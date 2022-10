De la Londra, Nicu Popescu subliniază că Marea Britanie sprijină ferm R. Moldova pe calea reformelor, modernizării europene și consolidării rezilienței în fața provocărilor

Premierul britanic, Rishi Sunak, a avut marți seara o discuție telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a-i transmite ”sprijinul neclintit al Regatului Unit pentru Ucraina”.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, șeful guvernului de la Londra a remarcat ”importanța activității Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în Ucraina pentru a asigura siguranța nucleară și pentru a asigura transparența în ceea ce privește orice dezinformare”.

”Ambii lideri au convenit asupra necesității de a continua să exercite presiuni asupra regimului barbar al lui Putin prin continuarea sancțiunilor economice. Președintele Zelenski l-a felicitat pe prim-ministru pentru numirea sa și i-a urat un Diwali fericit. Prim-ministrul i-a mulțumit și a spus că speră că se vor vedea în curând în persoană”.

In an excellent conversation with @RishiSunak we agreed to write a new chapter in 🇺🇦-🇬🇧 relations but the story is the same – full support in the face of Russian aggression. I appreciate PM’s first call to Ukraine. And always grateful for the support of the 🇬🇧 people.

