De la Osaka spre summitul extraordinar de la Bruxelles, Angela Merkel pune presiune și sugerează că președintele Comisiei Europene va fi Manfred Weber sau Frans Timmermans

Corespondență din Bruxelles

Președintele Consiliului European Donald Tusk a transmis sâmbătă, pe Twitter, un mesaj pentru România, aflată la finalul primei sale președinții la Consiliul Uniunii Europene, mandat ce se încheie duminică, 30 iunie, în aceeași zi în care liderii statelor membre se întrunesc la Bruxelles pentru a decide, într-un final, cine va conduce instituțiile UE în următorii cinci ani.

”Multe mulțumiri lui Klaus Iohannis și echipei sale pentru președinție energică și de succes. Ați încheiat 90 de dosare legislative în mai puțin de 100 de zile, asta este impresionant. Ne vom aminti întotdeauna Summitul de la Sibiu pe care l-ați găzduit de ziua Europei”, a scris Tusk.

Acesta a încheiat, scriind în română: ”Mulțumesc România!”

Many thanks to @KlausIohannis and his team for an energetic and successful @ro2019eu presidency.

You managed to have 90 pieces of legislation agreed in less than 100 days, that is impressive.

We will always remember the #SibiuSummit you hosted on #EuropeDay.

Mulțumesc România! pic.twitter.com/py8XGlLt6E

— Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2019