: prevenție, interfața dintre comunitate și sistemul medical și digitalizarea spitalelor. Prin colectarea și analiza datelor, AI poate contribui la identificarea timpurie a riscurilor și generarea de alerte pentru medicii de familie, astfel încât intervențiile preventive să aibă loc înainte ca persoana să devină pacient. De asemenea, soluțiile digitale și unitățile mobile de tip point-of-care pot facilita accesul la investigații și consultații, pot îmbunătăți orientarea pacienților și pot degreva spitalele de cazurile ușoare, permițând medicilor specialiști să se concentreze asupra cazurilor complexe”, a completat și Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu- Cercel, președinte al Comisia pentru Sănătate din Senatul României.

Evenimentul a avut loc la o zi după ce OCDE și Comisia Europeană au lansat raportul Health at a Glance: Europe 2026, care tratează pe larg sănătatea digitală și inteligența artificială. Raportul arată că, în România, furnizorii de servicii medicale au alocat activelor digitale (echipamente IT, software și baze de date) 21,7% din investițiile lor din perioada 2022-2024, una dintre cele mai mari ponderi în rândul celor 20 de state UE analizate (media: 14,7%). În 2024, 10% dintre românii de 16-74 de ani își accesaseră dosarul medical online în ultimele trei luni, față de 28% în UE. Aceste date sunt anterioare lansării portalului eSănătatea Mea de către CNAS, în septembrie 2026.

În luna noiembrie, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, document aflat în dezbatere publică, care marchează un pas concret în orientarea sistemului de sănătate către furnizarea de îngrijiri integrate pentru pacienți și utilizarea soluțiilor digitale.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, a prezentat, în cadrul reuniunii, progresul instituțional privind digitalizarea în sănătate și pregătirea României pentru Regulamentul Uniunii Europene EHDS.

„Platforma „e-Sănătatea Mea“ lansată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) la începutul lunii septembrie este despre cetățeni și include istoricul medical al pacienților. Platforma informatică a CNAS este o resursă pe care asigurarea socială de sănătate o pune la dispoziție gratuit tuturor furnizorilor și avem circa 77.000 de furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și 19 milioane de beneficiari, populația atât asigurată cât și neasigurată. În prezent sunt 83.000 de persoane înregistrate, iar numărul este în creștere, ceea ce arată interesul pacienților pentru accesul rapid la informații medicale și folosirea digitalizării în sănătate”, a menționat Larisa Mezinu-Bălan.

Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, Conf. Univ. Dr. Farm. Răzvan Prisada, membru în Board-ul Agenției Europene a Medicamentului, a declarat: „Trecerea în spațiul virtual a unor mecanisme și a unor interacțiuni care erau în mod tradițional desfășurate pe hârtie este un progres major pentru sistemul de sănătate din România. Platforma pentru studiile clinice disponibilă pe website-ul ANMDMR este un exemplu de proiect de digitalizare și de conlucrare prin Hubul de Inovație în Sănătate. România a reușit să se afirme pe harta europeană a studiilor clinice în ultimii 3 ani, iar progresul cel mai mare este numărul în creștere de pacienți care au acces astfel la inovație”.

Prezent la eveniment, Cătălin Vasile, consilier pentru inteligență artificială și tehnologii emergente, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, a afirmat că „digitalizarea sistemului de sănătate trebuie să însemne mai mult decât transpunerea în format electronic a proceselor administrative: este nevoie de o infrastructură digitală modernă, interoperabilă, rezilientă și sigură, care să permită conectarea spitalelor și a instituțiilor medicale. Inteligența artificială trebuie dezvoltată și utilizată în mod responsabil, cu păstrarea controlului uman, pentru a sprijini personalul medical și a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor în beneficiul pacienților, nu pentru a-l înlocui. O altă prioritate este securitatea cibernetică și protecția datelor medicale. Un sistem de sănătate digitalizat trebuie să fie nu doar performant, ci și sigur și demn de încredere. Pentru a avansa, este necesară colaborarea dintre autorități, mediul medical, universități și sectorul privat, astfel încât ideile și expertiza acestora să se transforme în proiecte-pilot și soluții care pot fi implementate la scară largă. Succesul digitalizării nu se măsoară în numărul de platforme sau algoritmi utilizați, ci în vieți salvate, acces mai echitabil la servicii medicale și încrederea cetățenilor în sistemul de sănătate”.

Industria farmaceutică inovatoare contribuie, prin utilizarea IA, la accelerarea procesului de R&D, optimizarea studiilor clinice, eficientizarea proceselor de fabricație și îngrijirea personalizată a pacienților.

„Reuniunea Hubului de Inovație în Sănătate are caracter explorator, într-o lume în care datele devin o infrastructură strategică. De aceea, propunem ca în etapa următoare să setăm obiective cuantificabile și utile pentru sistemul de sănătate. În sănătate dezbaterea nu este despre cum să construim această infrastructură, ci despre cum o vom folosi în folosul pacienților și avansului medical. Sistemele de inteligență artificială detectează boli mai devreme și cu o precizie mai mare decât metodele tradiționale, semnalează riscuri, facilitează traseul pacientului, simplifică procese administrative. După digitalizare, România trebuie să țină pasul cu acest progres tehnologic continuu”, a spus Radu Rășinar, membru LAWG în Consiliul Strategic al Hubului de Inovație în Sănătate, Country President AstraZeneca România.

Cătălin Radu, președinte Local American Working Group (LAWG) și director general Bristol Myers Squibb România a menționat că „inteligența artificială poate aduce beneficii reale pacienților și sistemului de sănătate, de la dezvoltarea mai rapidă a terapiilor inovatoare până la un acces mai bun la îngrijire. Pentru ca acest potențial să devină realitate, avem nevoie de un cadru clar și predictibil, de date de calitate, interoperabile și protejate, precum și de o colaborare strânsă între autorități, mediul academic, pacienți și industrie. Industria inovatoare este un partener deschis în acest dialog, iar Hubul de Inovație în Sănătate oferă contextul potrivit pentru a transforma direcțiile comune în pași concreți, în beneficiul pacienților români.”

Hubul de Inovație în Sănătate își propune să fie un catalizator al acestui dialog, să faciliteze colaborarea dintre toate părțile interesate (autorități, mediul academic, profesioniști din sănătate, pacienți și industrie) și să contribuie la un progres care îmbină domeniul științelor vieții cu tehnologia modernă bazată pe date.

Masa rotundă „Integrarea digitalizării și a inteligenței artificiale în sistemul modern de sănătate din România” a fost organizată cu susținerea partenerilor AbbVie, AstraZeneca, Tremend Publicis Sapient, Bristol Myers Squibb, Dentons, IQVIA, MSD și Palo Alto Networks distribuit în România de ALEF Distribution.

Hubul de Inovație în Sănătate a fost inițiat în 2023 de Alianța Universitară G6-UMF și Asociația Local American Working Group (LAWG), având Ministerul Sănătății drept partener strategic. Hubul susține dezvoltarea de proiecte inovatoare și politici publice aliniate cu prioritățile majore de sănătate publică din România, prin facilitarea colaborării dintre autorități, mediul academic, industria farmaceutică inovatoare și alți actori relevanți.