De la Tallinn, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas se declară “șocate și îngrozite” de atacurile cu rachete ale Rusiei asupra orașelor ucrainene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul Estoniei Kaja Kallas s-au declarat șocate și îngrozite de bombardamentele cu rachete ale Moscovei asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

De la Tallinn, acolo unde șefa executivului european a efectuat luni o vizită, von der Leyen și Kallas au condamnat acțiunile Rusiei, alăturându-se astfel altor înalți oficiali ai UE, Germaniei, Franței, dar și Alianței Nord-Atlantice în condamnarea acestor atacuri.

“Sunt șocată și îngrozită de atacurile violente asupra Kievului și a altor orașe ucrainene. Rusia a arătat încă o dată lumii ce reprezintă – teroare și brutalitate. Cei care sunt responsabili trebuie să fie trași la răspundere. Plângem victimele și transmit sincere condoleanțe prietenilor noștri ucraineni. Știu că ucrainenii nu se vor lăsa intimidați. Iar ucrainenii știu că vom fi alături de ei, atât timp cât va fi nevoie”, a scris von der Leyen, pe Twitter, într-un mesaj care însoțește un clip video alături de premierul Estoniei.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.

Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.

I know that Ukrainians will stay strong.

We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022