De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine

Corespondență din München

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

“De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. În era rivalității dintre marile puteri, apartenența la NATO nu reprezintă doar un avantaj competitiv pentru Europa. Așadar, haideți să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a scris Merz, pe X, după întrevedere.

El a reluat astfel mesajul pe care l-a formulat pe scena Conferinței de Securitate, căreia i s-a adresat în deschidere.

For three generations, trust amongst allies and partners has made NATO the strongest alliance of all times. In the era of great power rivalry, being a part of NATO is not only Europe's competitive advantage. So let's repair and revive transatlantic trust together. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026

Într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat se arată că Rubio și Merz au discutat despre provocările globale urgente, inclusiv securizarea lanțurilor de aprovizionare, intensificarea eforturilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.

“Secretarul și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat de Germania Ucrainei, inclusiv asistența în valoare de peste 76 de miliarde de dolari acordată începând din 2022, și a discutat despre coordonarea continuă a eforturilor de reconstrucție. Secretarul Rubio și cancelarul Merz au reiterat importanța aprofundării parteneriatului dintre SUA și Germania în ceea ce privește aceste priorități critice”, a transmis diplomația americană.

In my meeting earlier today with German Chancellor Friedrich Merz, we discussed our shared efforts to secure supply chains, advance efforts to end the Russia–Ukraine war, and strengthen the partnership between the United States and Europe. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 13, 2026

Pe scena Conferinței cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.

Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.

Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.

Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.

Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.

Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.