De la Davos, Ursula von der Leyen anunță „Planul Industrial pentru Pactul Verde” și o lege complementară privind emisii-zero în industria UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, marți, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un plan industrial masiv pentru investiții în tehnologii curate, care nu numai că ar trebui să mențină continentul în avangarda elaborării unui viitor mai ecologic, ci și să îi garanteze supraviețuirea economică în contextul în care se confruntă cu provocări din partea Chinei și a Statelor Unite în sfera competitivității tehnologice.

„Planul Industrial pentru Pactul Verde”, axat pe patru piloni – mediul de reglementare, finanțare, competențe și comerț -, va facilita mult mai mult acordarea de subvenții pentru industriile ecologice și va reuni proiecte la nivelul UE, care vor beneficia de o finanțare majoră, în contextul în care UE urmărește obiectivul de a fi neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

The road to net-zero will be the greatest transformation of our times.

Europe has what it takes – talent, researchers, industrial capacity.

And it has a plan for the future ↓ https://t.co/wtwm5yBBUp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2023