De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne așa și în viitor”, a declarat Orbán, conform unui discurs televizat.

De partea cealaltă, Putin a salutat poziția „echilibrată” a Ungariei în privința Ucrainei.

„Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”, i-a transmis președintele rus lui Orban, care se opune sancțiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene și critică sprijinul acordat Kievului.

Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.

„Viktor Orbán a afirmat la Moscova că Ungaria este pregătită să găzduiască negocieri de pace și să contribuie la succesul acestora, declarând acest lucru în partea publică a întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin la Kremlin. Premierul Orbán a subliniat, de asemenea, că Ungaria rămâne angajată să continue cooperarea energetică ungaro-rusă, care este în interesul național al Ungariei”, a scris purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, pe X.

Premierul ungar se confruntă la începutul anului viitor cu alegeri parlamentare dificile, în condițiile în care partidul său, Fidesz, este depășit în sondaje de forțele pro-europene din opoziție, scrie The Guardian.

Ungaria a rămas cel mai apropiat aliat al Rusiei în interiorul UE, criticând constant reacția blocului la agresiunea asupra Ucrainei și solicitând atât o relaționare mai strânsă cu Moscova, cât și ridicarea sancțiunilor.

AFP a remarcat că, de la revenirea la putere în 2010, Orbán s-a întâlnit cu Putin de 15 ori, inclusiv de patru ori de la invazia pe scară largă din 2022.

Amintim că Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.

Luna trecută, Statele Unite au decis să sancționeze giganții energetici ruși Lukoil și Rosneft și au anulat un summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.

Potrivit Budapestei, Ungaria a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit la începutul lunii cu Trump la Casa Albă.