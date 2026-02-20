De la Madrid, Kubilius avertizează că apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB: „Dacă ar avea loc o agresiune rusă, nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania”

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a afirmat joi, la Madrid, că apărarea colectivă a UE ar putea fi slăbită dacă statele membre nu respectă angajamentele NATO privind cheltuielile pentru înarmare, în contextul refuzului Spaniei de a aloca 5% din PIB pentru apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se bazează pe principiul cunoscut ca apărare colectivă. Aceasta înseamnă că dacă nu investești în capacități (de apărare) în țara ta, îți slăbești nu doar propriile capacități, ci și pe cele ale apărării colective”, a spus comisarul european în fața presei.

„Nu-mi pot imagina cum vom implementa noile obiective privind capacitățile (de apărare) ale NATO dacă nu se investește în ele”, a insistat el când a fost întrebat de jurnaliști despre cazul Spaniei.

Spania a refuzat, la summitul NATO de anul trecut, să aloce apărării 5% din PIB, nivel solicitat de președintele american Donald Trump, considerând aceste cheltuieli disproporționate, iraționale și incompatibile cu menținerea prestațiilor sociale, chiar dacă majorarea ar urma să fie implementată etapizat până în 2035.

Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez s-a angajat să îndeplinească noile ținte privind capabilitățile militare convenite la summitul NATO din 2025, dar a estimat că obiectivul asumat anterior de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile militare este „suficient, realist și compatibil cu statul social”, promițând doar să crească ușor acest procent, până la 2,1% din PIB.

Dar, în viziunea comisarului european pentru apărare, „nu există nicio țară” în UE care să se poată apăra singură și „toate” trebuie să dezvolte capacitățile de apărare convenite la ultimul summit NATO, adică să aloce apărării cheltuieli de 5% din PIB până în 2035.

Vorbind în fața parlamentarilor spanioli, Kubilius a cerut să fie luată „foarte în serios” amenințarea rusească, el motivând că serviciile de informații din țările UE avertizează de mult timp asupra posibilității unui atac al Rusiei împotriva blocului comunitar.

Dacă ar avea loc o agresiune rusă în partea estică a Europei, „nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania”, întrucât așa ceva ar putea „distruge economii și piețe financiare”, a argumentat el, aducând în sprijinul acestei afirmații ceea ce a prezentat drept incursiuni efectuate de drone rusești în orașe europene precum Bruxelles sau Copenhaga și chiar pe „un aeroport militar din Germania”, referindu-se de fapt la aparițiile de anul trecut ale unor drone de origine necunoscută în jurul unor aeroporturi și baze militare europene.

Comisarul european a insistat ca Rusia să nu fie privită drept un adversar „mic sau slab”, subliniind că armata rusă „câștigă experiență pe frontul din Ucraina”.

Totodată, el a deplâns ceea ce a descris drept o „lipsă de unitate” în rândul statelor UE în privința consolidării apărării europene și s-a întrebat: „Dacă nu acum, atunci când?”