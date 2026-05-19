De la Satu Mare la Iași, companiile germane modelează viitorul României prin dezvoltarea unor centre regionale puternice

Germania și România împărtășesc un model economic de succes bazat pe dezvoltarea unor centre regionale puternice, demonstrând că progresul sustenabil se construiește atunci când dezvoltarea nu rămâne concentrată exclusiv în București, ci susține comunitățile locale din întreaga țară.

Potrivit Ambasadei Germaniei la București, Grupul Knauf România a deschis la Târnăveni cea mai mare fabrică de vată minerală din regiune, o investiție istorică ce înseamnă locuri de muncă și creștere durabilă pentru întreaga zonă.

La Mediaș și Victoria, Rheinmetall dezvoltă rețele de producție pentru vehicule de luptă și muniție. Nu este doar asamblare, ci un transfer masiv de know-how și mii de locuri de muncă în inginerie și logistică.

Poli de inovație se dezvoltă astăzi în tot mai multe regiuni ale României, contribuind la modernizarea economiei locale și la crearea unor comunități mai puternice.

La Blaj, investițiile Bosch Romania au transformat orașul într-un centru industrial modern, orientat spre export. În zona Iași–Miroslava, Mennekes Romania a devenit un pilon important al industriei locale. La Craiova, Hengst Filtration contribuie la crearea unor locuri de muncă digitale de înaltă calificare prin dezvoltarea noului său centru IT.

„Când industria crește la nivel local, administrațiile au mai multe resurse pentru școli mai bune, transport modern și spații publice de calitate. În plus, locuitorii acestor orașe pot avea o carieră de succes și un trai bun aproape de casă, fără a mai fi nevoiți să plece departe”, transmite Ambasada Germaniei la București.