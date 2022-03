De la Kiev, liderii polonezi au cerut o misiune NATO de menținere a păcii în Ucraina și acordarea rapidă a statutului de țară candidată la UE

Polonia a solicitat marți, la Kiev, într-un oraș înconjurat de trupe ruse, o misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina și acordarea rapidă a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Premierul Mateusz Morawiecki și liderul partidului de guvernământ Jaroslaw Kaczynski s-au aflat marți, la Kiev, alături de prim-miniștrii Cehiei și Sloveniei, pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Denis Şmîhal.

Morawiecki și omologii săi ceh, Petr Fiala, și sloven, Janez Janša, au fost prezenți în capitala Ucrainei, înconjurată de armata rusă, în calitate de reprezentanți ai Consiliului European.

O misiune internaţională de menţinere a păcii ar trebui trimisă să opereze în Ucraina, a declarat liderul partidului polonez de guvernământ PiS în timpul unei conferinţe de presă la Kiev, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

“Cred că este necesar să avem o misiune de pace a NATO, eventual o structură internaţională mai largă, dar o misiune care va putea să se apere, care să opereze pe teritoriul ucrainean, care se va afla pe teritoriul ucrainean cu acordul preşedintelui şi al guvernului Ucrainei şi care nu va fi o misiune fără apărare”, a spus Jaroslaw Kaczynski în timpul conferinţei de presă difuzate de televiziunea poloneză.

Jaroslaw Kaczynski, fratele geamăn al președintelui Lech Kaczyński decedat în tragedia aviatică de la Smolensk din 2010, este considerat principalul factor de decizie din Polonia, o țară care a propus recent să doneze Statelor Unite toate avioanele sale MiG-29 pentru a fi apoi transferate Ucrainei în lupta contra Rusiei, o solicitare respinsă însă de Washington.

Această misiune se va “strădui să instaureze pacea, să acorde ajutor umanitar dar, în acelaşi timp, va fi protejată de forţe adecvate, de forţe armate”, a declarat Kaczynski, potrivit Agerpres.

Premierul Mateusz Morawiecki a insistat asupra necesităţii de a acorda rapid Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

“UE trebuie să-i acorde acest statut cât mai curând posibil”, a spus Morawiecki, potrivit agenţiei de presă poloneze PAP, la finalul întâlnirii cu preşedintele Zelenski.

“Europa trebuie să înțeleagă că, dacă pierde Ucraina, nu va mai fi niciodată la fel. Nu va mai fi Europa. Mai degrabă va fi o versiune învinsă, umilită și patetică a ceea ce a fost. Îmi doresc o Europă puternică și hotărâtă”, a mai spus el, într-o postare pe Twitter, evidențiind imagini din timpul întâlnirii cu președintele Ucrainei.

Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU

Într-un prim mesaj difuzat pe reţelele de socializare imediat după sosirea sa la Kiev, premierul Morawiecki a afirmat că “acest război este rezultatul acţiunilor unui tiran crud care atacă civili, bombardează oraşe şi spitale din Ucraina”, o referire la preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Mesajul a fost însoţit de mai multe fotografii ale liderilor polonez, ceh şi sloven aşezaţi la o masă cu o hartă a Ucrainei întinsă în faţa lor.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022