SUA
De la erou la zero: Cum a eșuat politica externă a lui Donald Tusk înaintea primirii noului președinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă de către Trump (Politico)
Locul privilegiat al Poloniei la masa deciziilor de vârf în politica externă europeană a durat doar aproximativ un an și jumătate, acum fiind torpilată de un război politic deschis între noul președinte al țării Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, un veteran al politicii naționale și europene, scrie Politico Europe într-un amplu material în pregătirea vizitei pe care Nawrocki o va efectua miercuri, 3 septembrie, la Casa Albă.
“Polonia a lipsit de la reuniunea de criză de la Casa Albă, la care lideri europeni de prim rang s-au grăbit să ajungă la Washington pentru a-l proteja pe Volodimir Zelenski de Donald Trump. O încercare anterioară de a revitaliza Triunghiul de la Weimar dintre Polonia, Germania și Franța se estompează pe măsură ce Parisul și Berlinul își încălzesc relațiile pe cont propriu, iar statutul Poloniei ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului este subminat de bătăliile politice privind refugiații ucraineni”, scrie Politico Europe.
Aceste diviziuni interne vor fi pe deplin vizibile miercuri, când noul președinte de dreapta Karol Nawrocki se va afla la Casa Albă pentru a-și vizita aliatul politic Trump, care a făcut campanie deschisă pentru el în timpul alegerilor prezidențiale poloneze de la începutul acestui an, găzduindu-l pe Nawrocki în Biroul Oval.
Antipatie reciprocă
Această vizită îl nemulțumește pe premierul pro-UE Donald Tusk, care i-a transmis lui Nawrocki un mesaj critic, amintindu-i că, potrivit Constituției Poloniei, politica externă este stabilită de guvernul condus de premier.
„Probabil va dura ceva timp până când biroul președintelui va înțelege regulile jocului și consecințele prevederilor constituționale. Voi explica și voi informa cu răbdare cum ar trebui să arate o asemenea cooperare”, a ironizat Tusk.
Vizita se transformă într-o demonstrație de forță între cei doi politicieni, a căror antipatie reciprocă este evidentă. Astfel, Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe privind obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură pagină.
Ministerul de Externe a replicat că era „de fapt poziția guvernului polonez, care prin natura sa este concisă”, în timp ce ministrul Radek Sikorski se află și la el la Washington cu ocazia acestei vizite.
Dar guvernul de la Varșovia insistă că Tusk deține frâiele. „Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”, a declarat pentru presa poloneză purtătorul de cuvânt al MAE, Paweł Wroński.
Luptă pentru putere: cine conduce Polonia?
Bătălia face parte dintr-un război mai amplu privind cine conduce Polonia.
Tusk conduce o coaliție centristă care a preluat puterea în decembrie 2023, după ce a înlăturat guvernul PiS, aflat la putere timp de opt ani. Nawrocki a fost susținut de PiS, iar victoria sa din iunie, plus revenirea lui Trump la Casa Albă, au afectat speranțele lui Tusk de a readuce Polonia complet în mainstream-ul UE. Totuși, Tusk a reușit să deblocheze miliarde de euro din fonduri europene înghețate de Bruxelles din cauza îngrijorărilor că fostul guvern PiS politiza justiția și submina statul de drept. Guvernul său a fost, de asemenea, primit înapoi la masa deciziilor din UE — sprijinit de armata în creștere rapidă a Poloniei, de bugetul său de apărare și de performanțele economice remarcabile.
Acum însă este prins într-un război de gherilă cu Nawrocki, care își folosește mandatul național pentru a-și asuma un rol mai mare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. La o întâlnire tensionată săptămâna trecută între Nawrocki și Cabinetul lui Tusk, președintele a încercat să se implice în detaliile unui proiect de construire a unui aeroport în centrul Poloniei, l-a mustrat pe ministrul de finanțe și a cerut guvernului să-și actualizeze programul pentru a include propriile promisiuni electorale.
