De la München, Germania recunoaște o ”nouă ordine globală în curs de dezvoltare”: Epoca omniprezentului polițist global american s-a încheiat

Corespondență de la München

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a lansat vineri, în deschiderea Conferinței de Securitate de la München, un atac la adresa Statelor Unite, Chinei și Rusiei pentru adâncirea stării de insecuritate și neîncredere globale printr-o ”competiție a marilor puteri” care poate declanșa o nouă cursă a înarmărilor nucleare.

Într-un discurs în care a deschis lucrările prestigioasei Conferințe, Steinmeier a criticat nominal fiecare dintre cele trei capitale și a deplâns abordarea celor trei mari puteri la nivelul politicii globale.

”Măreț din nou, chiar în detrimentul vecinilor și al partenerilor”, a spus Steinmeier, într-un atac indirect la adresa președintelui american Donald Trump, care și-a construit edificiul politicii externe pe premisa ”Să facem America măreață din nou”.

German Federal President Frank-Walter #Steinmeier: “Our political agenda does not include westernizing the world. However, we cannot and must not abandon the normative project of creating a world which makes the dignity of the individual one of the overarching goals.” #MSC2020 pic.twitter.com/3MZuWzvplE

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2020