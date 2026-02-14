SUA
De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat sâmbătă, într-un discurs de referință susținut de la pupitrul Conferinței de Securitate de la München, pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale, interesul Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
O alianță istorică și „iluzia postbelică”
„Ne-am adunat astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când această conferință a început în 1963, se desfășura într-o națiune, de fapt, pe un continent care era divizat împotriva lui însuși. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei”, a afirmat el, evocând contextul tensionat al Războiului Rece.
„La acea vreme, victoria era departe de a fi sigură, dar eram motivați de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combăteam, ci și de ceea ce susțineam”, a spus el, subliniind că succesul Occidentului nu a fost niciodată garantat.
În același registru istoric, Rubio a susținut că entuziasmul de după 1989 a generat o viziune greșită asupra evoluției lumii, o aluzie la teoria lui Francis Fukuyama că înfrângerea Uniunii Sovietice și câștigarea Războiului Rece a determinat sfârșitul istoriei.
„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, aceea că am intrat în „sfârșitul istoriei” și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate doar prin comerț și schimburi comerciale vor înlocui acum naționalitatea, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces, va înlocui acum interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără frontiere, în care toată lumea va deveni cetățean al lumii”, a declarat el.
„Aceasta a fost o idee prostească”, a adăugat el, într-una dintre cele mai tranșante formulări ale discursului.
Continuând în aceeași direcție, șeful diplomației americane a vorbit despre ceea ce a numit o „iluzie postbelică”.
„Am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, cu prețul menținerii capacității de a se apăra”, a afirmat el, calificând drept iluzie „viziunea dogmatică a comerțului liber și fără restricții”.
O Europă puternică, legată de destinul Americii
O parte consistentă a discursului a fost dedicată reafirmării legăturilor istorice și culturale dintre Europa și Statele Unite. Rubio a invocat „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”, a spus el, enumerând figuri precum Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare și The Beatles drept simboluri ale unei moșteniri comune care face Europa specială.
Într-o altă încercare de a câștiga simpatia publicului european, Rubio afirmă că „într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, trebuie să fie clar pentru toată lumea că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră se află poate în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”.
„De aceea noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre. … Motivul, prieteni, este că ne pasă profund”, a afirmat el.
„Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru, iar dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profunda noastră preocupare pentru o Europă cu care suntem legați, nu doar economic, nu doar militar, ci și spiritual și cultural”, a adăugat el.
El a făcut referire și la trupele NATO, spunând că „am sângerat și am murit cot la cot” și afirmând că SUA „trasează calea către un nou secol de prosperitate” în care dorește să o facă împreună cu Europa.
Într-un mesaj direct către aliați, Rubio a subliniat că Washingtonul dorește o Europă puternică.
„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire și restaurare, motivați de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran și vital ca civilizațiile noastre din trecut, și suntem pregătiți, dacă va fi necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm și sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri din Europa”, a spus el.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a afirmat el, cuvintele sale fiind întâmpinate cu aplauze.
„Nu căutăm să ne separăm” de Europa
Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.
„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.
„Vrem să o facem împreună cu voi, cu o Europă mândră de moștenirea și istoria sa… cu o Europă care are mijloacele de a se apăra și voința de a supraviețui”, a spus el.
„Viitorul este inevitabil, iar destinul nostru comun ne așteaptă”, a adăugat el.
„Într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie clar pentru toți că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”, a afirmat el.
“In a time of headlines, heralding the end of the Transatlantic Era is neither our goal nor our wish. For us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe.”
— 🇺🇸 Secretary of State @SecRubio at #MSC2026.
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
SUA nu sunt interesate să fie „custodele declinului controlat al Occidentului”: „Declinul este o alegere”
Rubio a respins ideea unui declin inevitabil al Occidentului. El a revenit la paralela istorică cu Europa imediat după cel de-al doilea război mondial, afirmând că „atunci – ca și acum – mulți au ajuns să creadă că era dominației Occidentului ajunsese la sfârșit și că viitorul nostru era destinat să fie un ecou slab și firav al trecutului nostru”.
„Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face și pe noi mai slabi. Vrem aliați care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliații noștri să fie împovărați de vină și rușine”, a declarat el.
„Vrem aliați care să fie mândri de cultura și moștenirea lor, care să înțeleagă că suntem moștenitori ai aceleiași civilizații mărețe și nobile și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere, și de aceea nu vrem ca aliații noștri să raționalizeze status quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara”, a afirmat el.
Astfel, secretarul de stat american consideră că „declinul este o alegere”.
„Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim custodele politicos al declinului controlat al Occidentului”, a adăugat el.
ONU are nevoie de reforme urgente. Migrația ca element de fractură civilizațională, în ochii lui Rubio
În final, secretarul de stat american a abordat rolul organizațiilor internaționale, susținând că acestea trebuie reformate.
El a afirmat că Organizația Națiunilor Unite s-a dovedit „neputincioasă” în timpul războaielor importante din Gaza și Ucraina, a spus el.
„Într-o lume perfectă, toate aceste probleme și multe altele ar fi rezolvate de diplomați și de rezoluții formulate în termeni fermi. Dar nu trăim într-o lume perfectă și nu putem continua să permitem celor care amenință în mod flagrant și deschis cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea globală să se ascundă în spatele abstracțiilor dreptului internațional pe care ei înșiși le încalcă în mod sistematic”, a declarat el.
În acest context, Rubio a legat globalizarea de fenomenul migrației în masă.
„În căutarea unei lumi fără frontiere, am deschis porțile unui val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul popoarelor noastre”, a spus el.
El a insistat că migrația în masă nu este „o preocupare marginală cu consecințe minore”, ci „continuă să fie o criză care transformă și destabilizează societățile din tot Occidentul”, a afirmat el.
În opinia sa, răspunsul trebuie să includă o schimbare de paradigmă economică și strategică.
„Împreună, putem reindustrializa economiile noastre și reconstrui capacitatea de a ne apăra popoarele. Dar activitatea acestei noi alianțe nu ar trebui să se concentreze doar pe cooperarea militară și recuperarea industriilor din trecut. Ar trebui să se concentreze și pe promovarea intereselor noastre comune … pentru a construi un nou secol occidental”, a declarat el.
“And I’m here today to make it clear that America is charting the path for a new century of prosperity. And that once again, we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends.”
— 🇺🇸 Secretary of State @SecRubio at #MSC2026.
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promisese că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
NATO
“Hai să reparăm și să reînnoim încrederea transatlantică”: Merz și Rubio au discutat la München despre întărirea parteneriatului SUA-Europa
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
“De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. În era rivalității dintre marile puteri, apartenența la NATO nu reprezintă doar un avantaj competitiv pentru Europa. Așadar, haideți să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a scris Merz, pe X, după întrevedere.
El a reluat astfel mesajul pe care l-a formulat pe scena Conferinței de Securitate, căreia i s-a adresat în deschidere.
For three generations, trust amongst allies and partners has made NATO the strongest alliance of all times. In the era of great power rivalry, being a part of NATO is not only Europe’s competitive advantage. So let’s repair and revive transatlantic trust together. pic.twitter.com/Io05Q0COzD
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026
Într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat se arată că Rubio și Merz au discutat despre provocările globale urgente, inclusiv securizarea lanțurilor de aprovizionare, intensificarea eforturilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.
“Secretarul și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat de Germania Ucrainei, inclusiv asistența în valoare de peste 76 de miliarde de dolari acordată începând din 2022, și a discutat despre coordonarea continuă a eforturilor de reconstrucție. Secretarul Rubio și cancelarul Merz au reiterat importanța aprofundării parteneriatului dintre SUA și Germania în ceea ce privește aceste priorități critice”, a transmis diplomația americană.
In my meeting earlier today with German Chancellor Friedrich Merz, we discussed our shared efforts to secure supply chains, advance efforts to end the Russia–Ukraine war, and strengthen the partnership between the United States and Europe. pic.twitter.com/VdaAvWp2PE
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 13, 2026
Pe scena Conferinței cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâlnirea reconfirmând că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
În prima zi a conferinței, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat președinția de la Chișinău.
În ceea ce privește întâlnirea cu șeful diplomației americane, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului moldovean în marja Conferinței de Securitate de la München, a mai transmis Președinția Republicii Moldova.
Tot vineri, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.
Totodată, aceasta participă la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.
Ea are prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova.
ROMÂNIA
În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este “solidă”, afirmă ambasadorul României în SUA după întrevederea cu viitorul ambasador american la București
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este “solidă” şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti.
Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun.
Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul parteneriatului strategic şi a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susţinut, potrivit paginii de Facebook a Ambasadei României în SUA.
“Am avut o discuţie foarte bună şi directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configuraţie geopolitică, relaţia România – SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele ţări în următorii trei ani”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.
El i-a transmis ambasadorului desemnat urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-şi încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale, a menţionat sursa citată.
