De la Kiev, Vera Jourova se declarată impresionată de eforturile Ucrainei pentru combaterea corupției, dar semnalează ca mai sunt lucruri de făcut: Este nevoie de legi bune și de instituții puternice

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru valori și transparență, Vera Jourova, a lăudat luni Ucraina pentru lupta împotriva corupției, dar a precizat că este nevoie de efort suplimentar din partea țării care aspiră să devină membră a Uniunii Europene, informează Reuters.

Aflată într-o vizită la Kiev, Jourova a comparat eforturile actuale cu situația în care se afla Ucraina în 2017 tocmai pentru a reliefa îmbunătățirile.

”Nu am simțit intenția puternică. Acum mă aflu într-o stare total diferită, comparativ cu 2017. Cred că ucrainenii s-au săturat de vechea Ucraină și doresc un nou sistem. Ei vor să vadă instituții care să funcționeze bine, care să urmărească și să investigheze cazurile de corupție ale crimei organizate la toate nivelurile, nu doar la nivelul celor mari, ci și la nivelurile inferioare”, a precizat vicepreședintele Comisiei Europene, fapt reliefat și în discuția pe care a avut-o cu premierul ucrainean Denys Shmyhal.

Work remains, but impressed by all the steps taken by 🇺🇦amidst #war & reassured on the commitment for remaining reforms.

We keep working on making Russia pay for its crimes & will continue to support #Ukraine.

Very productive meeting w/ PM @Denys_Shmyhal in #Kyiv. pic.twitter.com/mYjKobZWfP

— Věra Jourová (@VeraJourova) November 28, 2023