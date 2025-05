De la Praga, Volodimir Zelenski le cere aliaților să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune în aplicare o încetare a focului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o primă convorbire telefonică cu noul premier al Canadei, Mark Carney, prilej cu care au discutat despre aprofundarea realației UE-Canada.

„A fost ocazia perfectă de a reafirma forța legăturii UE-Canada și numeroasele oportunități care ne așteaptă. Am discutat cum să valorificăm succesul CETA și am convenit să explorăm o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și securității economice”, a scris președinta Executivului European într-un mesaj postat pe contul X.

Spoke with @MarkJCarney to congratulate him on his election.

It was the perfect opportunity to reaffirm the strength of the 🇪🇺🇨🇦 bond and the many opportunities that lie ahead.

We discussed how to build on the success of CETA and agreed to explore deeper cooperation on defence…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2025