Deși nu îi va fi ușor să-l răstoarne pe Tusk pe plan intern, Nawrocki are mai multă libertate în afara țării.
Călătoria la Washington va fi prima vizită externă a lui Nawrocki — un semn al importanței Statelor Unite pentru Polonia, dar și al legăturilor politice dintre președintele polonez și cel american.
Nawrocki și Trump vor purta „discuții bilaterale, nu doar despre Ucraina, ci și despre securitatea Poloniei. Trebuie să ne concentrăm pe amenințările la adresa Poloniei, pentru că sunt multe. Asta nu înseamnă că nu vom vorbi despre viitorul Ucrainei, pentru că Polonia nu poate fi lăsată pe dinafară din acea discuție”, a declarat Marcin Przydacz, consilierul de politică externă al lui Nawrocki, la începutul acestei săptămâni.
Tusk și Nawrocki urmează să aibă o întâlnire bilaterală înainte de vizita la Washington; alianța cu SUA este considerată crucială pentru securitatea Poloniei de toate taberele din această țară profund divizată.
COMISIA EUROPEANA
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
UE ar trebui să-și reevalueze acordul comercial cu Statele Unite dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințările de a sancționa blocul european pentru reglementările sale în domeniul tehnologiei, a sugerat Teresa Ribera, vicepreședintele Comisiei Europene ce are în administrare domeniile de tranziție curată, justă și competitivă.
Aceasta a acordat un interviu publicației Financial Times, citată de Politico Europe, în care a spus că Uniunea Europeană trebuie să fie „curajoasă” și să „evite tentația de a se subordona intereselor altora” prin diluarea legilor sale emblematice privind serviciile digitale și piețele digitale, care au fost atacate de Trump și aliații săi, pentru a calma Washingtonul.
„Putem fi amabili, politicoși, putem încerca să găsim soluții la probleme și discrepanțe, dar nu putem accepta orice (ne cer ei)”, a declarat Ribera, într-un mesaj care poate fi interpretat ca o critică la adresa abordării UE în negocierile cu administrația Trump. „Nu putem fi supuși voinței unei țări terțe”, a continuat aceasta.
Suveranitatea UE era în joc, a adăugat socialista spaniolă. „Este destul de evident că vom apăra acest lucru. Nu putem să ne jucăm cu valorile noastre doar pentru a răspunde preocupărilor altora”, a spus ea.
Ribera a adăugat că UE nu va amâna anchetele asupra giganților tehnologici americani, precum X. „Companiile tehnologice americane obțin profituri mari din această piață, dar sunt supuse acelorași legi și reglementări ca orice alt actor”, a spus ea.
Un alt înalt oficial al UE, comisarul pentru strategie industrială Stéphane Séjourné, a declarat săptămâna aceasta că acordul comercial dintre UE și SUA ar trebui revizuit dacă „intențiile” lui Trump se transformă în „declarații”, semn al unei revolte crescânde în cadrul executivului UE față de răspunsul instituțional la amenințările americane.
Zilele trecute, Donald Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va înceta să mai vândă tehnologie și cipuri către țări cu reguli digitale descrise de liderul american drept discriminatorii față de companiile americane.
În bătaia puștii se află și Uniunea Europeană. Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologic au lansat atacuri repetate asupra Actului UE privind serviciile digitale, o reglementare ce vizează platformele de socializare, descriindu-l drept „orwellian”, acuzând blocul european de cenzură. Statele Unite se plâng, în egală măsură, că anumite aspecte ale Actului privind serviciile digitale vor genera costuri asupra companiilor americane.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Comisia Europeană a apărat înțelegerea, criticat în unele capitale europene ca fiind o capitulare jenantă, spunând că era singura modalitate de a evita un război comercial total și o modalitate de a menține SUA de partea Europei în ceea ce privește securitatea pe termen lung a Europei și a Ucrainei.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari, dar Ribera a pus la îndoială dacă acest lucru este cu adevărat posibil. „Nu Comisia Europeană cumpără produse energetice. În majoritatea cazurilor, nici măcar statele membre nu fac acest lucru”, a spus ea.
