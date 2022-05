De la pupitrul democrației europene, Emmanuel Macron propune crearea unei “comunități politice europene” și “revizuirea tratatelor” UE

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a marcat luni, 9 mai, Ziua Europei printr-o vizită în orașul ucrainean Odesa, port la Marea Neagră aflat în vizorul rachetelor armatei Rusiei în cadrul agresiunii militare ilegale și nejustificate pe care Moscova a declanșat-o împotriva Ucrainei.

Într-un gest de solidaritate concretă, după ce majoritatea edificiilor instituțiilor UE au fost iluminate în drapelul Ucrainei, care are aceleași culori precum drapelul Uniunii Europene, care marchează luni 72 de ani de la lansarea Declarației Schuman.

“Am venit să celebrez Ziua Europei la Odesa, orașul unde Pușkin a spus că “poți simți Europa” și unde astăzi poporul ucrainean își apără monumentele de gloanțe și rachete și libertatea de agresiunea rusă“, a scris el, pe Twitter.

“Nu sunteți singuri. UE este alături de voi“, a insistat Michel, aflat la a doua sa vizită Ucraina din ultimele săptămâni ca parte a deplasărilor liderilor occidentali în această țară după invazia în desfășurare a Federației Ruse pentru a demonstra sprijinul pe care Europa îl acordă Ucrainei.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022