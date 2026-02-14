De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului

Corespondență din München

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat sâmbătă, într-un discurs de referință susținut de la pupitrul Conferinței de Securitate de la München, pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale, interesul Statelor Unite cu privire la Groenlanda.

O alianță istorică și „iluzia postbelică”

„Ne-am adunat astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când această conferință a început în 1963, se desfășura într-o națiune, de fapt, pe un continent care era divizat împotriva lui însuși. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei”, a afirmat el, evocând contextul tensionat al Războiului Rece.

„La acea vreme, victoria era departe de a fi sigură, dar eram motivați de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combăteam, ci și de ceea ce susțineam”, a spus el, subliniind că succesul Occidentului nu a fost niciodată garantat.

În același registru istoric, Rubio a susținut că entuziasmul de după 1989 a generat o viziune greșită asupra evoluției lumii, o aluzie la teoria lui Francis Fukuyama că înfrângerea Uniunii Sovietice și câștigarea Războiului Rece a determinat sfârșitul istoriei.

„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, aceea că am intrat în „sfârșitul istoriei” și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate doar prin comerț și schimburi comerciale vor înlocui acum naționalitatea, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces, va înlocui acum interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără frontiere, în care toată lumea va deveni cetățean al lumii”, a declarat el.

„Aceasta a fost o idee prostească”, a adăugat el, într-una dintre cele mai tranșante formulări ale discursului.

Continuând în aceeași direcție, șeful diplomației americane a vorbit despre ceea ce a numit o „iluzie postbelică”.

„Am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, cu prețul menținerii capacității de a se apăra”, a afirmat el, calificând drept iluzie „viziunea dogmatică a comerțului liber și fără restricții”.

O Europă puternică, legată de destinul Americii

O parte consistentă a discursului a fost dedicată reafirmării legăturilor istorice și culturale dintre Europa și Statele Unite. Rubio a invocat „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”, a spus el, enumerând figuri precum Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare și The Beatles drept simboluri ale unei moșteniri comune care face Europa specială.

Într-o altă încercare de a câștiga simpatia publicului european, Rubio afirmă că „într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, trebuie să fie clar pentru toată lumea că acesta nu este nici obiectivul, nici dorința noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră se află poate în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”.

„De aceea noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre. … Motivul, prieteni, este că ne pasă profund”, a afirmat el.

„Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru, iar dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profunda noastră preocupare pentru o Europă cu care suntem legați, nu doar economic, nu doar militar, ci și spiritual și cultural”, a adăugat el.

El a făcut referire și la trupele NATO, spunând că „am sângerat și am murit cot la cot” și afirmând că SUA „trasează calea către un nou secol de prosperitate” în care dorește să o facă împreună cu Europa.

Într-un mesaj direct către aliați, Rubio a subliniat că Washingtonul dorește o Europă puternică.

„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire și restaurare, motivați de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran și vital ca civilizațiile noastre din trecut, și suntem pregătiți, dacă va fi necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm și sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri din Europa”, a spus el.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a afirmat el, cuvintele sale fiind întâmpinate cu aplauze.

„Nu căutăm să ne separăm” de Europa

Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.

„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.

„Vrem să o facem împreună cu voi, cu o Europă mândră de moștenirea și istoria sa… cu o Europă care are mijloacele de a se apăra și voința de a supraviețui”, a spus el.

„Viitorul este inevitabil, iar destinul nostru comun ne așteaptă”, a adăugat el.

SUA nu sunt interesate să fie „custodele declinului controlat al Occidentului”: „Declinul este o alegere”

Rubio a respins ideea unui declin inevitabil al Occidentului. El a revenit la paralela istorică cu Europa imediat după cel de-al doilea război mondial, afirmând că „atunci – ca și acum – mulți au ajuns să creadă că era dominației Occidentului ajunsese la sfârșit și că viitorul nostru era destinat să fie un ecou slab și firav al trecutului nostru”.

„Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face și pe noi mai slabi. Vrem aliați care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliații noștri să fie împovărați de vină și rușine”, a declarat el.

„Vrem aliați care să fie mândri de cultura și moștenirea lor, care să înțeleagă că suntem moștenitori ai aceleiași civilizații mărețe și nobile și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere, și de aceea nu vrem ca aliații noștri să raționalizeze status quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara”, a afirmat el.

Astfel, secretarul de stat american consideră că „declinul este o alegere”.

„Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim custodele politicos al declinului controlat al Occidentului”, a adăugat el.

ONU are nevoie de reforme urgente. Migrația ca element de fractură civilizațională, în ochii lui Rubio

În final, secretarul de stat american a abordat rolul organizațiilor internaționale, susținând că acestea trebuie reformate.

El a afirmat că Organizația Națiunilor Unite s-a dovedit „neputincioasă” în timpul războaielor importante din Gaza și Ucraina, a spus el.

„Într-o lume perfectă, toate aceste probleme și multe altele ar fi rezolvate de diplomați și de rezoluții formulate în termeni fermi. Dar nu trăim într-o lume perfectă și nu putem continua să permitem celor care amenință în mod flagrant și deschis cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea globală să se ascundă în spatele abstracțiilor dreptului internațional pe care ei înșiși le încalcă în mod sistematic”, a declarat el.

În acest context, Rubio a legat globalizarea de fenomenul migrației în masă.

„În căutarea unei lumi fără frontiere, am deschis porțile unui val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul popoarelor noastre”, a spus el.

El a insistat că migrația în masă nu este „o preocupare marginală cu consecințe minore”, ci „continuă să fie o criză care transformă și destabilizează societățile din tot Occidentul”, a afirmat el.

În opinia sa, răspunsul trebuie să includă o schimbare de paradigmă economică și strategică.

„Împreună, putem reindustrializa economiile noastre și reconstrui capacitatea de a ne apăra popoarele. Dar activitatea acestei noi alianțe nu ar trebui să se concentreze doar pe cooperarea militară și recuperarea industriilor din trecut. Ar trebui să se concentreze și pe promovarea intereselor noastre comune … pentru a construi un nou secol occidental”, a declarat el.

Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.

Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.

Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promisese că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu.

Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.

Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.

Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.