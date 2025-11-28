INTERNAȚIONAL
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne așa și în viitor”, a declarat Orbán, conform unui discurs televizat.
De partea cealaltă, Putin a salutat poziția „echilibrată” a Ungariei în privința Ucrainei.
„Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”, i-a transmis președintele rus lui Orban, care se opune sancțiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene și critică sprijinul acordat Kievului.
Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.
„Viktor Orbán a afirmat la Moscova că Ungaria este pregătită să găzduiască negocieri de pace și să contribuie la succesul acestora, declarând acest lucru în partea publică a întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin la Kremlin. Premierul Orbán a subliniat, de asemenea, că Ungaria rămâne angajată să continue cooperarea energetică ungaro-rusă, care este în interesul național al Ungariei”, a scris purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, pe X.
🕊️ @PM_ViktorOrban affirmed in Moscow that Hungary is ready to host peace talks and contribute to their success, stating this during the public part of his meeting with President Vladimir Putin in the Kremlin.
PM Orbán also underlined that Hungary remains committed to continuing… pic.twitter.com/OulK3H86jL
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 28, 2025
Orban merge la Moscova pentru discuții cu Putin: „Mă duc să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și pentru anul viitor"
Premierul ungar se confruntă la începutul anului viitor cu alegeri parlamentare dificile, în condițiile în care partidul său, Fidesz, este depășit în sondaje de forțele pro-europene din opoziție, scrie The Guardian.
Ungaria a rămas cel mai apropiat aliat al Rusiei în interiorul UE, criticând constant reacția blocului la agresiunea asupra Ucrainei și solicitând atât o relaționare mai strânsă cu Moscova, cât și ridicarea sancțiunilor.
AFP a remarcat că, de la revenirea la putere în 2010, Orbán s-a întâlnit cu Putin de 15 ori, inclusiv de patru ori de la invazia pe scară largă din 2022.
Amintim că Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.
Luna trecută, Statele Unite au decis să sancționeze giganții energetici ruși Lukoil și Rosneft și au anulat un summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.
Potrivit Budapestei, Ungaria a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit la începutul lunii cu Trump la Casa Albă.
ROMÂNIA
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan.
Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către un nou contingent de soldați profesioniști. Mesajul a fost prezentat de Mihai Șomordolea, Consilier de Stat și Secretarul CSAT, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I din București.
În mesajul adresat militarilor, șeful statului a subliniat importanța momentului depunerii jurământului. „Astăzi, un nou contingent de soldați profesioniști depune jurământul, un moment cu o semnificație profundă în parcursul fiecăruia dintre dumneavoastră”, a transmis președintele, subliniind că jurământul militar reprezintă „un angajament solemn prin care vă dedicați fără rezerve energia, devotamentul și profesionalismul în slujba țării”.
Nicușor Dan a afirmat că acest legământ constituie „declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți”.
Ceremonia a fost, totodată, un moment de omagiere a celor care au luptat pentru libertatea și unitatea statului român. „Această ceremonie este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră”, se arată în mesaj.
Președintele a făcut referire și la situația regională, amintind că România se confruntă cu provocări de securitate majore. „La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri”, a spus el.
În acest context, România continuă să joace un rol esențial în arhitectura de securitate euroatlantică.
„Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a afirmat președintele.
Adresându-se direct militarilor, Nicușor Dan a evidențiat responsabilitatea pe care aceștia și-o asumă odată cu depunerea jurământului. „Ați devenit membri ai marii familii a Armatei României, instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri. Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră”, a subliniat acesta.
Totodată, președintele le-a transmis că depunerea jurământului reprezintă asumarea unei misiuni fundamentale.
„Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională”, a adăugat el.
Șeful statului le-a adresat militarilor un apel la demnitate și mândrie: „Fiți demni de acest legământ. Fiți mândri de uniforma pe care o purtați și de drapelul sub care ați jurat credință!”.
INTERNAȚIONAL
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia, susține Friedrich Merz
Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters, citat de Agerpres.
„Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și, dacă se ajunge la un acord de pace, Ucraina va continua să aibă nevoie de forțe armate puternice și garanții de securitate credibile de la partenerii săi. Cea mai importantă garanție este o armată ucraineană bine echipată”, a spus cancelarul german într-o conferință de presă cu premierul Estoniei.
„Iată de ce discutăm și despre mărimea armatei ucrainene ca țintă viitoare”, a continuat liderul conservator german, care a adăugat că este prematur de discutat despre orice desfășurare de trupe internaționale.
Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol" în Ucraina „în cazul încetării ostilităților"
Administrația președintelui american Donald Trump a difuzat săptămâna trecută un plan în 28 de puncte care a alarmat Ucraina și aliații săi europeni, deoarece favoriza în mod semnificativ Moscova.
Miercuri, miniștrii de externe din UE s-au reunit în regim de videoconferință pentru a discuta despre situația din Ucraina, moment considerat la Bruxelles o ocazie de a „vorbi cu o singură voce europeană” și de a stabili condițiile ne-negociabile ale UE, asigurându-se că toate cele 27 de state membre rămân aliniate pe măsură ce negocierile se accelerează.
La finalul reuniunii, Kaja Kallas a susținut o declarație în care a afirmat că proiectul de plan nu include „nici o singură concesie” din partea Moscovei și a susținut că un acord trebuie să impună obligații Rusiei, inclusiv reducerea dimensiunii armatei și a cheltuielilor militare. „Dacă cheltuiți aproape 40 % (din cheltuielile totale ale guvernului) pentru armată, veți dori să o folosiți din nou, iar acest lucru reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a afirmat ea.
Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru o „pace justă și durabilă" în Ucraina, subliniază Kaja Kallas: Accentul trebuie pus pe ce trebuie să facă agresorul, nu pe ce trebuie să sacrifice victima
Kallas a remarcat antecedentele de ostilitate ale Rusiei: „Dacă agresiunea dă roade, aceasta va servi drept invitație la repetarea agresiunii și la utilizarea ei și în alte părți, ceea ce reprezintă o amenințare pentru toată lumea, în special pentru țările mai mici. Iar în Europa… există doar două tipuri de țări: țările mici și cele care nu și-au dat seama încă că sunt țări mici”.
Duminică, oficiali din SUA, Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie și UE s-au reunit la Geneva pentru a revizui planul SUA. Washingtonul și Kievul au declarat ulterior că discuțiile au dus la elaborarea unui „cadru actualizat și îmbunătățit” pentru discuții ulterioare.
Vorbind la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „datorită eforturilor depuse de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii, în ultimele zile la Geneva, avem acum un punct de plecare”, avertizând însă că „sunt necesare eforturi mult mai mari”.
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Von der Leyen a confirmat, de asemenea, planurile de a accelera utilizarea activelor rusești înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, o măsură la care Belgia s-a opus în cadrul Consiliului European de luna trecută, din cauza temerilor că președintele rus Vladimir Putin ar putea lua măsuri de represalii împotriva Belgiei, unde sunt păstrate activele.