ROMÂNIA
Premierul Bolojan, întâlnire cu emisarul lui Trump pentru parteneriate globale: România și SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, el afirmând că România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
”România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris Bolojan într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.
PM @Bolojan : Romania and the U.S. @AMBZAMPOLLI are working closely to strengthen our Strategic Partnership 🇷🇴🇺🇸—turning shared opportunities into real benefits for our citizens.
— Guvernul României (@GuvernulRo) August 27, 2025
Discuțiile dintre cei doi s-au înscris în cadrul mai larg al Parteneriatului Strategic România – SUA, care vizează cooperarea în domenii-cheie precum securitatea, apărarea, energia, economia și mobilitatea cetățenilor.
Tema securității și cooperării militare rămâne centrală, având în vedere prezența extinsă a trupelor americane pe teritoriul României și rolul țării noastre în flancul estic al NATO, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
De asemenea, România urmărește accelerarea procesului de includere în Programul Visa Waiver, un obiectiv susținut de Washington și esențial pentru consolidarea legăturilor directe dintre societățile română și americană.
Pe plan economic și energetic, parteneriatul include proiecte strategice precum cooperarea în domeniul energiei nucleare civile – prin reactoarele modulare mici (SMR) dezvoltate cu sprijin american la Doicești – și investiții în infrastructura energetică.
CHINA
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
China a anunțat miercuri că nu va participa la negocierile privind denuclearizarea alături de Statele Unite și Rusia, după ce președintele american Donald Trump declarase că speră să includă Beijingul în discuții, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important. Rusia este dispusă să o facă și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem lăsa armele nucleare să se prolifereze. Trebuie să oprim armele nucleare”, a afirma Trump luni, la Casa Albă.
Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a răspuns miercuri că nu este „nici rezonabil, nici realist” să se aștepte ca Beijingul să participe la negocieri trilaterale privind dezarmarea nucleară alături de Washington și Moscova.
„China și Statele Unite nu se află deloc la același nivel în ceea ce privește capabilitățile nucleare”, a spus Guo. „Țările cu cel mai mare arsenal nuclear ar trebui să își îndeplinească cu adevărat responsabilitatea specială și principală privind dezarmarea nucleară”, a adăugat el.
Aceste puteri trebuie „să treacă la o reducere substanțială și semnificativă a arsenalelor lor, pentru a crea condițiile necesare realizării unei dezarmări nucleare complete și definitive”, a pledat oficialul chinez.
Beijingul a mai subliniat că își menține arsenalul nuclear „la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și nu se angajează într-o cursă a înarmărilor cu nicio țară.”
Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), în 2024 Statele Unite aveau 3.708 focoase nucleare, Rusia 4.380, în timp ce China dispunea de 500, cu 90 mai mult decât în anul precedent.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat, cu ocazia summitului din Alaska de la 15 august, că Rusia și SUA ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, menționând explicit necesitatea de a gestiona expirarea tratatului New START – ultima convenție majoră care limitează arsenalul strategic nuclear, stabilind un plafon de 1 550 focoase și sisteme de lansare pentru fiecare parte, relatează Reuters. Tratatul, semnat în 2010 și extins până în februarie 2026, este acum singurul acord nuclear în vigoare între Washington și Moscova, iar expirarea sa ridică temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.
La rândul său, Donald Trump a reluat ideea de a extinde discuțiile de dezarmare nucleară, cu potențiala includere a Chinei, într-un apel la „denuclearizare”, adresat atât Moscovei, cât și Beijingului. De altfel, după întâlnirea recentă avută cu Putin în Alaska, liderul american a declarat că denuclearizarea a fost unul dintre principalele puncte pe agenda discuțiilor și a dat asigurări că președintele rus este pregătit să reducă arsenalul nuclear. El și-a exprimat speranța că și China va fi pregătită pentru acest lucru.
